"Ich bin schon ein Arschloch": "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat Peggy Jerofke Only-Fans-Villa-Projekt verheimlicht
Erst als der TV-Auswanderer unterschrieben und das Geld überwiesen hatte, weihte er seine Verlobte ein
Mit seinem Only-Fans-Villa-Projekt hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel nicht nur bei den Anwohnern in Canyamel für Ärger gesorgt, sondern auch Riesen-Stress mit seiner Verlobten Peggy Jerofke riskiert. In der neuesten Folge des Podcasts "Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil vom Freitag (13.2.) verriet der gelernte Klempner, dass er die Vorbereitungen gänzlich hinter Jerofkes Rücken abgewickelt hat.
"Peggy wusste, bis ich das unterschrieben habe, von gar nichts", so Jerkel, der die Beichte bewusst auch hinausgezögert hatte, bis er das Geld überwiesen hatte. Wie sie das fand, wollte Wohlfeil wissen. "Kannst du dir ja denken", so Jerkels Antwort. "Peggy hat immer gewusst, ich mach' irgendwas. Ich hab' ihr aber nicht gesagt, was ich mach'. Sie hat immer gesagt: 'Mach', was du willst, aber mach' nichts mit Only Fans oder was, was viel Geld kostet'", so die Worte des Familienvaters weiter.
Doch Jerkel hat es trotzdem getan. "Ganz hinterhältig, Vertrauensbruch, ganz mies", kommentiert er seine Aktion in der Podcast-Folge. Die Rechtfertigung für sein Verhalten: "Ich glaub' so sehr an diese Idee, dass ich das Risiko eingegangen bin."
Ein bisschen Reue ist wenige Sekunden später dann doch herauszuhören. "Macht man nicht. Es war auch ein Scheißding. Ich habe selber mal darüber gedacht: Was wäre, wenn sie das mit dir gemacht hätte? Es war schon richtig scheiße von mir", gibt er zu.
Hochzeit in Gefahr?
Aufgrund seiner Geheimhaltungs-Aktion hoffe er nun umso mehr, dass das Projekt nach seinen Vorstellungen laufe, mache sich noch mehr Druck. Auch, damit er Jerofke im Nachgang zeigen könne, dass er alles richtig gemacht habe.
Die Hochzeit sei aufgrund seiner Aktion aber nicht in Gefahr, erzählt er wenig später. "Wir sind, mit einer kurzen Unterbrechung, 27 Jahre zusammen. Sie hat Schlimmeres durchgemacht mit mir, aber ich bin schon ein Arschloch, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben."
Mittlerweile scheint Peggy Jerofke ihren Frieden mit dem Projekt gefunden zu haben. Sie Mutter von Josephine feiert, wie Jerkel im Gespräch mit Wohlfeil erzählte, ihren Geburtstag Anfang März in der Only-Fans-Villa.
Darum geht es bei dem Projekt
OF Hills heißt das Projekt, wobei OF sowohl für "Only Fans" als auch "Ocean Front" stehen kann. Zur Beschreibung des Projekts heißt es auf der Website: "Lebe in einer exklusiven Villa auf Mallorca und arbeite Seite an Seite mit anderen Creatorn. Gemeinsame Erfahrungen, Austausch und gegenseitiger Support. Profitiere von Learnings erfahrener Top Creator, von täglichen, spontanen Gesprächen und echtem Wissen, das man nicht in Tutorials findet. Ihr entwickelt gemeinsam Content, neue Ideen, produziert ohne Druck, exklusive Locations außergewöhnliche Abenteuer wie Traumstrände, Yachten, Partys, Golfclubs und vieles mehr sind die Kulissen für euch. Wenn du mehr willst als nur Reichweite – sondern Entwicklung, Verbindung absolutes Top-Niveau auf allen Ebenen, dann ist OF Hills dein Ort."
Interaktives Format
Das Konzept orientiert sich am in den USA bekannten Bop House. Bei dem 2024 ins Leben gerufenen Projekt leben acht offene Content Creator in einer Villa zusammen in Florida. "Unser Konzept ist etwas anders. Bei uns wohnen die Teilnehmerinnen mietfrei", so der Familienvater gegenüber der MZ vor einigen Wochen. Zudem seien stets nur sechs bis sieben Creator gleichzeitig da. Wie lange sie in der Villa bleiben dürfen, entscheiden auch die Zuschauer über die sozialen Netzwerke mit. "Sie dürfen auch abstimmen, wer in die Villa oder an Poolpartys oder Bootsausflügen, die wir organisieren, teilnehmen darf", so Jerkel.
Statt sich wie bei Reality-Formaten gegenseitig fertig zu machen, sollen sich die Frauen pushen. "Sie sollen gemeinsam wachsen", so Jerkel, der auch verschiedene Überraschungen geplant hat. Er will ab und an etwa andere Leute einfliegen lassen, die die Villa aufmischen.
Anwohner machen, seit das Projekt publik wurde, mobil gegen die OF-Villa. Sie sorgen sich um sorgen sich um Geräuschpegel, Nacktheit und störende TV-Teams. Was Jerkel zu den Vorwürfen sagt, können Sie hier nachlesen.
Noch mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich aktuell in der Winterpause befindet. Am 26. Juni 2026 werden Jerkel und Jerofke heiraten. Derzeit stecken sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei Vox waren sie zuletzt in einer Folge zu sehen, die am 12. Januar im Free-TV ausgestrahlt wurde. Die Tage war das Paar mit dem Team von "Goodbye Deutschland" am Drehen. Natürlich ist Jerkels neustes Projekt dort auch bald Thema, wie der Auswanderer der MZ bestätigte.
