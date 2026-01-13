Schnelle Hilfe: Das steckt hinter dem Spendenaufruf für den 87-Jährigen Mallorca-Auswanderer Heinz

Eigentlich wollten Freunde von Heinz nur im nahen Umfeld Geld sammeln, um den mittlerweile 87-jährigen deutschen Mallorca-Auswanderer nach einer Krankheit zu unterstützen. Doch die Kunde um die Crowdfunding-Kampagne schlug Wellen - unter anderem, weil auch die MZ darüber berichtete. Nicht alle Reaktionen in den sozialen Netzwerken waren positiv. Jetzt bemühen sich die Initiatoren um Transparenz und erklären die Intention der Aktion.

Mallorca als Heimat

"Heinz lebt seit vielen Jahren auf Mallorca. Die Insel ist für ihn längst Heimat geworden", beschreibt Jessica J., eine der Initiatorinnen, gegenüber der MZ. "Aktuell befindet er sich in einer gesundheitlich sehr herausfordernden Lebensphase und ist auf Unterstützung im Alltag angewiesen. Sein großer Wunsch: Diese Zeit in seiner vertrauten Umgebung verbringen zu dürfen – dort, wo er sich sicher fühlt und wo sein soziales Umfeld ist."

Aus diesem Grund habe das enge persönliche Umfeld des Auswanderers einen Spendenaufruf ins Leben gerufen - ursprünglich, um ausschließlich im Freundes- und Bekanntenkreis um Hilfe zu bitten. "Ziel war und ist es, Heinz in dieser Phase zu entlasten und ihm die notwendige Unterstützung im Alltag zu ermöglichen, bis entsprechende formelle Leistungen bewilligt sind", so Jessica J..

Dank der bisher eingegangenen Spenden hätten bereits wichtige Schritte umgesetzt werden können. So sei es gelungen, eine liebevolle und verlässliche Betreuung zu organisieren, die Heinz im Alltag unterstützt und ihm Sicherheit gibt. Besonders glücklich sei er darüber, eine feste Pflegerin an seiner Seite zu haben, zu der bereits ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden ist. "Diese Unterstützung bedeutet für ihn spürbare Entlastung und Lebensqualität", so Jessica J.

Unbürokratische Hilfe

Sie war es auch, die den Spendenaufruf auf der Plattform gofundme.com formuliert und online gestellt hatte, um Heinz schnell und unbürokratisch helfen zu können. "Die weitere administrative Abwicklung sowie die Verwendung der Spendengelder liegen künftig bei Herrn Achim M., einem langjährigen Freund von Heinz, der hierfür bevollmächtigt ist", sagt Jessica J. der MZ. Er werde als Begünstigter der Spenden fungieren und damit bis zur Bewilligung von Pflegeleistungen zumindest einen Teil der anfallenden Kosten überbrücken.

"Die Spendengelder werden ausschließlich für Betreuungs- und Unterstützungskosten im Alltag verwendet", betonen die Initiatoren. "Auf Nachfrage können alle bislang entstandenen Kosten offengelegt werden."

Dass der eigentlich für das nahe Umfeld gedachte Spendenaufruf letztlich auch Teil der öffentlichen Berichterstattung wurde, sei nicht geplant gewesen. "Umso dankbarer sind alle Beteiligten für das Interesse und die Unterstützung, die Heinz inzwischen entgegengebracht wird." Mittlerweile sind laut gofundme.com 3.892 Euro zusammengekommen.