Mit anderem Mallorca-Promi: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel verpasst Teilnahme an "Kampf der Reality Allstars"

RTLZWEI hat am Mittwoch (14.1.) die Teilnehmerliste für das Reality-Format "Kampf der Reality Allstars", einem neuen Best-of-Ableger von "Kampf der Reality Stars" bekannt gegeben. Auch ein Mallorca-Promi befindet sich darunter: die Sängerin Loona (Marie-José van der Kolk), die in Cala Blava (Gemeinde Llucmajor) ein Haus hat und unter anderem am Ballermann auftritt. Die niederländische Sängerin gewann die zweite Staffel von "Kampf der Reality Stars".

"Ich war nicht ganz ehrlich zu euch", schrieb die Sängerin am Mittwoch (14.1.) auf ihrem Instagram-Profil. "Ich war nicht nur Elefanten schauen und in der Sonne..."

Eine Story von Loona am Mittwoch (14.1.). / Instagram

Die Sängerin mit ihrem Hund in ihrem Zuhause in Cala Blava. / Nele Bendgens

Auch sie sind dabei

Die Teilnehmer von "Kampf der Reality Allstars" Ein Beitrag geteilt von Kampf der Realitystars (@kampfderrealitystars)

Neben ihr sind auch Elena Miras (Gewinnerin Staffel 3) und Serkan Yavuz (Gewinner Staffel 4) mit am Start. Zum 24-köpfigen Cast gehören darüber hinaus:

Narumol

Schäfer Heinrich

Cosimo Citiolo

Kader Loth

Yeliz Koc

Paco Herb

Prinz Frédéric von Anhalt

Yana Morderger

Tayisiya Morderger

Sandy Fähse

Maurice Dziwak

Gino Bornmann

Giuliana Farfalla

Kate Merlan

Sam Dylan

Georgina Fleur

Emmy Russ

Matthias Mangiapane

Elsa Latifaj

Cecilia Asoro

Cosimo Citiolo

Sarah Knappik

Gino Bornmann

Warum aus Steff Jerkels Teilnahme nichts wurde

Ebenfalls beim Casting für das Format war "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel, der 2020 bei "Kampf der Reality-Stars" zu sehen war. Drei Jahre später war seine Frau Peggy Jerofke bei dem Fomat. Beim Allstars-Format schaffte es Jerkel letztlich aber nicht in den endgültigen Cast. Der MZ hat er erzählt, warum er das am Ende gar nicht so schlimm findet. "Es wäre schön gewesen, da das Format (Anm. d. Red., Kampf der Reality-Stars) einfach supergeil war. Es war damals mein erstes Format. Bei den Leuten, die jetzt dabei sind, wird es ordentlich beef geben", so der gelernte Klempner, der sich sicher ist, dass er mit Serkan Yavuz aneinander geraten wäre. "Ich mag seine manipulative Art in seinen Formaten überhaupt nicht", so der Familien-Vater.

Zeitlich allerdings hätten ihm die Dreharbeiten gar nicht ins Konzept gepasst. Einerseits hätte Jerkel seinen Winterurlaub mit der Familie absagen müssen, andererseits arbeite er schon seit Monaten an einem "ganz großen Projekt" zusammen mit einem Freund. "Das wollen wir im März starten", so Jerkel weiter.

Daher sei er nicht traurig, dass er letztlich nicht dabei ist. "Die Teilnehmerliste ist auf jeden Fall krass. Ich hätte mir allerdings noch Tara Tahabita gewünscht", so Jerkel.

Peggy Jerofke bei "Kampf der Realitystars". / Sender

Steff Jerkel bei "Kampf der Reality-Stars". / RTLZWEI

Darum geht es bei dem Format

Es ist die erste Allstars-Staffel. RTLZWEI schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidaten aus vergangenen Staffeln von "Kampf der Reality-Stars" zurück nach Thailand. Das Format wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt. "Insgesamt 24 Prominente ziehen an den Star-Strand – im Gepäck alte Rechnungen, neue Bündnisse und der ewige Kampf um Sendezeit, Anerkennung und 50.000 Euro Preisgeld. Moderiert wird der Reality-Kampf der Extraklasse von Arabella Kiesbauer", heißt es in der Ankündigung weiter.