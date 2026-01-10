"Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Caro Robens hat sich die Brüste machen lassen
Warum sich Andreas Robens vor der OP doppelt Sorgen macht, sehen Zuschauer in der neuen Folge, die am Montag (12.1.) um 20.15 Uhr auf Vox läuft
"Jetzt hat Caro Robens etwas Großes vor. Eier braucht sie dafür auch", kündigt die Off-Stimme von "Goodbye Deutschland" in der neuen Folge von Montag (12.1.) den Teil über die Robens an. Gleichzeitig macht Caro Robens Rührei.
Zuschauer der Sendung werden ein Déjà-vu haben: Die gelernte Erzieherin will noch einmal an einem Bodybuilder-Wettbewerb teilnehmen. Zwölf Monate Zeit hat sie, um sich darauf vorzubereiten. "Ich möchte meinen Körper noch einmal so richtig in Form bringen", kündigt sie an. Training, Diät, Disziplin stehen daher nun auf dem Plan. Sie hatte sich für die WM in Kalifornien qualifiziert. Doch dann kam Corona und der Hunger, weiß die Off-Stimme.
"60 Prozent macht beim Sport das Essen aus, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß", weiß Andreas Robens. Auch die gelernte Erzieherin stimmt zu, dass das Essen die größte Herausforderung wird.
Die Robens schauen Bilder an von 2018. Von den spanischen Meisterschaften, für die sie monatelang trainiert hatte. Doch dann flog sie schon in der Vorrunde raus. 2019 tritt sie erneut an. Caro wird Fünfte von fünf. "Es hat wieder nicht gereicht", so die Off-Stimme.
Derzeit habe sie viele körperliche Schwachstellen, die Knie etwa seien kaputt. Am Bauch habe sie viel überschüssige Haut. "Wenn ich die Schwachstellen nicht ausgemerzt bekomme, will ich auch nicht am Wettkampf teilnehmen", sagt sie.
Beim Autokauf abgezockt
Zudem steht eine Operation für sie an, kündigt die Off-Stimme an. Doch davor müssen die Robens noch zur Polizei, wie man erfährt. Sie erzählen, wie sie um 12.000 Euro betrogen wurden, als sie sich ein neues Auto zulegen wollten. "Wir sind auf einen hereingefallen, der die komplette Seite von dieser Autofirma nachgemacht hat, mit allem Drum und Dran, selbst die Bankverbindung hat gestimmt", so Andreas Robens.
Als der Wagen geliefert werden sollte, kam niemand. Daraufhin hätten die Robens Anzeige erstattet. "Es ist so ein beschissenes Gefühl", sagt Caro Robens. Bei der Guardia Civil fragt sie nach, ob sie ihr Geld zurückbekommen.
Wie der Vorfall genau abgelaufen ist, können Sie hier nachlesen.
Neidisch auf die jüngere Generation
Caro Robens trainiert weiter im Iron Gym, ist neidisch auf die jüngere Generation, der es leichter fällt, sich in Form zu bringen. "Die meisten sind wirklich um einiges jünger, aber wenn man so die Figuren sieht, denkt man sich schon 'wow'. Vor sechs bis sieben Jahren konnte ich noch sagen: In unserem Gym habe ich den besten Körper gerade, aber davon bin ich weit entfernt", so die gelernte Erzieherin.
Die OP steht bevor. "Ich habe jetzt meine Brüste schon seit 15, 16 Jahren. Sie sind nicht mehr unbedingt da, wo sie hingehören. Jetzt ist auch noch die linke Brust komplett verkapselt. Das passiert eigentlich fast immer mit der Zeit. Es ist super unangenehm und stört. Deswegen müssen da jetzt andere rein", kündigt die Auswanderin an.
Andreas Robens macht sich gleichzeitig auch Sorgen um das Wettbewerbs-Projekt. "Wenn alles gut läuft, ist's gut. Wenn's aber scheiße läuft, ist das ganze Projekt gefährdet. Dann bedeutet das Entzündungen, einen oder sechs Monate warten, ... dann ist das Projekt im Arsch."
Zurück im Training: Später sagt Andreas Robens, dass Caro schon immer ein Pummelchen gewesen sei. "Ich hab' dich dick kennengelernt", so seine Worte. Vox zeigt Fotos von vor 15 Jahren, von einer schlanken Caro Robens.
