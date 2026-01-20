Personal in Cala Millor gesucht: Wer will mit "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" zusammenarbeiten?

Seit Mitte Dezember befindet sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny Delüx mit ihren Lokalen in der Winterpause. Für die Saison 2026 sucht sie nun schon nach Verstärkung im Service für ihr Restaurant Happy Schnitzel in Cala Millor.

"Du hast Lust, in der Gastro zu arbeiten, Erfahrung im Service, kannst freundlich lächeln und wohnst auf Mallorca? Dann bist du richtig bei uns!", heißt es in der Ausschreibung, die Thiesen in den sozialen Netzwerken geteilt hat.

Servicekraft gesucht

Das Paar suche eine Servicekraft auf Autónomo-Basis (selbständig mit Rechnung) für die Saison April bis Oktober 2026.

Die Arbeitszeiten sind freitags, samstags und sonntags, jeweils circa zehn Stunden. Macht in etwa 30 Stunden pro Woche.

Arbeitsort ist in Cala Millor, nur unweit von der Boutique der bekannten Auswanderin entfernt. Das Happy Schnitzel und die Gemeinschafts-Boutique mit Achim Thiesen befinden sich im Carrer de Binicanella.

Bewerber können eine E-Mail an info@happy-schnitzel.com schicken.

Sie sollten wissen, dass die Thiesens keine Wohnung bereitstellen oder vermitteln können. Angesichts der Wohnungsnot auf Mallorca kein unwichtiger Aspekt. "Daher solltest du bereits hier auf der Insel leben", heißt es weiter.

Die Stellenausschreibung von Jenny "Delüx" Publicación de Instagram de Happy Schnitzel by Jenny Delüx.

Wiedereröffnung am 3. Februar

Die Pause in der Nebensaison nutzen die Thiesens für gewöhnlich für eine Deutschland-Reise zur Familie und auch, um die neue Saison vorzubereiten. "Am 3. Februar 2026 machen wir wieder alle Läden auf", so Jenny Thiesen vor einigen Wochen zur MZ.

Mit einem größeren Opening der Boutique in Cala Millor am Karsamstag starten die Thiesens meistens auch ganz offiziell in die neue Saison. Karsamstag fällt 2026 auf den 4. April.

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Achim und Jenny Thiesen leben mit Leon in Artà. / Thiesen

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort als Neuheit auch Wein-Tastings angeboten. Das nächste Event dieser Art findet im März statt. Erst im Oktober 2025 war eine Mitarbeiterin des Auswanderer-Paares verstorben.