Fans besorgt: So geht es "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke nach ihrer OP

Die aus "Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderin Peggy Jerofke wurde dieser Tage operiert, und zwar am Bein. Per sogenannter Miniphlebektomie, auch bekannt als Häkchenmethode, wurde der Auswanderin in der Clínica Rotger in Palma eine Krampfader entfernt. Sie werde laut der Mutter einer Tochter sehr häufig bei ausgebeulten äußeren Wadenvenen angewandt. Dabei wird die Vene in Form von 2 bis 3 Millimeter tiefen Schnitten mechanisch entfernt, erklärte die Laiin, die diesen Eingriff zum ersten Mal über sich ergehen ließ. Immer wieder hätten sie besorgte Fans dieser Tage gefragt, ob es ihr gut ginge und welche Operation genau bei ihr vorgenommen worden sei, erzählte sie kürzlich in einer Story auf Instagram.

Für ihre Follower auf Instagram hat Jerofke ihren Verband abgenommen. Das Ergebnis gab es eine Story später. / Instagram

Der MZ gegenüber erklärte, dass der 30-minütige Eingriff mit Narkose nicht nur einen rein ästhetischen Anlass hatte. "Auch äußerlich 'nur hässliche' Krampfadern können: sich verschlechtern, später Beschwerden machen, andere Venen belasten", so Jerofke.

Ihren Followern zeigte sie dann auch (mit Vorwarnung) ein Foto vom Ergebnis.

Noch ist Peggy Jerofkes Fuß etwas blau. / Instagram

Noch viel zu tun für den großen Tag

Unterdessen sind Jerkel und Jerofke weiterhin stark mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. "Im Mai ist die Anprobe beider Kleider", so Jerofke. Die zukünftige Braut hat, wie die MZ bereits vor einiger Zeit berichtet hatte, nicht nur ein Kleid, sondern gleich zwei.

Fühlt sich schon ein bisschen wie eine Braut: Peggy Jerofke beim Besuch in Wolfs Atelier. / Instagram

Unterdessen hat Jerkel noch keinen Anzug, wie er der MZ kürzlich erzählte. "Mir fehlen noch Schuhe", so Jerofke. Auch eine Visagistin und die Hochzeitstorte habe sie noch nicht. Unterstützung bekommt das Paar von Hochzeitsplanerin Gabi Günter.

Dann eröffnet das Lokal "Tiki Beach"

Auch den Tag, an dem Jerofkes Lokal "Tiki Beach" die Winterpause beendet, hat Jerofke der MZ verraten: am 1. April. "Auch da sind wir mitten in den Vorbereitungen", so die Auswanderin zur MZ.

Dieser Tage waren Jerofke und Jerkel zudem fleißig am Drehen mit dem Team von "Goodbye Deutschland". Die neue Folge mit ihnen soll laut Jerofke im März laufen, so der aktuelle Stand. Jerkel war erst vor wenigen Tagen mit seinem neuen Projekt, OF Hills, einer Only-Fans-Villa in Canyamel in die Schlagzeilen geraten. Einige Bewohner sorgen sich um Geräuschpegel, Nacktheit und störende TV-Teams. Was der TV-Auswanderer dazu sagt, können Sie hier nachlesen. Natürlich ist Jerkels neuestes Projekt auch in der nächsten "Goodbye Deutschland"-Folge Thema, wie der Auswanderer der MZ bestätigte.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.