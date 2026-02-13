Ehemalige "Goodbye Deutschland"-Faneteria in Cala Millor eröffnet als "Luxury Lounge" und mit neuer Betreiberin wieder

"Unikat", "Die verrückten Auswanderer" und zuletzt "Luxury Lounge": Das durch "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Lokal in Cala Millor, in dem einst die bekannte "Faneteria" untergebracht war, ist in den der jüngeren Vergangenheit unter immer wieder neuen Namen von einem Betreiber zum anderen weitergereicht worden. Zuletzt war darin die "Luxury Lounge" eines Dominikaners untergebracht. Eröffnung war im Juli 2025. Die Latino-Bar war nur etwa sieben Monate lang geöffnet.

"Ich habe das Lokal vor einem Monat abgegeben. Die neuen Betreiber behalten den Namen", erzählt der Dominikaner der MZ, der neben Shishas und Cocktails in dem Lokal auch Tanzabende veranstaltet hat. Da er dafür laut eigener Aussage keine Lizenz hatte, bekam er Probleme mit einem Nachbarn, den der Lärm störte. Nur aus diesem Grund habe er den Laden abgeben wollen, der Laden sei ansonsten gut gelaufen.

Die Luxury Lounge soll am Samstag (14.2.) unter demselben Namen wie zuvor, aber mit neuen Betreiber wiedereröffnen. / Mirko Perković

Das sind die neuen Betreiber

Das berüchtigte Lokal in der "Goodbye Deutschland"-Straße, dem Carrer Binicanella, bleibt in dominikanischer Hand. Yeira Corporan wird die "Luxury Lounge", wie sie der MZ erzählte, gemeinsam mit ihrer 21 Jahre alten Tochter Yediana Javivi unter demselben Namen führen. Auch Corporans Schwester, die in den USA lebt, wird im Lokal aushelfen. "In Santo Domingo verwendet man den Namen häufig für Geschäfte", so Corporan über die Gründe für die Namensübernahme.

Das Mutter-Tochter-Gespann wird die "Luxury Lounge" zusammen betreiben. / Privat

Am Samstag (14.2.), pünktlich zum Valentinstag, ab 17 Uhr will das Mutter-Tochter-Gespann das Lokal neu eröffnen:

Alle Daten zur Neueröffnung

In Cala Millor steht schon fast alles für die Neueröffnung der Luxury Lounge bereit. / Privat

"Die erste 'copa' geht aufs Haus. Zudem verteilen wir Geschenke und Überraschungen", so Corporan, die bisher kein Deutsch spricht. Künftig wolle man in dem Lokal dominikanisches und amerikanisches Essen, aber auch weiterhin Cocktails und Shishas anbieten. Doch nicht nur Gäste aus Lateinamerika seien eingeladen. "Jeder ist herzlich willkommen", sagt die Dominikanerin, die seit 2011 auf der Insel lebt, weiter. In der "Luxury Lounge" gibt es auch Spielautomaten. Geöffnet sein wird die sie täglich bis auf mittwochs von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. Am Abend soll sich das Lokal in eine 'bar de copas' verwandeln. Eine entsprechende Lizenz dafür habe die Betreiberin laut eigener Aussage.

Besondere Deko für die Eröffnung am Samstag (14.2.). / Privat

"Goodbye Deutschland"-Vergangenheit bekannt

Man darf gespannt sein, wie lange sich die neuen Betreiber in der einstigen Faneteria halten. "Wir haben schon vor der Eröffnung Probleme mit dem Anwohner gehabt, dabei haben wir gar keinen Lärm gemacht, sondern nur den Außenbereich geputzt. Selbst das hat ihn gestört", so Corporan, die vom Eigentümer zunächst nur einen Ein-Jahres-Vertrag bekommen hat. "Ich denke, dass es in unserem Fall anders sein wird. Wir kennen sehr viele Menschen. Mein Mann ist schon seit 20 Jahren auf der Insel und hatte verschiedene Lokale", so die 40-Jährige, die ganz in der Nähe wohnt.

Daher weiß sie auch, dass das Lokal durch "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt hat. "Ich lebe seit fünf Jahren in meiner aktuellen Wohnung, habe früher schon Fernsehteams an dem Lokal und in der Straße gesehen", sagt sie der MZ, die auch von Jenny "Delüx" weiß. Die TV-Auswanderin betreibt in derselben Straße bekanntlich ihr Restaurant "Happy Schnitzel" und gemeinsam mit ihrem Gatten Achim Thiesen eine Boutique.

Die Fanetería in Cala Millor in Vor-Corona-Zeiten. / Foto: Bendgens

Großes Interesse an der einstigen Faneteria

Seit Jens Büchners Tod im November 2018 gab es von vielen Seiten großes Interesse, die einstige Faneteria zu übernehmen. Zunächst führte Daniela Büchner den Betrieb alleine weiter. Später stiegen Tamara und Marco Gülpen kurzzeitig mit ein. Auf diese Auswanderer folgten Caro und Andreas Robens, die mit ihren Franchisenehmern Ercan Ayebe und Kim Beeker eine zweite Filiale ihres Iron Diner aus dem Lokal machten. Auch dieses Projekt scheiterte. Die einstigen Franchise-Nehmer der Robens führten das Lokal kurzzeitig unter anderem Namen weiter, eröffneten später jedoch lieber eine Edel-Shisha-Bar in Cala d'Or.

Caro und Andreas Robens mit den ehemaligen Franchise-Nehmern Kim Beeker und Ercan Ayebe, mit denen sie ein Iron Diner in Cala Millor eröffnet hatten. / Caro Robens

Schließlich gelang es Horst Blum und Arno Paffendorf, das Lokal zu übernehmen. Doch schon kurz nach der Eröffnung im Frühjahr unter dem Namen "FanCafeTeria" gab es Streit. Am 1. August 2022 eröffnete Paffendorf das "FanCafe: Solo" unter neuem Namen und mit neuen Mitarbeitern wieder. Später übertrug er in dem Lokal Spiele der Fußball-Bundesliga. Parallel erweiterte der Investor die Speisekarte.

Ab November 2022 wollte eine andere Auswanderin neuen Schwung in das Lokal bringen. Im Mai 2023 entschloss sie sich "aus gesundheitlichen Gründen" aber dazu, das Lokal abzugeben. Sie ist weiterhin Mieterin, lässt Untermieter Dieter Brunner aber freie Hand. Der schloss sich mit Ex-DSDS-Kandidatin Anette Kleinmann, die unter dem Künstlernamen Juana Princess als Partyschlagersängerin auftritt, zusammen. Fortan hieß das Lokal "Die verrückten Auswanderer". Auch zwischen ihnen kam es zum Streit. Später und zuletzt hieß das Lokal dann "Luxury Lounge".