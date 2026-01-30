Neuigkeiten beim Pachtvertrag: Dürfen die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen ihr Hostal weiter betreiben?

Die aus "Goodbye Deutschland" bekannten TV-Auswanderer Marco und Tamara Gülpen sind erleichtert. Am Montag (26.1.) haben sie einen wichtigen Anruf vom Eigentümer des Gebäudes bekommen, in dem ihr Hostal Playa de Palma untergebracht ist: Sie können den Pachtvertrag, der 2027 auslaufen sollte, verlängern. "Wir dürfen weitere acht Jahre bleiben", schreibt Tamara Gülpen in einem Post auf Instagram. "Das Gebäude gehört drei Brüdern. Einer will es verkaufen, der andere will es weiter vermieten, dem dritten ist es egal. Zum Glück sind sie zu einer Einigung gekommen", so Gülpen zur MZ.

Die Ungewissheit darüber, ob sie das Hostal weiter betreiben können, habe die Auswanderer lange begleitet und sehr beschäftigt, heißt es in dem Post weiter.

Gute Nachrichten für die Gülpens

"Wir waren alle sehr angespannt – Mark, unser Partner, Marco und ich. Das Hostal ist für uns mehr als ein Arbeitsplatz. Wir haben sehr viel Liebe, Arbeit und Herzblut reingesteckt. Es fühlt sich einfach nicht nach Arbeit an", so die Mutter eines Sohnes zur MZ.

Seit 2012 betreibt Marco Gülpen das Hostal Playa de Palma, mittlerweile auch mit seiner Frau Tamara. An der Playa hat es sich schon vor Jahren einen Namen gemacht. / Privat

Nicht nur einige Gäste kämen schon jahrelang. Auch viele Mitarbeiter sind schon zehn Jahre oder mehr dabei. "Sie sind Familie geworden. Wenn das nicht mehr wäre, wären wir alle sehr traurig gewesen. Natürlich haben wir uns auch mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre, wenn wir da vorbeifahren und das Haus nicht mehr in unserem Besitz ist. Es wäre für uns alle ein komisches Gefühl gewesen, wenn es jemand anderes betreiben würde. Im Raum stand ja auch, dass die Eigentümer das Haus gar nicht mehr verpachten, sondern verkaufen wollen."

Dank Stammkunden und langjähriger Mitarbeiter ist das Hostal Playa de Palma für die Gülpens mehr als nur ein Arbeitsplatz. Ein Foto von vor einigen Jahren. / Gülpen

Bis die Eigentümer den Gülpens ihre endgültige Entscheidung mitgeteilt haben, sei es ein langes Hin und Her gewesen. "Wir haben lange Gespräche geführt, viele Termine gehabt", so Tamara Gülpen.

Neuerungen geplant

Jetzt, wo die Gülpens wüssten, dass sie das Hostal langfristig behalten dürfen, können sie sich auch Gedanken dazu machen, was sie renovieren wollen. "Die Planung gehen wir jetzt an. Jetzt haben wir auch noch mal neuen Elan und freuen uns darauf. Das machen wir in den nächsten Monaten, bevor die Saison wieder losgeht", erzählt Tamara Gülpen. Die Bar und die Fassade werden beispielsweise schicker gemacht. Durch die Lage nicht weit weg vom Meer hätte etwa die Farbe an der Fassade gelitten.

Zweites Hotel?

Schon vor einiger Zeit hatten die Gülpens gegenüber der MZ bekannt gegeben, dass sie mit dem Gedanken spielen, ein zweites Hotel zu eröffnen. "Wir wollen uns auch weiterhin Hotels anschauen, sind immer auf der Suche", bestätigt Gülpen der MZ. "Wir hätten schon gerne 20 Zimmer und es sollte auf jeden Fall an der Playa de Palma liegen."

Marco und Tamara Gülpen vor dem Hostal Playa de Palma. / Gülpen

Wer sind die Gülpens?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Tamara und Marco Gülpen mit Sohn Giulio. / Privat

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Vor Kurzem sind die Gülpens in ein neues Haus in Son Verí Nou südöstlich von Palma gezogen. 2025 hatten sie nach langem Hin und Her entschieden, dass ihr Lebensmittelpunkt fortan auf Mallorca liegt.