Nach der Winterpause: An diesem Tag startet "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" auf Mallorca in die neue Saison

In den vergangenen Wochen war es ruhig geworden um die aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Jennifer Thiesen alias Jenny Delüx. Die Boutiquebetreiberin und Gastronomin hatte sich mit ihrem Gatten Achim Thiesen ab Mitte Dezember eine Auszeit gegönnt. Unter anderem wollte die Familie Weihnachten in Deutschland verbringen.

Jetzt soll es aber wieder losgehen. Am Dienstag (3.2.) öffnen sowohl die Läden in Artà und Cala Millor als auch das Lokal "Happy Schnitzel". In den vergangenen Tagen wurde eifrig gewerkelt, damit alles bereit für die neue Saison ist, teilte Delüx auf Social Media mit. Auch die Öffnungszeiten stehen schon fest.

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Im "Happy Schnitzel" ist fortan von Dienstag bis Samstag zwischen 13.30 und 21.30 Uhr geöffnet. Sonntag und Montag sind Ruhetage. Die Boutique in Cala Millor, die Delüx gemeinsam mit ihrem Partner Achim betreibt, ist von Dienstag bis Samstag zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Der Laden in Artà öffnet seinen Kunden jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr die Türen.

Mitte Januar hatte die Auswanderin nach Mitarbeitern für das "Happy Schnitzel" gesucht. "Du hast Lust, in der Gastro zu arbeiten, Erfahrung im Service, kannst freundlich lächeln und wohnst auf Mallorca? Dann bist du richtig bei uns!", hieß es in der Ausschreibung, die Thiesen in den sozialen Netzwerken geteilt hat.

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. /pss/sw