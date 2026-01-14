"Pummelchen": Findet "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Andreas Robens seine Frau Caro zu dick?

"'Pummelchen': Andreas Robens kritisiert Körper seiner Caro", "Andreas Robens spottet über seine Caro: 'Ich hab' dich dick kennengelernt'" oder "'Goodbye Deutschland'-Star Andreas Robens lästert über Caros Körper". So lauteten nur einige Schlagzeilen von Artikeln, die nach der aktuellen Folge "Goodbye Deutschland"-Folge mit den Bodybuildern von Montag (12.1.) online gegangen sind. Schon seit Jahren sind Andreas und Caro Robens den Zuschauern des beliebten Auswanderer-Formats als das auf Mallorca lebende Bodybuilder-Paar bekannt. Doch ist Andreas Robens nun zu weit gegangen?

Zur Erinnerung: In der Folge geht es vor allem um die Vorbereitungen von Caro Robens auf einen Bodybuilder-Wettkampf. Sie wolle endlich wieder in Form kommen und es sich noch einmal beweisen, sagt sie an mehreren Stellen. Also trainiert sie hart. In einem Moment sagt Andreas Robens in diesem Zusammenhang, dass Caro schon immer ein "Pummelchen" gewesen sei. "Ich hab' dich dick kennengelernt", so seine Worte. Vox zeigt Fotos, die vermeintlich kurz nach dem Kennenlernen der beiden entstanden sind. Darauf zu sehen: Caro Robens, die eine sehr gute Figur macht.

Ein Foto aus der Anfangszeit des Paares. / RTL+

Im MZ-Gespräch mit den beiden klärt er die Situation auf und spricht nach Caro Robens auch über seine eigene Haltung zu Anabolika und Co. und geplante Schönheitseingriffe bei ihm.

Auf welchen Typ Frauen Stehen Sie (optisch)?

Caro Robens (lacht): Was ist das für eine Frage, auf mich natürlich, und Shakira.

Andreas Robens: Natürlich auf meine Frau. Auch auf Shakira natürlich.

Caro Robens: Aber hauptsächlich auf mich.

Haben Sie eine Schwäche für muskulöse Frauen?

Andreas Robens: Athletische Frauen sind hübscher, gefallen mir besser. Vor allem haben die eher den Arsch in der Hose, sich zu bewegen. Sie sind nicht so bequem.

Wie weit kann man in Ihren Augen dafür gehen (Stichwort Anabolika, Steroide etc.)?

Andreas Robens: Bei einer Frau würde ich von Steroiden absehen. Da gibt es heutzutage andere Mittel, wenn es nicht so ganz klappt. Jedem Mann ab 40 oder 50 kann ich nur empfehlen, sich vom Arzt alle drei Wochen eine Testosteron-Spritze geben zu lassen, damit er die Abwehrstoffe behält. Testosteron ist für einen Mann der wichtigste Stoff, den er haben kann, um Krankheiten abzuwehren, stabil zu bleiben und standfest zu sein. Das verschreibt einem jeder Arzt.

Haben Sie selbst mal nachgeholfen und Anabolika oder Steroide genommen?

Andreas Robens: Offiziell hab' ich das natürlich nicht. Aber wie ich schon sagte: Ich kann es nur empfehlen, dass man sich das vom Arzt verschreiben lässt. Ab einem gewissen Alter ist das einfach nötig und sinnvoll. Dass der Staat das nicht will, ist ganz klar. Denn so bleiben wir zu lange fit. Es ist der Stoff, den du brauchst, um fit zu bleiben. Heutzutage hört sich das erstmal schlimm an, aber es ist das gleiche wie vor sechs bis sieben Jahren mit Eiweiß. Eiweiß war giftig, alles Blödsinn. Wenn man sowas in Maßen um vom Arzt begleitet macht, ist es nicht schlimm.

Andreas Robens heute und damals mit 17 Jahren in einem Boxclub. / Robens

Wo wäre die Grenze überschritten in Sachen muskulöses Aussehen (bei Frauen und bei Caro)? Also was würde dafür sorgen, dass Sie es eben nicht mehr attraktiv fänden?

Andreas Robens: Gibt es da eine Grenze (lacht)? Iris Kyle (Anm. d. Redaktion, amerikanische Bodybuilderin) zum Beispiel, hat für mich die absolute Übergrenze überschritten, vom Aussehen her, vom Gesicht. Die ist so vom Stoff zerfressen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Die Frau sollte nicht noch einen dickeren Arm haben als ich.

Iris Kyle (rechts) Publicación de Instagram de Iris Kyle.

Wieso haben Sie Caro in der Folge von Montag (12.1.) „Pummelchen“ genannt?

Andreas Robens: Das wurde in der Folge nicht ganz richtig wiedergegeben. Als ich Caro kennengelernt habe, hatte sie keine 50 Kilo. Die hatte sie erst, nachdem sie mit mir zusammen gekommen ist und trainiert hat. Auf den Bildern, die Vox gezeigt hat, auf denen wir am Strand standen, hatte sie schon längst abgenommen. (Caro Robens wirft in einer Sprachnachricht an die MZ ein, dass sie damals 63 Kilogramm und nicht 68 bei 1,63 Metern Körpergröße wog.)

Caro Robens beim Training. / RTL+

Wie definieren Sie "Pummelchen" denn?

Andreas Robens: Das ist einfach. Eine Frau, die im Fitnessstudio angemeldet ist, und nie hingeht. Bei ungefähr 68 Kilogramm bei einer Größe von 1,62 Meter fängt das an. Die Haut ist schwammig, die ist dick. Das ist ganz normal, wenn jemand nicht trainiert. Das ist pummelig. Ich sag' ja nicht, dass sie fett war. Pummelig ist, wenn man weiche Arme und Beine hat. Es ist eben Fett.

Eine Aufnahme von Andreas Robens als er laut eigener Angabe "in Form" war. / Privat

Was haben Sie künftig noch vor in Sachen optische Veränderung bei sich selbst?

Andreas Robens: Ich habe bei mir eine ganze Menge vor. Ich habe am Montag (12.1.) im Fernsehen gesehen, dass ich ganz schön außer Form bin grade. Das hat mich motiviert, dass ich noch mehr machen muss. Ich will wenigstens noch fünf Kilo abnehmen und auch noch härter trainieren, besser durchtrainiert sein, wieder größere Muskeln haben. Eventuell werde ich mir mein Gesicht liften lassen. Mal sehen, was übrig bleibt, wenn ich jetzt abgenommen habe.

Andreas Robens 2010, kurz nach seiner Auswanderung nach Mallorca. / Privat

