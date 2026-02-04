"Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer im Dschungelcamp: Würden sich die Robens, Gülpens, Steff, Peggy, Jenny "Delüx" und Co. der Herausforderung stellen?

Kein Fernsehformat ist derzeit so sehr in den Medien und wird so heiß diskutiert wie die aktuelle Staffel vom "Dschungelcamp". Offizieller Name der RTL-Sendung ist "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Das Social-Media-Team von "Goodbye Deutschland" hat die aktuelle Ausstrahlung zum Anlass genommen, um Zuschauer der VOX-Auswanderer-Sendung und Follower des Instagram-Kanals zu fragen: "Welchen Goodbye-Deutschland-Star würdet ihr am liebsten im Dschungelcamp sehen? Mehr Drama, mehr Prüfungen oder einfach nur beste Unterhaltung?"

Welcher TV-Auswanderer soll ins "Dschungelcamp"?

In den Antworten finden sich Namen wie: Peggy Jerofke, Kathrin Mermi-Schmelz oder Andreas und Caro Robens. Auch Thommy Schmelz soll, "wenn er fit genug ist", laut einer Kommentatorin ins Camp. Ebenfalls auf der Liste der Mallorca-Auswanderer stehen Tamara und Marco Gülpen. Teils schlagen sich die Auswanderer in den Kommentaren unter dem Post auch selbst vor.

"Die Robens als Paar wäre cool", schreibt etwa Auswanderer-Kollege Steff Jerkel. "Sähe mich aber auch sehr gut im Hotel aufgehoben", entgegnet ihm Caro Robens.

"Caro Robens…..haut die Prüfungen durch….& nimmt die Tiere mit nach Hause", mutmaßt Nutzer missbirdymallorca.

"Andreas Robens. Der macht da dann klar Schiff", so Nutzer gepaulick.

"Wir wünschen uns Kathi Mermi-Schmelz im Dschungelcamp. Dann käme endlich mal positive Stimmung auf. Selbstverständlich würden wir uns als Begleitpersonen 'anbieten'", schreiben martha_und_elsbett. "Würde den beiden eine gute Gage von Herzen gönnen", stimmt herr_kochbert zu.

"Ich würde mir Steff Jerkel wünschen! Der zieht immer durch, jammert nicht und sagt seine Meinung! Cooler Typ, egal in welchem Format", findet Nutzerin our.life.with.little.luna.

"Peggy und Steph wären auch toll. Schade, dass Steph nicht möchte", kommentiert nanirobel. Dem entgegnete Jerofke nur: "Ich gehe auch alleine."

"Ich würde Peggy nehmen. Sie würde das schaffen", findet suse887.

"Daniela Katzenberger, dann wäre schon fast jeder aus der Familie dort gewesen", schlägt Nutzerin denkmitmirmit vor.

Das sagen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer

Die MZ hat bei den Mallorca-Auswanderern aus dem Format nachgefragt.

Steff Jerkel

Steff Jerkel hatte schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass er auf keinen Fall ins Dschungelcamp gehen würde. "Ich bin ein großer Dschungel-Fan, gucke mir das immer an. Nur ich persönlich hätte keinen Bock, irgendwelche Penisse zu essen oder pürierte Anusse. Mit Gina musste ich auch Hoden und so essen, habe das komischerweise auch durchgezogen. Wenn es muss, geht das schon. Dennoch hätte ich keinen Bock auf die Sendung. Auch auf so engem Raum mit diesen Leuten zu sein. Ich würde komplett ausrasten. Das wäre wahrscheinlich unterhaltsam, aber so viel könnten mir die, glaub' ich, gar nicht zahlen", gesteht Jerkel gegenüber der MZ. Zur Erinnerung: Bei dem Reality-Format "Reality-Backpackers" war Jerkel zeitweise im Zweierteam mit Gina Beckmann. In einer der Folgen schlemmte Jerkel Ekel-Essen herunter, um als Team keine Punkte zu verlieren. Es fiel ihm sichtlich schwer.

Steff Jerkel beim Versuch, bei "Reality Backpackers" die aufgetischten Gerichte zu verspeisen. / Joyn

"Ich würde gerne Peggy da drinnen sehen. 'Dschungelcamp' geht nach Sympathie. Ich glaube, da würde sie bei den Zuschauern punkten. Peggy unterschätzen viele, aber sie haut auch richtig Sachen weg. Wir waren in Thailand im Urlaub, da hat sie die Kakerlaken und so weggehauen. Da ist sie gnadenlos", so Jerkel, der laut eigener Aussage den halben Tag mit Freunden, Peggy und Co. über die Sendung quatsche. "Es ist ein Phänomen. Wir sind traurig, wenn die Sendung vorbei ist."

Peggy Jerofke mit Steff Jerkel und Tochter Josephine. / Privat

Auch Caro und Andreas Robens stehen auf seiner potenziellen Teilnehmer-Liste: "Als Paar stelle ich mir das cool vor. Es war ja noch nie ein Paar drinnen. Ich glaube, dass sie liefern würden, ob mit Essensprüfungen oder Meinung. Andreas würde sich, wie ich selbst auch, nichts gefallen lassen. Ich wäre ausgeflippt im diesjährigen Dschungelcamp."

Die Robens

"Natürlich hätte ich Bock aufs Dschungelcamp. Ich hätte mal wieder Bock, was zu zeigen und richtig Gas zu geben. Ich würde mich da richtig drauf vorbereiten und nicht blauäugig reingehen", gesteht Andreas Robens der MZ. Wie das aussehen soll? Zuerst wolle er seine Höhenangst überwinden und dafür an der Playa an den Hochseilgarten auf dem Porciúncula-Geländ gehen, "einmal pro Woche ein paar Wochen". Zudem wolle er 10 Kilogramm abnehmen. "Dass ich da auch flink bin und mich überall durchwirbeln kann", so Andreas Robens, der sich ebenfalls gut vorstellen kann, dass er mit Jerkel in dem Format gut auskommen würde. "Einen guten Kumpel dort zu haben, wäre nicht mal schlecht", so der Bodybuilder, der sich das Format "natürlich auch privat" ansieht. "Ich bin doch eine alte Klatschtante. Ich krieg' doch alles mit", so seine Worte.

Caro und Andreas Robens sind bezüglich einer Teilnahme am Dschungelcamp verschiedener Meinung. / Privat

Allenfalls an seiner Beliebtheit könnte es scheitern. "Ich bin im Fernsehen nicht so der beliebte Darsteller. Ich würde stattdessen mit meiner Leistung überzeugen. Auch deswegen müsste ich mich schwerstens darauf vorbereiten", so Andreas Robens. Bei der diesjährigen Staffel habe er derzeit noch keinen Favoriten.

Und Caro Robens? Die nimmt lieber als Begleitperson teil. "Wenn es sein müsste, würde ich auch reingehen, aber ich würde mich besser im Hotel aufgehoben fühlen", so die gelernte Erzieherin. "Natürlich hat, glaube ich, niemand hat Bock, da reinzugehen. Es ist einfach nur ekelhaft und abartig, alles, was da drin ist. Nur, um zu sehen, wie weit man gehen kann, würde man es machen. Es ist definitiv die absolute Ekelgrenze." Auch sie müsste erst einmal ihre Höhenangst überwinden.

Wenn sie sich aussuchen könnte, mit wem sie ins Dschungelcamp geht, außer Andreas, wär das ihre Freundin Lisha Savage. Den Sieg am meisten gönnen, würde sie Samira Yavuz.

Caro und Andreas Robens. / RTL / 99pro media

Peggy Jerofke

Peggy Jerofke bestätigt der MZ, dass sie sich "gerne auf das Abenteuer einlassen würde". Ihre größten Herausforderungen wären:

Aufkommende Langeweile. "Man sitzt da ja überwiegend nur rum", so die TV-Auswanderin.

Die Toiletten-Situation: "Dass alle auf eine Toilette gehen, die man nur per Vorhang zu machen kann", so Jerofke.

Nässe: "Wenn es regnet und alles feucht ist."

Enge: "Mit Leuten so eng zu sein, die dir eigentlich auf den Keks gehen", findet Jerofke ebenfalls schwierig.

Tamara Gülpen

"Die Frage, ob ich in den Dschungel gehen würde, stelle ich mir tatsächlich jedes Jahr. Ich weiß es nicht. Ich habe panische Angst vor Schlangen und muss bei jeder Prüfung, in der eine vorkommt, umschalten. Daher glaube ich, eher nicht, aber man soll niemals 'nie' sagen. Wenn die Anfrage käme, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen", so Tamara Gülpen zur MZ. Zumindest in Sachen Höhenangst und Essensprüfungen steht Gülpen gut da. "Ich glaube, ich würde zur Not auch einen Hoden essen", so Gülpen.

Von ihren TV-Auswanderer-Kollegen auf Mallorca würde die Mutter von Giulio gerne mit Caro Robens antreten. "Ich finde sie eine richtige coole Socke und würde gerne noch mehr von ihr erfahren. Ich glaube, sie hat eine spannende Vita. Mit ihr würde ich gerne vorm Lagerfeuer sitzen und über Gott und die Welt quatschen." Rivalen oder Mitstreiter, mit denen sie aktuell Streit hat, gebe es keine.

Marco Gülpen

Tamara Gülpens Mann Marco hat seine Entscheidung für den Fall der Fälle schon gefällt. "Natürlich würde ich in den Dschungel gehen. Ich schaue die Sendung von Beginn an und bin neugierig, wie es dann wirklich dort ist. Den Herausforderungen fühle ich mich total gewachsen und glaube auch, dass ich als reiferer Mann eine Bereicherung sein könnte, als Papabär im Camp."

Auf einen Mallorca-Auswanderer, der er namentlich nicht erwähnen will, sollte er besser nicht treffen. "Die größte Herausforderung für mich wäre Essens- oder Nikotin-Entzug. Mit wenig Schlaf würde ich klarkommen. Auch mit allem, was auf dem Boden stattfindet", so der Hostal-Betreiber, der ebenfalls mit der Höhe Probleme hat.

Tamara und Marco Gülpen vor ihrem Hostal an der Playa de Palma. / Gülpen

Katrin Mermi-Schmelz

"Thommy ist noch in der Genesungsphase, wird aber ja auch nie mehr ganz gesund, daher geht das natürlich nicht, aber ich würde reingehen", so Kathrin Mermi-Schmelz zur MZ. Einziehen würde sie gerne mit Auswanderer-Kollegin Jenny "Delüx", Daniela Katzenberger oder mit den Gülpens. Wenn sie unter anderen Promis auswählen könnte, wären es Bill Kaulitz oder Matthias Schweighöfer. "Meine Jessi war absoluter Fan von Tokyo Hotel. Sie war so verliebt. Das hat einen einfach begleitet. Die Männer jetzt erwachsen zu sehen, wäre geil, wenn man das mal erleben könnte", so Mermi-Schmelz.

Sorge hätte sie bei den Essensprüfungen. "Da fange ich schon das Würgen an, wenn ich es schon im Fernsehen sehe."

Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz in Cala Millor. / Privat

Jenny "Delüx"

Gar kein Interesse an dem Format hat Boutique- und Restaurant-Betreiberin Jenny "Delüx", die "auf keinen Fall" an der Sendung teilnehmen würde, wie sie der MZ sagt. "Ist nicht mein Format und gucke es auch nie", so ihre Worte.