Zwei Monate nach dem ersten Date folgte der Heiratsantrag von Andreas Robens. Und Caro begann, ihren Körper zu verändern. Nur fünf Monate hatte sie Zeit, um ihre Traumkleidergröße 34 zu erreichen, erzählt sie. Dafür musste sie ihr Leben ganz schön umstellen.
So ist Caro Robens zum Bodybuilding gekommen
Sie habe in der Disko aufgehört zu arbeiten, keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und mit Sport angefangen, mit Andreas Robens als Personal Trainer an ihrer Seite, erzählt sie. "Dann habe ich gesagt: Aus der kannst du was bauen. Die hat Potenzial", erinnert sich Andreas Robens. Man sieht Trainingsszenen der beiden von vor acht Jahren. "Mit Anschreien kannst du mich gar nicht motivieren. Das hat Andreas am Anfang probiert", erzählt Caro Robens.
Daher hat sich Caro nun einen externen Trainer gesucht, Frank Donaubauer. Er hat schon viele Bodybuilder erfolgreich trainiert und ist eng mit Legenden wie Arnold Schwarzenegger verbunden. "Der Vorbereiter ist die halbe Miete", weiß Andreas Robens.
Das Outdoor-Fitnessstudio Muscle Beach, das die Robens schon seit Jahren auf Mallorca eröffnen möchten, ist Thema. Donabauer soll helfen. Man sieht Szenen aus dem USA-Urlaub der Robens. Damals besuchten sie ein Freiluft-Studio. Bisher haben die Behörden auf Mallorca den Robens einen Strich durch die Rechnung gemacht. Frank Donaubauer hat viele Kontakte und ist mit von der Partie.
Die Brust-OP, bei der die Implantate ausgetauscht werden, findet in Deutschland (Essen) statt. "Ich mache mir vor jeder OP Sorgen", gibt Andreas Robens zu. Und je älter man sei, desto höher sei das Risiko. Auch Caro Robens ist aufgeregt, aber eher positiver Natur. In der Bodybuilding-Szene hätten alle Frauen künstliche Brüste. "Jeder ist darauf bedacht, dass er gut aussieht.
Frank sitzt oft in der Jury und sagt: Die Frauen schneiden besser ab, wenn sie Implantate haben", so Caro Robens. "Wenn ich sterbe, krieg' ich das eh nicht mit, und du hast das Haus für dich alleine", scherzt sie. "Ganz schön groß für mich alleine", entgegnet er ihr nur.
Als Caro Robens vor drei Jahren Gesäßimplantante bekam, war ihr Mann live mit dabei. Es waren schwere Stunden für ihn. "Komm' mir nicht ohne Titten wieder", verabschiedet er sich von ihr direkt vor der OP.
Neues Tattoo
Damit er gut abgelenkt ist, hat Caro Robens Andreas während der OP einen Termin beim Tätowierer ausgemacht. Das Motiv auf der Basis eines Hochzeitsfotos der Robens: die beiden als Gerippe.
Beim Stechen laufen ihm vor Schmerzen die Tränen herunter. Unterdessen ist Caro Robens von der Narkose aufgewacht. Es gehe ihr gut, sie könne sogar ihre Arme frei bewegen.
Acht Wochen nach der Brust-OP zeigt sich Caro Robens im Video, beim Trainieren. Sie ist zufrieden.
Die Robens und ihre Mallorca-Projekte
Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Vor Kurzem feierten sie ihr 15-jähriges Ehejubiläum.
- Nach Sex mit Deutschem: Neun Fälle von Affenpocken-Infektionen auf Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet
- Er will nicht zurück nach Deutschland: Heinz (86) kämpft um sein Leben auf Mallorca
- Verpisst euch in die Pause': Was wirklich beim Ballermann-Musical in Duisburg zu erleben ist
- Sant Sebastià 2026: Was Sie auf Palmas großem Stadtfest sehen und erleben können
- Deutscher auf Mallorca wegen Porno-Betrugs festgenommen
- Steff Jerkel, Peggy Jerofke und die Robens: nagelneue Folge mit prominenten 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderern im Free-TV
- Vorsicht an den Küsten: Heftiger Sturm rollt auf Mallorca zu
- Tragischer Tod auf einer Ferienfinca: 49-Jähriger stirbt an Gasvergiftung