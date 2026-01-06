Nach Umzug in neues Zuhause auf Mallorca: Tamara Gülpen spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch

Beruflich ist das Jahr 2025 für Marco und Tamara Gülpen zwar gut gelaufen, zudem haben die beiden endlich ein neues Mallorca-Zuhause gefunden. Bei Instagram hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen ihren Followern allerdings kürzlich verraten, dass sich ein großer Wunsch für sie 2025 leider nicht erfüllt hat: Sie ist nicht schwanger geworden, dabei hatte sie es sich für 2025 "fest vorgenommen", soweit man sich das eben vornehmen kann.

Schon im Juli 2025 hatte Gülpen der MZ verraten, dass sie und Marco sehr gerne noch ein zweites Kind hätten. "Leider aber soll es anscheinend nicht sein, da wir schon sehr lange versuchen, noch einmal schwanger zu werden", so ihre Worte weiter. Der MZ hat die Mutter eines Sohnes Details zu ihrem Kinderwunsch verraten, und auch dazu, wie sie sich ihren Traum 2026 erfüllen will.

Enttäuschung im neuen Jahr

"Ich habe im Januar 2025 noch gesagt: 'Dieses Jahr klappt es ganz bestimmt.' Ein Jahr später sitzt man dann da, es hat wieder nicht geklappt und die Zeit läuft einem davon. Da macht man sich schon so seine Gedanken", gesteht Gülpen der MZ.

Sie sei zwar erst 34 Jahre alt, "dennoch würde der Altersunterschied zwischen Giulio und dem Baby auch immer größer werden und sie könnten zum Beispiel spielerisch gar nichts mehr miteinander anfangen", so ihre Worte weiter. Giulio wurde 2025 auf Mallorca eingeschult.

Auch er wünsche sich ein Geschwisterchen. "Er fragt auch immer, warum alle eines kriegen, nur er nicht", so Gülpen.

Tamara Gülpen, als sie mit Giulio schwanger war. / Privat

In einer Kinderwunschklinik sei Tamara Gülpen nicht. "Ich mache das auf Mallorca mit meiner Frauenärztin, die spezialisiert auf die Kinderwunsch-Thematik ist. Sie hat auf jeden Fall schon einmal hinbekommen, dass ich einen regelmäßigen Zyklus und auch meinen Eisprung habe", so Gülpen weiter. Das PCO-Syndrom – die Hormonstörung polyzystisches Ovarialsyndrom – habe die Auswanderin gut im Griff, sie habe auch ihre Ernährung umgestellt und nehme etwa Letrozol ein.

"Man könnte nun noch eine Eisprung-Spritze probieren, das haben wir damals bei Giulio auch gemacht. Es hat bei mir aber nicht funktioniert, erst in der Eisprung-Spritzen-Pause. Die Spritze bekommt man drei Monate hintereinander, danach muss man eine Pause machen. Da hat es geklappt", erinnert sich die Auswanderin.

So lange hat es bei Giulio gedauert

Auch, um mit Sohn Giulio schwanger zu werden, musste sich das Auswanderer-Paar damals eineinhalb Jahre gedulden, verrät Tamara Gülpen.

Erst nach eineinhalb Jahren wurde Tamara Gülpen damals mit Sohn Giulio schwanger. / Privat

Keine künstliche Befruchtung

Eine künstliche Befruchtung oder Ähnliches fassen die Gülpens derzeit nicht ins Auge. "Wir haben uns mit dem Thema noch nicht genauer beschäftigt, besprechen nun erst einmal mit meiner Frauenärztin, wie es weitergeht. Der Kinderwunsch ist zwar sehr groß, aber falls es nicht klappt, ist bei uns auch alles in Ordnung."

Wer sind die Gülpens?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Sind sehr glücklich darüber, endlich eine neue Bleibe auf der Insel gefunden zu haben: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Vor Kurzem sind die Gülpens in ein neues Haus in Son Verí Nou östlich von Palma gezogen. 2025 hatten sie nach langem Hin und Her entschieden, dass ihr Lebensmittelpunkt fortan auf Mallorca liegt.