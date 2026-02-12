Nach 13 Jahren: Das "Goodbye Deutschland"-Lokal Red Rubber Duck in Peguera hat zugemacht

Erst der Kebab Store, jetzt das Red Rubber Duck: Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Sascha und Kathrin Thielen haben innerhalb von nur einem halben Jahr ihre beiden Lokale in Peguera an neue Betreiber abgegeben. Im einstigen Kebab Store ist seit Dezember 2025 das Boutique-Café "Oh Flamingo" von Elsa Strohe und ihrem Partner Thomas Goerlitz untergebracht. Seit dem 22. Januar hat nun auch das "Red Rubber Duck" neue Besitzer.

Für das direkt an der Plaza Torà gelegene Lokal habe es vier ernsthafte Interessenten gegeben, verriet Sascha Thielen der MZ.

Am Ende haben sich die Thielens für die beiden Franzosen Brice Audebert und Julien Poux entschieden. Die beiden Freunde stammen aus Paris oder einem Vorort, leben mittlerweile seit einem Jahr auf der Insel und haben zusammen noch eine Sicherheitsfirma, mit der sie etwa im BCM oder im Hotel Samos in Magaluf tätig sind.

Ganze 20 Jahre Gastroerfahrung bringt Julien Poux mit. Sein Vater habe in Frankreich mehrere Restaurants und sei in der französischen Restaurantkette "Buffalo Grill" involviert, so Audebert gegenüber der MZ. Er selbst wiederum habe Sport und Finanzwesen studiert.

Paris Plage statt Red Rubber Duck

Statt Red Rubber Duck soll das Restaurant, das die beiden Freunde in der ersten März-Woche eröffnen wollen, Paris Plage heißen. "Plage" bedeutet im Deutschen "Strand". "Wir haben bewusst ein Lokal in Strandnähe in der Gemeinde Calvià gesucht, in der wir auch selbst leben", so Audebert zur MZ. Vom Außenbereich des Lokals aus hat man einen direkten Blick aufs Meer und den Strand.

Anbieten wollen die beiden Franzosen französisches Essen, aber auch Tapas oder Burger. In Sachen Cocktails lassen sie sich von Vorbetreiber Sascha Thielen beraten.

Derzeit ist das Zweiergespann noch damit beschäftigt, das Lokal für die Eröffnung flottzumachen. Es müsse etwa gestrichen werden, auch die Deko wollen die neuen Betreiber etwas verändern. "Das Restaurant wird während der Saison täglich geöffnet haben", so Audebert. Dann dürfte auch so mancher verwirrter deutscher Gast einen Fuß in das Lokal setzen. "Wir wissen, dass Sascha und das Red Rubber Duck durch eine Fernsehsendung bekannt sind", sagt Audebert. Zwischen November und März wollen die neuen Betreiber das "Paris Plage" dann schließen.

Keine Lust mehr auf Gastro

Mit der Übergabe ihrer beiden Lokale sind die Thielens nun ganz bewusst raus aus der Gastronomiebranche. Seit Anfang November war das Red Rubber Duck, wie jedes Jahr im Winter, geschlossen. Kathrin Thielen wusste damals schon, dass es vermutlich das letzte Mal sein würde, dass das Paar das Lokal putzt. "Auch ich wusste letztes Jahr schon, dass ich aufhören will", sagt Sascha Thielen zur MZ.

"Die Gastronomie hat sich so stark verändert. Die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen sind heute andere als noch vor vielen Jahren. Du hast steigende Kosten, komplexe Personalregelungen und einen hohen administrativen Aufwand. All das macht es zunehmend schwerer, ein Konzept dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich zu führen", so seine Erklärung.

Wie es für die Thielens beruflich weitergehen soll, haben sie sich selbstverständlich schon überlegt. "Wir werden kein neues Lokal mehr aufmachen, sondern gehen einen anderen Weg", so Sascha Thielen. Mehr möchte er dazu aktuell nicht verraten. Was er aber sagen könne: "Cocktails sind meine große Leidenschaft. Ich werde Bars, die Beratung benötigen, unterstützen, etwa Getränke kreieren."

Raus aus der Öffentlichkeit

Mit der Aufgabe des "Red Rubber Duck" ziehen sich die Thielens weiter aus der Öffentlichkeit zurück, was den beiden ganz gelegen kommt. In der letzten Folge mit dem Paar von März 2025 sah man, wie sie sich verlobt haben. Seither habe es keine neuen Drehs mit Vox gegeben.

Der Lebensmittelpunkt der Thielens soll allerdings weiterhin auf Mallorca liegen. Die beiden leben in Andratx. Ihre neue Freiheit wollen sie nutzen, um durch Spanien, Griechenland und später Asien zu reisen. Sascha Thielen plant zudem, ein Online-Masterstudium in Wirtschaftspsychologie zu machen. "Wir freuen uns auch total, mehr Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und auch mal während der Sommermonate etwas zusammen machen zu können", so Kathrin Thielen.

Die Geschichte der Thielens

2013 war Sascha Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärte er die Verbindung zur Insel einst. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Das Paar, das fortan eine Fernbeziehung führte, bekam auch noch eine zweite Tochter. Mittlerweile sind die beiden Kinder 8 und 15 Jahre alt.

Saschas neue Partnerin, Kathrin (damals noch Westenburger) war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin betrieb zunächst eine eigene Hausverwaltung. Mittlerweile sind Kathrin Thielens Kinder 19 und 13 Jahre alt. Nur der 13-jährige Sohn der Auswanderin lebt wie sie auf der Insel, sogar im selben Ort.

Zum ersten Mal gesehen hatten sich die Thielens im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählte Kathrin Thielen der MZ schon vor einiger Zeit. Beide Auswanderer waren damals noch in Beziehungen, begannen aber dennoch eine Affäre. Die vollständige Liebesgeschichte lesen Sie hier. Das Paar ist mittlerweile verheiratet.

Danke an alle Gäste

"Wir bedanken uns bei allen Gästen der letzten 13 Jahre", sagt Sascha Thielen zur MZ.