Steff Jerkel, Peggy Jerofke und die Robens: nagelneue Folge mit prominenten "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderern im Free-TV

Dieses Mal im Free-TV: Am Montag (12.1.) um 20.15 Uhr können auch alle Zuschauer, die kein Abo bei RTL+ haben, Neues von Mallorcas prominentesten Auswanderern erfahren. Nach längerer Zeit läuft wieder eine Folge im Fernsehen und nicht nur auf der Streaming-Plattform. In der Sansibar-Mallorca-Folge kommen neben Peggy Jerofke und Steff Jerkel auch Caro und Andreas Robens vor. Im Anschluss läuft um 23.15 Uhr eine Wiederholungsfolge mit Dennis Schadly.

"Sonne, Liebe und der Traum vom Neuanfang - doch für Peggy mit Steff und die Robens auf Mallorca sowie Levke und Melanie auf Sansibar zeigt sich: Das Leben im Ausland hat eigene Regeln", heißt es in der Ankündigung der neuen Prime-Time-Folge einleitend.

Steff Jerkel findet die Suche nach einer Hochzeitslocation deprimierend. / RTL+

Geliebtes Boot verkauft

"Peggy und Steff träumen von ihrer Traumhochzeit auf Mallorca - doch der Weg dahin wird chaotischer als gedacht", liest man weiter. Während Peggy im Brautfieber stecke und von der perfekten Finca-Location träume, müsse Steff sein geliebtes Boot verkaufen, um die Hochzeitskasse zu füllen. "Als Peggy dann zur Designerin fährt, um ihr Kleid zusammenzustellen, zeigt sich: Die Hochzeit ist emotionaler und aufreibender als gedacht. Doch beide kämpfen weiter für ihren großen Tag."

Zuschauer erfahren auch Neues von Mallorcas Bodybuilder-Paar, Caro und Andreas Robens. / RTL / 99pro media

Zurück auf der Bodybuilder-Bühne

Auch bei den Bodybuildern Caro und Andreas Robens ist in den letzten Monaten einiges passiert ."Caro will es noch einmal wissen: Mit fast 50 möchte sie zurück auf die Bodybuilder-Bühne. Doch der Weg dahin ist hart: Training, Diät, Selbstzweifel, finanzielle Sorgen und schließlich eine riskante OP", kann man in der Ankündigung lesen.

Caro Robens zeigt sich tapfer, doch ihr Gatte ist besorgt. "Die Brust-OP wirft sie wochenlang aus dem Trainingsrhythmus und ein Geldverlust bringt zusätzlich Stress. Doch Caro kämpft weiter für ihren Traum und hofft, 2026 in ihrer besten Form auftreten zu können", schreibt der Sender.

Mittlerweile hat Caro Robens die Brust-OP hinter sich. / RTL / 99pro media

Dann sind da noch zwei Sansibar-Auswanderer:

Wenn die Ehe zum Albtraum wird

Levke, die dort ein neues Leben beginnen wollte. Doch ihre Ehe mit Amossi wird zum Albtraum. "Seit Monaten versucht sie, sich scheiden zu lassen, doch Korruption, Drohungen und absurde Forderungen machen jeden Behördengang zur Tortur. Gleichzeitig passiert etwas Unerwartetes: Levke verliebt sich in Tänzer Moe, der ihr Herz heilt und ihre Zukunftspläne beflügelt. Doch er kann erst bei ihr einziehen, wenn die Scheidung rechtskräftig ist", heißt es in der Ankündigung zur Folge.

Levke (l.) mit ihrem Freund Moe und seiner Oma. / RTL / 99pro media

Doppelter Kampf ums Überleben

Melanie kämpft auf Sansibar ums Überleben, geschäftlich wie privat, liest man. "Neben ihrem Hotel soll ihr neues Projekt, das Restaurant 'Banana la Mama' neuen Schwung und gutes Geld bringen. Gerade eröffnet, brechen plötzlich landesweite Unruhen aus. Touristen bleiben aus, Einnahmen brechen weg. Dazu kommt der Schmerz um Tochter Malia, die nach Deutschland zurückgezogen ist. Melanie gibt nicht auf – weder für ihre Töchter noch für ihre Zukunft auf der Insel."

Melanie mit ihren Töchtern Malia und Naomi. / RTL / 99pro media

Die fast zweistündige Folge steht für Abonnenten jetzt schon auf RTL+ zur Verfügung (hier klicken).