"Ich bin schon ein Arschloch": "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat Peggy Jerofke Only-Fans-Villa-Projekt verheimlicht

Mit seinem Only-Fans-Villa-Projekt hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel nicht nur bei den Anwohnern in Canyamel für Ärger gesorgt, sondern auch Riesen-Stress mit seiner Verlobten Peggy Jerofke riskiert. In der neuesten Folge des Podcasts "Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil vom Freitag (13.2.) verriet der gelernte Klempner, dass er die Vorbereitungen gänzlich hinter Jerofkes Rücken abgewickelt hat.

"Peggy wusste, bis ich das unterschrieben habe, von gar nichts", so Jerkel, der die Beichte bewusst auch hinausgezögert hatte, bis er das Geld überwiesen hatte. Wie sie das fand, wollte Wohlfeil wissen. "Kannst du dir ja denken", so Jerkels Antwort. "Peggy hat immer gewusst, ich mach' irgendwas. Ich hab' ihr aber nicht gesagt, was ich mach'. Sie hat immer gesagt: 'Mach', was du willst, aber mach' nichts mit Only Fans oder was, was viel Geld kostet'", so die Worte des Familienvaters weiter.

Erzählte im Podcast "Das 17. Sommerland" von den Geheimhaltungsplänen des Only-Fans-Villa-Projekts gegenüber Peggy Jerofke: Steff Jerkel. / Ingo Wohlfeil

Doch Jerkel hat es trotzdem getan. "Ganz hinterhältig, Vertrauensbruch, ganz mies", kommentiert er seine Aktion in der Podcast-Folge. Die Rechtfertigung für sein Verhalten: "Ich glaub' so sehr an diese Idee, dass ich das Risiko eingegangen bin."

Ein bisschen Reue ist wenige Sekunden später dann doch herauszuhören. "Macht man nicht. Es war auch ein Scheißding. Ich habe selber mal darüber gedacht: Was wäre, wenn sie das mit dir gemacht hätte? Es war schon richtig scheiße von mir", gibt er zu.

Links: Steff Jerkel bei der Vorstellung des Projekts. Rechts: Im linken Teil die Only-Fans-Villa. / IG: OF Hills & Privat

Hochzeit in Gefahr?

Aufgrund seiner Geheimhaltungs-Aktion hoffe er nun umso mehr, dass das Projekt nach seinen Vorstellungen laufe, mache sich noch mehr Druck. Auch, damit er Jerofke im Nachgang zeigen könne, dass er alles richtig gemacht habe.

Die Hochzeit sei aufgrund seiner Aktion aber nicht in Gefahr, erzählt er wenig später. "Wir sind, mit einer kurzen Unterbrechung, 27 Jahre zusammen. Sie hat Schlimmeres durchgemacht mit mir, aber ich bin schon ein Arschloch, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben."

Mittlerweile scheint Peggy Jerofke ihren Frieden mit dem Projekt gefunden zu haben. Sie Mutter von Josephine feiert, wie Jerkel im Gespräch mit Wohlfeil erzählte, ihren Geburtstag Anfang März in der Only-Fans-Villa.

Steff Jerkels neues Projekt Una publicación compartida de OF HILLS (@of.hills)

So sieht die Villa von OF Hills aus. / Instagram

Darum geht es bei dem Projekt

OF Hills heißt das Projekt, wobei OF sowohl für "Only Fans" als auch "Ocean Front" stehen kann. Zur Beschreibung des Projekts heißt es auf der Website: "Lebe in einer exklusiven Villa auf Mallorca und arbeite Seite an Seite mit anderen Creatorn. Gemeinsame Erfahrungen, Austausch und gegenseitiger Support. Profitiere von Learnings erfahrener Top Creator, von täglichen, spontanen Gesprächen und echtem Wissen, das man nicht in Tutorials findet. Ihr entwickelt gemeinsam Content, neue Ideen, produziert ohne Druck, exklusive Locations außergewöhnliche Abenteuer wie Traumstrände, Yachten, Partys, Golfclubs und vieles mehr sind die Kulissen für euch. Wenn du mehr willst als nur Reichweite – sondern Entwicklung, Verbindung absolutes Top-Niveau auf allen Ebenen, dann ist OF Hills dein Ort."

Interaktives Format

Das Konzept orientiert sich am in den USA bekannten Bop House. Bei dem 2024 ins Leben gerufenen Projekt leben acht offene Content Creator in einer Villa zusammen in Florida. "Unser Konzept ist etwas anders. Bei uns wohnen die Teilnehmerinnen mietfrei", so der Familienvater gegenüber der MZ vor einigen Wochen. Zudem seien stets nur sechs bis sieben Creator gleichzeitig da. Wie lange sie in der Villa bleiben dürfen, entscheiden auch die Zuschauer über die sozialen Netzwerke mit. "Sie dürfen auch abstimmen, wer in die Villa oder an Poolpartys oder Bootsausflügen, die wir organisieren, teilnehmen darf", so Jerkel.

Die Only-Fans-Villa in Canyamel, in der Steff Jerkel im März sein neues Projekt beginnt, war zuvor für 7 Millionen Euro inseriert. / Ingo Wohlfeil

Statt sich wie bei Reality-Formaten gegenseitig fertig zu machen, sollen sich die Frauen pushen. "Sie sollen gemeinsam wachsen", so Jerkel, der auch verschiedene Überraschungen geplant hat. Er will ab und an etwa andere Leute einfliegen lassen, die die Villa aufmischen.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel