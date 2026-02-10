Luxusimmobilien, Partys und Ballermann-Hits: neue Insel-Doku "Me, Myself, Mallorca" ab 24. März in der ARD-Mediathek
Die sechsteilige Doku-Soap begleitet fünf Frauen auf ihrem Weg zum Erfolg
Den 24. März können Sie sich schon einmal im Kalender vormerken. In der ARD-Mediathek ist dann die sechsteilige Doku-Soap "Me, Myself, Mallorca" zu sehen. Die Folgen dauern jeweils 45 Minuten. „Me, Myself, Mallorca“ ist eine Produktion von Spiegel TV und Autentic im Auftrag von SWR und NDR.
In der knappen Ankündigung zu dem neuen Mallorca-Format heißt es: "Eine Insel, fünf Frauen, viele Temperamente: Zwischen Traum-Hochzeiten, Luxusimmobilien, exklusiven Partys und dem harten Weg zum eigenen Ballermann-Hit begleitet die glamouröse Doku-Soap fünf Frauen auf der Jagd nach dem großen Erfolg. Auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen treffen unterschiedliche Lebenswelten vor malerischer Kulisse auf ausgelassene Beachpartys, harte Abstürze und die Einsamkeit im Backstage."
Das sind die fünf Progatonistinnen
Rossitza
Eine der Protagonistinnen ist Rossitza. Laut der Programmbeschreibung verkauft sie Immobilien und möchte eine ernstzunehmende Konkurrenz im Luxussegment werden. "Die Villen, die sie verkauft, bewegen sich im mehrstelligen Millionenbereich. Schafft Rossitza es, die führende Luxusmaklerin der Insel zu werden?", heißt es in einer Ankündigung des SWR weiter.
Malin
Auch mit dabei ist Partyschlager-Sängerin Malin, die die MZ schon porträtiert hat. Sie hoffe darauf, am Ballermann und in Deutschland eine feste Größe in der Partyschlagerwelt zu werden. "Noch hadert sie mit ihrem schlechten Zeitslot im 'Bierkönig', denn der Nachmittag ist unbeliebt und noch nicht so voll mit partywütigen Massen", liest man in der Ankündigung.
Natalie
Auch in das Fünfer-Gespann ein reiht sich Künstlerin Natalie, die auf Mallorca als Mrs. Marnali bekannt ist. Laut der Ankündigung habe sie nach dem Tod ihres Mannes alle Hände voll zu tun, sich beruflich neu zu erfinden. "Sie muss nun selbst die Vermarktung ihrer Kunst in die Hand nehmen. Ihr Ziel: weiterhin eine bekannte Marke auf der Trauminsel Mallorca sein", schreibt der SWR.
Annika
Auch Wedding-Planerin Annika ist zu sehen. Sie setzt laut der Ankündigung alles dran, die Hochzeit ihrer Kunden perfekt zu gestalten. "Die Blumen müssen arrangiert werden, der Zeitplan muss passen, die Stimmung ebenso. Während sie für andere das Liebesglück inszeniert, hat sie selbst noch immer nicht die große Liebe gefunden", liest man.
Johanna
Die Letzte im Bunde ist Johanna. Ihr Job ist, dafür zu sorgen, die Immobilien von Superreichen auf der Insel so vorzubereiten, dass diese bei der Anreise keinen Stress haben. "Sie koordiniert Putzkräfte, Gärtnerbetriebe und organisiert auch gerne mal die Freizeit ihrer Luxus-Kunden."
Erst ZDF, dann ARD
Nicht nur die Privatsender wie Vox, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Sender drehen regelmäßig auf der Insel. Erst kürzlich zeigte das ZDF die 30-minütige Reportage „Winter auf Mallorca“. Sie zeigt, wie die Insel tickt, wenn der Touristenstrom abreißt – von leeren Promenaden und geschlossenen Lokalen bis zum Winter-Alltag von Residenten, Handwerkern und Landwirten. Unter anderem kommt der deutsche Supermarkt an der Playa de Palma vor, das Unternehmen Kälte Klima Peters, Franz Kraus von Fet á Sóller und eine Wandergruppe, die das Produktionsteam für das Format begleitet hat.
Wer die Reportage verpasst hat, kann sie sich unter diesem Link in der ZDF-Mediathek anschauen.
