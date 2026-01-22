Müssen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens schweren Herzens ihre Haustiere abgeben?
Immer wieder richten die fünf Hunde und Katze Lucie bei den Bodybuildern großen Schaden an. Der jüngste Vorfall passiert in der Nacht zum Donnerstag (22.1.)
Bei fünf Hunden und einer Katze als Haustiere geht es daheim schon einmal drunter und drüber. Diese Erfahrung mussten die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens in ihrem Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor zuletzt immer wieder machen. Regelmäßig zerstören deren Vierbeiner Mobiliar, Schuhe oder auch Kissen.
Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag (22.1.). Dieses Mal traf es Caro Robens Nike Air Schuhe. Anziehen können wird sie die künftig nicht mehr. "Die Luftpolster sind kaputt", so die gelernte Erzieherin.
Doch nicht nur auf Schuhe haben es die Haustiere der Robens abgesehen. Die Liste an Dingen, die sie schon zerstört haben, ist lang: Hundebettchen, Sofakissen, Stuhlkissen, Sofasitzkissen, Palmen, Wasserbesprenkelungsschläuche, Kabel, Treppenstufe, zählt Caro Robens gegenüber der MZ auf.
Andreas Robens wollte nach einem weiteren Vorfall, der sich Anfang der Woche ereignet hatte, eine Anzeige aufgeben: „Hunde abzugeben mit Näpfen und Leinen, leider ohne Bettchen. Futter wird für 1 Jahr übernommen, plus 500 Euro in bar", scherzt Caro Robens.
Hunde abgeben oder nicht?
"Andreas ist dann immer eine halbe Stunde lang stinksauer, wirft die Hunde raus und sagt, sie kommen nie wieder rein. Natürlich würden wir die Hunde niemals abgeben", so die TV-Auswanderin weiter.
Das sind die Übeltäter
Hinter der zerstörerischen Bande stecken:
- Brutus, Ratero mallorquín, 16 Jahre
- Hexe, Ratero Mallorquín, ca. 12 Jahre
- Jovi, Yorkshire Terrier, 3 Jahre
- Hera, Pitbull/XXL Bulli, 14 Monate
- Wilma, Cane Corso, 7 Monate
- Lucie, Katze, ca. 6 Jahre
Manchmal hielten sie wochenlang die Pfoten still. Manchmal passieren, wie in dieser Woche, gleich mehrere Vorfälle innerhalb weniger Tage.
In den sozialen Netzwerken berichten die Robens regelmäßig auf ironische Art über die Vorfälle, die ihre Vierbeiner zu verantworten haben:
"Am bösesten war die Treppe, die einer der Hunde angenagt hat, weil man sie nicht mal eben reparieren oder ersetzen kann", so Caro Robens zu einem anderen Vorfall. "Da waren wir arbeiten und haben sie, weil so schlechtes Wetter war, drinnen gelassen. Sie sind einfach null ausgelastet, wenn sie nicht rauskönnen. Wie kleine Kinder halt", so die Bodybuilderin weiter.
Die Robens und ihre Mallorca-Geschichte
Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Vor Kurzem feierten sie ihr 15-jähriges Ehejubiläum. Caro und Andreas Robens leben auf Mallorca in einem Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor.
