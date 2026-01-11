Heiraten die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke in diesem Beach Club auf Mallorca?

Am Montag (12.1.) um 20.15 Uhr können Zuschauer auf VOX erleben, wie Peggy Jerofke und Steff Jerkel mitten im Hochzeitsfieber sind. Am 26. Juni 2026 steht der große Tag an.

Der Teil mit den Gastronomen beginnt auf dem luxuriösen Anwesen der TV-Auswanderer in Cala Lliteres, die, wie man erfährt, noch nach einer Hochzeitslocation suchen. Dass das Datum beliebt sei, hätten sie schon im Vorfeld geahnt. Dass sie dennoch eine Absage nach der anderen für Locations kassieren, nicht. "Ich jetzt für mich bin schon richtig verzweifelt", so Peggy Jerofke. Bevor das Paar gar nichts findet, will es sich einen Alternativplan schmieden: Zuhause heiraten. In der Villa in Cala Lliteres sei es auch schön, zudem hätte das Paar alles, was es brauche: Meerblick, Platz für eine Band, gemütliches Ambiente.

Dabei hatte vor allem Steff Jerkel eigentlich ganz andere Pläne. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er seine Peggy auf einer Yacht geheiratet. Mit der Zeit musste er seine Ansprüche herunterschrauben. "Es ist wirklich deprimierend", sagt er in der Folge. "Ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt", stimmt ihm auch Peggy Jerofke zu. Peggy macht vor, wie es aussehen könnte, wenn sie im Brautkleid die Treppe herunterkommt. Der gebürtige Hamburger hat unter anderem Angst, dass sich Peggys Kleid durch die Steine in den Mauern rot färben würde.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel erzählen von der deprimierenden Suche nach einer Location. / RTL+

"Es sieht geil aus, ohne Scheiß", lautet dennoch sein Fazit. Die Off-Stimme erzählt die Kennenlerngeschichte des Paares, die auf Mallorca vor 26 Jahren in einer Disko aufeinander aufmerksam wurden. Dazu werden Fotos von früher eingeblendet.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel auf einem alten Foto. / RTL+

Peggy Jerofkes beschreibt ihre Traumlocation: lange Einfahrt, mallorquinische Steine mit roten Blumen, Steinbogen, viel grüne Fläche mit "dicken fetten Palmen drauf". Steff Jerkel hingegen will nur "Meerblick und Pool".

Sie fahren zum Shiva Beach Club in Badía Gran, der einer Bekannten von Jerkel gehört. Nicht nur Jerkel, auch Jerofke ist begeistert. Sogar eine lange Treppe zum Hinunterschreiten für Jerofke gibt es. "Ich hab' schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass man sowas finden kann", schwärmt Jerofke.

Besichtigung des Shiva Beach Clubs in Badia Gran. / RTL+

Wenige Tage später steht ein nächster wichtiger Termin an, für den sogar Jerofkes Mama Monika aus Deutschland angeflogen ist. "Wenn ich reinkomme, müssen alle Leute den Atem anhalten", sagt Jerofke. Die Off-Stimme erzählt und der Zuschauer sieht, dass das Paar ein Jahr lang getrennt war, es danach aber ein Beziehungs-Revival und sogar einen Heiratsantrag gab.

Peggy Jerofkes Mama Monika hilft ihr bei der Suche nach dem passenden Brautkleid. / RTL+

Problemzone Dekolleté

"Ich brauch' mich jetzt auch nicht mehr 20 Mal kneifen, sondern wir werden wirklich eine Familie werden", schwärmt Jerofke. Auch ihre Mama Monika hat sich, erzählt sie, immer gewünscht, dass Jerkel und ihre Tochter heiraten. "Sie fehlt bei so vielen Ereignissen, ich habe gesagt: Ich möchte, dass sie da dabei ist", sagt Jerofke, während sie zu Brautmode-Designerin Anne Wolf fahren.

Jerfke will es lieber klassisch und elegant, aber trotzdem sexy, nicht verspielt oder bunt. "Meine Schwachstellen sind mein Dekolleté, einfach aufgrund meines Alters. Das hätte ich gerne geschlossen. Dafür hätte ich gerne hinten Rücken frei. Es darf wirklich auch ein tiefer Ausschnitt sein", sagt Jerofke einleitend.

Peggy Jerofke bei Brautmoden-Designerin Anne Wolf. / RTL+

Premiere im Brautkleid

Dann sieht sich die 49-Jährige das erste Mal in ihrem Leben in einem Brautkleid. "Perfekt", schwärmt Mutter Monika. Der Gedanke, dass sie "für einen Tag Prinzessin" sein wird, sei "wunderschön". Auch ein zweites Kleid rührt Monika fast zu Tränen.

Unterdessen soll sich Jerkel von einem seiner Boote trennen. "Das Boot war ein Männerspielzeug", zuletzt habe er dafür aber nur unnötig Standgebühr bezahlt, erzählt er. Ein Freund aus Miami sei angereist, wollte das Boot wieder aufrüsten, damit es verkauft werden kann, auch der Hochzeitskasse wegen. "Die Hochzeit bedeutet mir alles", so Jerkel. Sie sei ihm so viel wert, dass er an der Hochzeit nicht sparen will.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind in der neuen Folge im Hochzeitsfieber. / RTL / 99pro media

Die Off-Stimme kündigt an: Peggy Jerofke fühlt sich bei einer Sache noch nicht hundertprozentig sicher. Damit endet der Teil über die beiden Gastronomen. Die fast zweistündige Folge steht für Abonnenten jetzt schon auf RTL+ zur Verfügung (hier klicken).

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel