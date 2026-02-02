Debüt für Mallorca-Kultwirtin: Marion Pfaff wird im "Schatzi" in Peguera als DJane auflegen

In Peguera ist das Gastronomen-Paar Dani und Marion Pfaff dieser Tage weiter am Werkeln. Nur noch knapp zwei Monate sind es bis zur Eröffnung ihres zweiten Lokals "Schatzi" im ehemaligen Restaurant "La Tasca" direkt am Boulevard hin.

Bei 480 Quadratmeter Fläche ist da einige zu tun. Alleine die Terrasse ist 80 Quadratmeter groß, der Gastraum innen umfasst 150 Quadratmeter. Im Untergeschoss, wo sich auch die Toiletten und Kühlhäuser befinden, stehen weitere 250 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. "Es ist noch ein Rohbau. Die Elektriker waren da, haben die Leerrohre gelegt", so Pfaff. Zudem sei ein Treffen geplant mit einem Experten, der in Magaluf Lokale beschallt. "Mit ihm treffe ich mich bezüglich der Musik und Akustik. Wir haben noch keinen Plan, wie das Schatzis diesbezüglich aufgebaut werden soll", so die Kultwirtin weiter.

Noch sieht das "Schatzi" aus wie ein Rohbau. / Pfaff

Klappt es mit dem geplanten Eröffnungsdatum?

"Geplant ist die Eröffnung immer noch am 3. April. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Es hängt nicht mehr so arg von unseren Arbeiten ab, sondern von denen, die wir nicht selbst machen können, wie Elektrik, Fliesen-Legen... Auch von den Lieferanten sind wir abhängig. Wir warten zum Beispiel auf Holz. Doch durch den Sturm letzte Woche sind viele Fähren nicht gefahren. Das hat uns nach hinten geschmissen. Hinzu kommt, dass Mobiliar und alles, was wir aus Deutschland bestellt haben, lange Lieferzeiten hat. Meistens ist es ja so, dass kurz vorm Termin alle noch einmal Vollgas geben", so Pfaff zur MZ.

Marion und Daniel Pfaff. / Privat

Betriebsleitung abgegeben

Die Betriebsleitung legen die Pfaffs größtenteils in die Hand der gelernten Restaurantfachfrau Vera Wolfram, seien aber auch selbst vor Ort. "Das Schönes ist ja, dass der Stadl und das Schatzi sehr nah beieinander liegen", so Pfaff. "Ich werde einmal die Woche, immer freitags, als DJ auflegen. Singen ist ja nicht, weil es internationale Musik sein wird."

Pfaff beschäftige sich seit Langem mit dem DJ-Dasein. "Ich werde nicht mit einem virtuellen DJ dort auflegen, wie es viele in der Branche machen, sondern selbst mixen und dort mein Bestes geben. Es wird Clubmusik aus den 80ern, 90ern werden. Ich will für ein gestreutes Publikum auflegen. Da freue ich mich total drauf. Ich bin jeden Tag am Üben, habe mir einen Mixer gekauft. Am Anfang fand ich es sehr kompliziert. Mittlerweile klappt es ganz gut."

Die Idee, in ihrem Lokal aufzulegen, sei entstanden, als Pfaff sich überlegt habe, wie sie sich einbringen könne. "Durch unseren Sohn ist es schwierig, zu sagen, ich helfe im Service oder in der Küche mit. Das einzige, was ich kann, ist Musik-Machen. Das mache ich seit meiner Kindheit. Ich habe schon viele Songs selbst geschrieben und bringe nun zum ersten Mal meinen eigenen geschriebenen Song heraus. Ich liebe Clubmusik, gehe richtig steil darauf. Daher dachte ich: Ich versuch's einfach."

Ab Anfang Juni, wenn die Saison auf Mallorca richtig in Gang ist, soll im Schatzi jeden Tag ein DJ auflegen.

In knapp zwei Monaten soll das "Schatzi" eröffnen. / Pfaff

Personal gesucht

Sie und Danni Pfaff suchen noch Personal, sowohl fürs Schatzi als auch für Krümels Stadl. "Wir suchen speziell für die Nacht im Schatzi noch nach Mitarbeitern. Wir haben einen Zwei-Schicht-Betrieb. Die Küche öffnen wir um 18 Uhr, das Servicepersonal wird von 17 bis 23 Uhr arbeiten. Von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens brauchen wir dann noch Mitarbeiter für den Club. Es ist grade fraglich, wo wir die Leute herbekommen sollen", so die Mutter eines Sohnes weiter. Die Personalprobleme auf der Insel sind bekannt. "Im Stadl sind wir für den Beginn relativ gut aufgestellt, suchen aber auch noch Service-Mitarbeiter."

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 17 bis 4 Uhr. Von Mitternacht bis 4 Uhr verwandelt sich das Restaurant in einen Club mit internationaler Musik, DJs, Tänzerinnen. Ab und zu wird ein Star-DJ auftreten. Wir denken da an Gitta Saxx, Paul Janke, Giulia Siegel. Es ist also ein ganz anderes Konzept als in Krümels Stadl.

Marion und Daniel Pfaff betreiben in Peguera auch "Krümels Stadl". / Privat

Die Geschichte der Pfaffs

Marion Pfaff hat sich auf Mallorca vor allem durch ihren Stadl in Peguera einen Namen gemacht. Den betreibt sie inzwischen seit mehr als 14 Jahren. Mitte Oktober fand das Closing statt. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Peguera.

Genau dort werden die Pfaffs im April 2026 ihr zweites Lokal namens "Schatzi" eröffnen. Dort war zuvor rund zweieinhalb Jahre das Restaurant "La Tasca". Der neue Laden der Pfaffs, in dem es gute deutsche Küche geben soll, soll keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot. Zudem sind die Pfaffs derzeit am Drehen für die zweite Staffel des Kabel-Eins-Formats "Zwischen Meer und Maloche".