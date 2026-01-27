Wegen Only-Fans-Villa-Projekt: Für diesen Betrag hat "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel sein Sharky's inseriert

Mit seiner Only-Fans-Villa für Content Creator namens OF Hills hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel Großes vor. Im März wollen der TV-Auswanderer und sein Geschäftspartner sie offiziell eröffnen und die ersten auserwählten Kandidatinnen sollen zusammen mit Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit Julia Römmelt einziehen. Heißt auch: Um den geplanten Fahrzeug-Verleih im Sharky's zu eröffnen, bleibt keinerlei Zeit.

"Ich will mich voll und ganz auf das neue Projekt konzentrieren und den Kopf dafür freihaben", so Jerkel zur MZ. Daher habe er schon vor einer Weile, während der Vorbereitungen für OF Hills, beschlossen, das Lokal doch ganz abzugeben. All die bestellten Roller und E-Bikes, die teils im Retro-Look gehalten sind, werde er daher zurückgeben. Das Verleih-Projekt sei Geschichte.

Mit den Fahrzeugen im Retro-Look wollte Jerkel seinen Kunden etwas Besonderes bieten. / Jerkel

"Spektakuläres Restaurant"

Das Sharky's habe er daher inserieren lassen, etwa bei der in Cala Ratjada ansässigen Immobiliaria Dosagui. "Spektakuläres Restaurant an der Avenida Cala Agulla, komplett ausgestattet, mit einzigartigem Ambiente, bereit zur Eröffnung", heißt es in der knappen Beschreibung auf der Website der Immobilienagentur. Die Summe für das das Lokal ausgeschrieben ist, beträgt: 250.000 Euro. Weitere Daten zur Fläche etc. stehen in der Ausschreibung nicht.

Dafür gibt es gut 30 bunte Fotos von dem Lokal. Darauf sieht man neben der großen Küche etwa auch die Toiletten sowie den Lager- und Kühlraum.

"Ein paar Leute waren schon da, um sich das Lokal anzuschauen. Aktuell ist wegen des Sturms allerdings kein guter Zeitpunkt", so Jerkel zur MZ.

Das Sharky's steht seit Mitte Juli 2024 leer. / Nele Bendgens

Hochzeitsvorbereitungen laufen

Neben der Abgabe des Sharky's und den Vorbereitungen für OF Hills stecken Steff Jerkel und Peggy Jerofke weiterhin in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit am 26. Juni, mit Hochzeitsplanerin Gabi Günter. Günter kennt man ebenfalls unter anderem aus der Auswanderer-Sendung.

In der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge mit Jerkel und Jerofke konnte man sehen, wie sich die beiden den Shiva Beach Club als mögliche Location für die Feier angesehen haben. Wie die MZ jetzt erfahren hat, ist er es am Ende nicht geworden. "Ich wollte ihn haben, aber Peggy hat das eine kleine Prozent gefehlt" so Jerkel. Welche Location es stattdessen geworden ist, will Jerkel nicht verraten.

Noch kein Anzug

Während Peggy Jerofke sich ihre Traumkleider schon hat zurecht schneidern lassen, habe Jerkel bisher noch keinen Anzug. "Auch die Einladungen müssen jetzt dringend raus", so der Familienvater weiter.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich aktuell in der Winterpause befindet.

Steff Jerkel im Sharky's. / Bendgens

Steff Jerkel hatte das Sharky's in Cala Ratjada im Mai 2024 eröffnet. Schon im Juli desselben Jahres war Schluss. Bei Vox waren die Auswanderer zuletzt in einer Folge zu sehen, die am 12. Januar im Free-TV ausgestrahlt wurde. Die Tage war das Paar mit dem Team von "Goodbye Deutschland" am Drehen. Natürlich ist Jerkels neustes Projekt, OF Hills, dort auch bald Thema, wie der Auswanderer der MZ bestätigte.