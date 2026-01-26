"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel eröffnet auf Mallorca eine Only-Fans-Villa

Nach monatelangen Vorbereitungen seines neuen Projekts hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel am Wochenende die Bombe platzen lassen und verraten, worum es dabei geht: Er wird gemeinsam mit einem Freund an der Ostküste von Mallorca eine Only-Fans-Villa für Content Creator eröffnen.

OF Hills heißt das Projekt, wobei OF sowohl für "Only Fans" als auch "Ocean Front" stehen kann. Schließlich liegt die Luxusvilla, die das Männer-Gespann dafür angemietet hat, in Felsen an einer Steilküste, in erster Meereslinie. Wo genau, will der TV-Auswanderer nicht verraten. "Ich möchte nicht, dass auf einmal Fremde vor der Türe stehen", so Jerkel zur MZ.

Zur Beschreibung seines Projekts heißt es auf der Website:

"Lebe in einer exklusiven Villa auf Mallorca und arbeite Seite an Seite mit anderen Creatorn. Gemeinsame Erfahrungen, Austausch und gegenseitiger Support. Profitiere von Learnings erfahrener Top Creator, von täglichen, spontanen Gesprächen und echtem Wissen, das man nicht in Tutorials findet. Ihr entwickelt gemeinsam Content, neue Ideen, produziert ohne Druck, exklusive Locations außergewöhnliche Abenteuer wie Traumstrände, Yachten, Partys, Golfclubs und vieles mehr sind die Kulissen für euch. Wenn du mehr willst als nur Reichweite – sondern Entwicklung, Verbindung absolutes Top-Niveau auf allen Ebenen, dann ist OF Hills dein Ort."

Interaktives Format

Das Konzept orientiere sich am in den USA bekannten Bop House. Bei dem 2024 ins Leben gerufenen Projekt leben acht offene Content Creator in einer Villa zusammen in Florida. "Unser Konzept ist etwas anders. Bei uns wohnen die Teilnehmerinnen mietfrei", so der Familienvater. Zudem seien stets nur sechs bis sieben Creator gleichzeitig da. Wie lange sie in der Villa bleiben dürfen, entscheiden auch die Zuschauer über die sozialen Netzwerke mit. "Sie dürfen auch abstimmen, wer in die Villa oder an Poolpartys oder Bootsausflügen, die wir organisieren, teilnehmen darf", so Jerkel.

Statt sich wie bei Reality-Formaten gegenseitig fertig zu machen, sollen sich die Frauen pushen. "Sie sollen gemeinsam wachsen", so Jerkel, der auch verschiedene Überraschungen geplant hat. Er will ab und an etwa andere Leute einfliegen lassen, die die Villa aufmischen.

Mitverfolgen, was die Teilnehmer in der Luxus-Villa so treiben, können Zuschauer etwa auf einem Kanal auf Only Fans, den sie abonnieren müssen.

Nicht nur Porno

"Only Fans" ist den meisten wohl als Erotikplattform bekannt, auf der pornografische Inhalte produziert werden. "Es ist keine reine Nacktplattform. Auch Musiker oder Künstler nutzen sie", stellt Jerkel im MZ-Interview klar. Die erste Bewohnerin, die sich Jerkel in die Villa geholt hat, ist Reality-TV-Bekanntheit Julia Römmelt. "Julia zum Beispiel ist zwar bei Only Fans aktiv, macht aber gar keinen Nackt-Content", so Jerkel.

Weiht die Content-Creator-Villa mit ein: Julia Römmelt. / Instagram: OF Hills

Sie kläre andere Content Creator, die in die Villa ziehen, über die Plattform und ihre Funktionsweise auf, mache sie zum Only-Fans-Model, so Jerkel.

Nachdem Jerkel und Römmelt das Projekt am Wochenende auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gemacht hatten, seien innerhalb von 20 Minuten schon 25 Bewerbungen eingegangen, darunter auch einige Männer. "Erst einmal werden nur Frauen in der Villa sein, später nehmen wir vielleicht auch noch Männer hinzu", so Jerkel.

Dass die Bewerber bekannt sind, sei keine Voraussetzung. "Das Wichtigste ist, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind. Wir schauen uns jede Bewerbung einzeln an", so der gelernte Klempner weiter. Nach Bewerbungsgesprächen soll die Villa im März eröffnen, verrät Jerkel, der froh ist, eine passende Bleibe für sein Projekt gefunden zu haben. "Es ist schwer, so eine Villa mieten zu dürfen. Du musst offen kommunizieren, was darin passiert, auch den Nachbarn. Und der Ort muss damit einverstanden sein. Es war eine Ackerei", so seine Worte.

Bis zur Eröffnung gebe es noch einiges zu tun. Es müssten etwa kilometerlang Kabel verlegt werden. Zudem soll die ganze Villa mit Kameras ausgestattet werden. Klingt ein bisschen wie Big Brother. Jerkel und sein Partner würden dann dank Abos und Sponsoren an dem Projekt verdienen.

So sieht die Villa von OF Hills aus. / Instagram

Das ist die Villa

Es gibt fünf Schlafzimmer. Eines ist 70 Quadratmeter groß. "Das teilen wir in zwei", so Jerkel.

groß. "Das teilen wir in zwei", so Jerkel. Jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer.

Die Villa hat 580 Quadratmeter reine Wohnfläche.

reine Wohnfläche. Es gibt einen Pool wie auch einen Jacuzzi.

Auch ein eigenes Fitness-Studio und ein Fahrstuhl befinden sich in der Villa.

Stress mit Anne Wünsche

Bei einer Content-Creatorin, die auch auf Only Fans aktiv ist, kam Jerkels neues Projekt gar nicht gut an: Influencerin Anne Wünsche, die erst kürzlich angekündigt hatte, statt in die Schweiz fest nach Mallorca ziehen zu wollen. Schon im Herbst hatte Wünsche angekündigt, auf Mallorca eine Only-Fans-WG in einer hochklassigen Immobilie gründen zu wollen. Zudem stichelte sie gegen Jerkel und meinte, dass Männer in der Branche nichts verloren hätten. Sein Statement zu den Vorwürfen:

"Anne, du hast das Rad nicht neu erfunden", sagt er darin unter anderem. "Die Idee stammt aus Amerika. Zudem ist unser Konzept ganz anders", so Jerkel zur MZ.

Und Peggy?

Auf die Frage, wie Verlobte Peggy Jerofke auf Jerkels neues Projekt reagiert hat, meinte der Auswanderer: "Ich habe ihr jahrelang die Ohren vollgeheult, dass mich das Thema 'Only Fans' interessiert und ich damit etwas verdienen möchte. Mittlerweile findet sie die Idee top."

Noch mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel