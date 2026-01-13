Sich mit Gleichgesinnten vernetzen: Hier finden deutsche Auswanderer auf Mallorca Anschluss

Sich beim Stammtisch mit Gleichgesinnten über Auswanderer-Probleme austauschen, bei geführten Wandertouren die schönsten Ecken Mallorcas kennenlernen oder von der Ostküste aus gemeinsam zu Events nach Palma fahren: Fast inselweit haben Auswanderer, Pendler oder Langzeit-Urlauber die Möglichkeit, an von anderen Deutschen veranstalteten Zusammenkünften teilzunehmen. Diese drei Organisatoren machen sich regelmäßig die Mühe, Leute zusammenzutrommeln und überlegen sich kreative Ausflugsideen:

Manfred Schaar

Bei Manfred Schaar war es die Neugier darüber, welche schönen Ecken man auf der Insel alles entdecken kann. Zuerst schloss er sich einer schon bestehenden Wandergruppe an, vor fast drei Jahren gründete er dann seine eigene. Anfangs fragte er nur im Freundes- und Bekanntenkreis herum, wer mitgehen möchte. Mittlerweile bietet der 69-Jährige fast jede Woche kostenlose, offene Wandertreffen an, bei denen um die 20 Teilnehmer zwischen 25 und 72 Jahren dabei sind. Nur zwischen Mitte Mai bis Mitte September wird pausiert. „Es sind vorwiegende deutschsprachige Teilnehmer, selten gehen auch mal ein paar Spanier mit“, so Schaar.

Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die Touren dauern zwischen drei und acht Stunden oder sind auch mal auf zwei Tage aufgeteilt. Die Startpunkte liegen längst nicht nur in Manfred Schaars zweiter Heimat Can Picafort, sondern über die ganze Insel verteilt. „Es melden sich auch viele Leute, die in Cala Ratjada, Santa Ponça oder Palma leben“, sagt der Organisator, der seit 1999 eine Wohnung in Can Picafort hat und einen Teil des Jahres dort verbringt. Das Motto sei „die Natur genießen, Kontakte knüpfen und interessante Gespräche führen“.

Alle Informationen zu den Wandertreffen veröffentlicht Manfred Schaar in der Facebook-Gruppe „Can Picafort Insider“. Wer mitmachen will, kann sich per Facebook-Messenger bei dem gebürtigen Duisburger melden. Bitte auch die Namen der Teilnehmer und die Telefonnummer mitschicken! Manfred Schaar schickt den Interessenten dann unter anderem den Startpunkt der Wanderung auf Google Maps. „Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe“, so der Mallorca-Liebhaber. Das nächste Wandertreffen findet am 14. Januar nahe Valldemossa statt – sofern das Wetter an dem Tag mitspielt.

Alle, die lieber gemeinsam tanzen oder sich gemütlich in einem Lokal treffen, ohne Berge zu erklimmen, können sich in der Facebook-Gruppe von Manfred Schaar und seiner Frau Sigrid weiteren Treffen anschließen.

Manfred Schaar. / Privat

Corina Münch

Mittlerweile einmal pro Monat trommelt Corina Münch Gleichgesinnte im Südwesten der Insel zusammen. Angefangen hat alles mit der öffentlichen Facebook-Gruppe „Mallorca Südwest“, die Corina Münch im Januar 2024 gegründet hat. Deren Teilnehmerzahl sei schnell gestiegen. Heute zählt die Gruppe fast 13.000 Mitglieder.

„Beim ersten Treffen, damals noch im Rendez-Vous in Peguera, waren wir 30 bis 40 Leute“, erinnert sich Corina Münch. Am Anfang seien insbesondere auch Singles gekommen, die dachten, es handele sich um Singletreffs. Mittlerweile ist der Stammtisch aus organisatorischen Gründen in das Pacific Bay Restaurant oder das Viva Beach Mallorca, ebenfalls in Peguera, gewechselt.

Peguera liege für die Residenten, Pendler und Urlauber strategisch am besten, so die 55-Jährige. „Viele kommen aus Sant Elm, andere aus Cala Vinyes, ich selbst lebe teils in Camp de Mar.“ Ein festes Datum für die Stammtischtreffen gibt es nicht, da Corina Münch als Pendlerin auch öfter in Deutschland ist.

Sie sei eine „passionierte Netzwerkerin“, die auch mal zu Frauenpartys einlädt, sagt Corina Münch. Die Unternehmerin betreibt auf Mallorca als Selbstständige das Modelabel „Ticket to happiness“ und auch eine Homeboutique für Damenmode. Für die Allgemeinheit offen, organisiert sie neben den Stammtischen ab und an auch gemeinsame Aktivitäten oder Spiele wie Bingo oder Boccia.

Auch zu ihren Treffen kommen vorwiegend deutschsprachige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 20 bis Ende 70 Jahre. „Ich versuche, durch spanisch geführte Restaurants wie dem Pacific Bay Restaurant auch Kontakte zur spanischen Community zu knüpfen“, sagt Corina Münch. Das nächste Treffen wird voraussichtlich im März stattfinden. Die Infos finden sich in der Facebook-Gruppe Mallorca Südwest.

Corina Münch / Privat

Bettina Lose

Als einzige der drei Netzwerker fest auf der Insel – in Cales de Mallorca an der Ostküste –, lebt seit 2021 Bettina Lose. Auch viele andere deutschsprachige Teilzeitresidenten und Urlauber verbringen einen Teil des Jahres dort. „Gefühlt sind es 100, aber die wenigsten von ihnen leben wie ich fest dort“, sagt Bettina Lose. Auch sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet, damit sich Gleichgesinnte vernetzen können (Cales de Mallorca & Mallorca-Leben: Tipps, Geschichten und Auswandern). Das erste Gruppentreffen fand im Dezember 2023 statt. „Vor allem im Winter ist bei uns echt tote Hose. Es haben nur zwei Lokale geöffnet“, sagt Lose, die neben Treffen in Bars und Restaurants auch schon Wanderungen und Fahrten an die Playa organisiert hat. Für einen Ausflug in das Lokal Münchner Kindl an der Playa de Palma wird dann auch mal ein Busunternehmen engagiert.

Wenn es das Wetter zulässt, trifft sich die Gruppe auch mal zum Picknick am Strand. Ansonsten finden die Treffen etwa einmal pro Monat in einem Lokal in Cales de Mallorca statt. „Ich möchte die Restaurants im Ort unterstützen“, so die gelernte Radiologie-Assistentin. Das nächste Treffen ist für Ende Januar geplant. „Ich schlage immer zwei Termine vor und schaue dann, wann die meisten Mitglieder da sind“, so die 58-Jährige, die schon zwei Bücher mit Tipps für Auswanderer geschrieben hat.

Facebook-Gruppen: – Can Picafort Insider – Mallorca Südwest – Cales de Mallorca & Mallorca-Leben: Tipps, Geschichten und Auswandern

Abonnieren, um zu lesen