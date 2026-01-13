So steht "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Caro Robens zu Steroiden, Anabolika und Co.

Andreas und Caro Robens sind den Zuschauern von "Goodbye Deutschland" als das auf Mallorca lebende Bodybuilder-Paar bekannt. Wie man in der Folge, die am Montag (12.1.) auf VOX lief, erfahren hat, will die gelernte Erzieherin es noch einmal wissen und im September 2026 an einem Bodybuilder-Wettbewerb teilnehmen. Für die Vorbereitungen hat sie zwölf Monate Zeit.

Caro Robens bei einem Bodybuilding-Wettbewerb. / Andres Soriano

Wir haben das Training zum Anlass genommen, um Caro Robens einige Fragen zu stellen, die sich wohl auch viele Zuschauer schon gestellt haben.

Nehmen Sie Steroide oder Anabolika? Haben Sie mal welche genommen oder könnten es sich vorstellen?

Nein. Gutes Training, gute Ernährung, Aminosäuren und Creatin reichen für das, was ich erreichen will. Mit diesen supplements kommt man gut weiter.

Finden Sie muskelbepackte Frauen und Männer besonders attraktiv?

Ich finde Muskeln sowohl bei Männern als auch bei Frauen sehr schön.

Wie oft trainieren Sie aktuell pro Woche? Die Dreharbeiten sind ja oft schon eine Weile her, wenn man die Folgen im Fernsehen sieht.

Fünf- bis sechsmal pro Woche. Die Dreharbeiten waren dieses Mal recht aktuell.

Wie läuft so ein Wettbewerb ab?

Es sitzt eine Jury vor dir, die bewertet, wie du aussiehst und wie du dich bewegst. Es gibt jede Menge Kategorien, die bei jedem Verband anders sind, zum Beispiel "Bikini", "Wellness" oder Gewichtskategorien.

Wie steht es um die Bodybuilder-Szene auf Mallorca? Gibt es hier auch Wettbewerbe und ist Bodybuilding noch ein Trend?

Hier gibt es auch Wettkämpfe und die sind auch immer gut besucht.

Ein Termin beim plastischen Chirurgen steht an. / RTL+

Was waren Ihre größten Errungenschaften im Bodybuilding?

⁠Dass ich 6. von 18 bei der spanischen Meisterschaft geworden bin.

Was sind Ihre sportlichen Ziele?

Einfach noch ein mal gut in Form zu kommen. Falls dies gut klappt, will ich noch einmal an einer Meisterschaft teilnehmen.

So ist Caro Robens zum Bodybuilding gekommen

In der Folge erzählt die Auswanderin auch, wie sie zum Bodybuilding gekommen ist. Sie habe in der Disco aufgehört zu arbeiten, keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und mit Sport angefangen, mit Andreas Robens als Personal Trainer an ihrer Seite. "Dann habe ich gesagt: Aus der kannst du was bauen. Die hat Potenzial", erinnert sich Andreas Robens.

Caro Robens beim Training. / RTL+

Und Andreas Robens?

Auch von Andreas Robens wollten wir wissen, ob er ebenfalls an einem Wettbewerb teilnehmen würde. "Auf gar keinen Fall gehe ich auf die Bühne. Mir fehlt dazu die Genetik. Ich habe zu dünne Beine und auch keine Lust auf Diät. Ich bin der schlechteste 'Diäter', den es gibt. Wenn ich Diät machen würde, würde es meinem Umfeld schon nach drei Tagen sehr schlecht gehen", so Andreas Robens.

