Müssen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens schweren Herzens ihre Haustiere abgeben?

Bei fünf Hunden und einer Katze als Haustiere geht es daheim schon einmal drunter und drüber. Diese Erfahrung mussten die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens in ihrem Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor zuletzt immer wieder machen. Regelmäßig zerstören deren Vierbeiner Mobiliar, Schuhe oder auch Kissen.

Andreas Robens mit einigen seiner Tiere. / Privat

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag (22.1.). Dieses Mal traf es Caro Robens Nike Air Schuhe. Anziehen können wird sie die künftig nicht mehr. "Die Luftpolster sind kaputt", so die gelernte Erzieherin.

Sind nach dem Vorfall reif für die Tonne: Caro Robens' Nike-Air-Schuhe. / Privat

Doch nicht nur auf Schuhe haben es die Haustiere der Robens abgesehen. Die Liste an Dingen, die sie schon zerstört haben, ist lang: Hundebettchen, Sofakissen, Stuhlkissen, Sofasitzkissen, Palmen, Wasserbesprenkelungsschläuche, Kabel, Treppenstufe, zählt Caro Robens gegenüber der MZ auf.

Andreas Robens wollte nach einem weiteren Vorfall, der sich Anfang der Woche ereignet hatte, eine Anzeige aufgeben: „Hunde abzugeben mit Näpfen und Leinen, leider ohne Bettchen. Futter wird für 1 Jahr übernommen, plus 500 Euro in bar", scherzt Caro Robens.

Liebt ihre Haustiere trotzdem: Caro Robens. / Privat

Hunde abgeben oder nicht?

"Andreas ist dann immer eine halbe Stunde lang stinksauer, wirft die Hunde raus und sagt, sie kommen nie wieder rein. Natürlich würden wir die Hunde niemals abgeben", so die TV-Auswanderin weiter.

Das sind die Übeltäter

Hinter der zerstörerischen Bande stecken:

Brutus, Ratero mallorquín, 16 Jahre

Brutus. / Robens

Hexe, Ratero Mallorquín, ca. 12 Jahre

Hexe. / Robens

Jovi, Yorkshire Terrier, 3 Jahre

Jovi. / Robens

Hera, Pitbull/XXL Bulli, 14 Monate

Hera. / Robens

Wilma, Cane Corso, 7 Monate

Wilma. / Robens

Lucie, Katze, ca. 6 Jahre

Lucie. / Robens

Manchmal hielten sie wochenlang die Pfoten still. Manchmal passieren, wie in dieser Woche, gleich mehrere Vorfälle innerhalb weniger Tage.

Können auch brav sein: die Haustiere von Caro und Andreas Robens. / Privat

In den sozialen Netzwerken berichten die Robens regelmäßig auf ironische Art über die Vorfälle, die ihre Vierbeiner zu verantworten haben:

Ein weiterer Vorfall, der sich im Ankleidezimmer zugetragen hat. / Robens

Damals hatte es die Kissen erwischt. / Robens

Eine angeknabberte Treppenstufe. / Robens

"Am bösesten war die Treppe, die einer der Hunde angenagt hat, weil man sie nicht mal eben reparieren oder ersetzen kann", so Caro Robens zu einem anderen Vorfall. "Da waren wir arbeiten und haben sie, weil so schlechtes Wetter war, drinnen gelassen. Sie sind einfach null ausgelastet, wenn sie nicht rauskönnen. Wie kleine Kinder halt", so die Bodybuilderin weiter.

Sind glückliche Eigenheim-Besitzer: Caro und Andreas Robens kurz nach dem Einzug. / Privat

