Arbeit an Tankstelle, Fast-Auswanderung nach Ibiza, erst keine Lust auf Fernsehen: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke ganz privat

Nicht nur "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel war kürzlich in einem Podcast ("Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil) zu Gast. Auch seine Verlobte Peggy Jerofke plauderte ganze eineinhalb Stunden im Podcast "Mallorca Lovers" von Sarah Schönrogg. Die ganze Folge gibt es hier:

In der Folge ging es darum, wie Jerofke Mallorca lieben- und im Urlaub in Arenal ihren Steff kennengelernt hat, wie die beiden bei "Goodbye Deutschland" gelandet sind und wie Peggy Jerofke, auch weil sie offen über ihre künstliche Befruchtung sprach, über Nacht Tausende von Followern dazu bekam. Auch die anstehende Hochzeit der TV-Auswanderer war Thema. Aber noch vieles mehr auch.

Hier eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge über Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die selbst eingefleischte Fans womöglich noch nicht kennen:

Zum allerersten Mal auf Mallorca war Peggy Jerofke im Jahr 1997 . Schon zu dieser Zeit habe die Insel einen schlechten Ruf gehabt, was die spätere Auswanderin nicht davon abhielt, ihren Urlaub in Arenal zu verbringen. "Es war schon damals so, dass man gesagt hat, wenn man in den Urlaub fliegt, dann nicht nach Mallorca", erinnert sich Jerofke in dem Podcast.

Steff Jerkel 1998 mit langen Haaren und die zierliche Peggy / Jerkel

"Ich kann mich noch dran erinnern. Er scharwenzelte den ganzen Abend um mich herum. Ich dachte: 'nicht mein Typ', aber er war supersüß", erinnert sich Jerofke, die zur damaligen Zeit geraucht habe. Jerkel hingegen nicht. Wie es sich für einen aufmerksamen jungen Mann gehört, habe er ihr die Zigarette angezündet und sie später gefragt, ob er sie nach Hause oder in ihr Hotel bringen sollte. "Er gab mir dann gentlemanlike nur einen Kuss auf die Wange. 'Das ist ja echt niedlich', hab' ich gedacht'", erzählt seine mittlerweile Verlobte in dem Podcast. Sie habe es als positiv bewertet , dass Jerkel es vorerst dabei belassen habe. Schon am nächsten Tag hätten sich beide wieder getroffen.

Ein Foto der beiden Auswanderer aus dem Jahr 2007. / Jerkel

Den Zuhörer verrät Jerofke wenig später auch, dass sie damals als Kassiererin an einer Tankstelle arbeitete.

Später ist Jerofke zu Jerkel nach Hamburg gezogen, hätte fortan Jahre lang mit ihm dort gewohnt. Über die Anfgangszeit erzählt sie in dem Podcast, dass sie damals gestört habe, dass alle Freunde des Paares ursprünglich Freunde von Steff Jerkel waren. "Ich war froh, dass er mich überall vorgestellt hat, aber ich hatte das Gefühl, ich bin nur die Freundin von Steff", so ihre Worte.

an. Peggy Jerofke lernte dann mit einer Privatlehrerin Spanisch, hatte dreimal pro Woche Unterricht.

Die Idee, auf Mallorca ein griechisches Restaurant (das bekannte "Olymp") zu eröffnen, sei ihnen gekommen, da sie in Hamburg immer bei zwei Griechen waren.

Peggy Jerofke mit einigen Gästen im Olymp. / Facebook Olymp Cala Ratajada

Vox hätte die beiden Auswanderer nicht, wie andere, von Anfang an begleitet, sondern erst ab 2014. Der Kontakt zum Sender sei durch den Auswanderer Jens Büchner zustande gekommen. Ihn kannten Jerofke und Jerkel, da sie das Format damals selbst mitverfolgt haben. "Er ist bei uns am Griechen vorbeigelaufen, mit der grünen Jacke. Steff hat dann gesagt: 'Den quatsch' ich jetzt an'", erinnert sich Jerofke noch genau.

Zeitweise verdienten Jerofke und Jerkel sich durch Ferienvermietung in Font de Sa Cala etwas dazu. "Wir konnten dort zehn Personen unterbringen", so Jerofke.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel auf einem alten Foto. / RTL+

Auch verriet Jerofke: Sie und Jerkel hätten zwar auch ein Management, managen sich oft aber auch selbst und sagen etwa Interviewanfragen eigenständig zu.

Peggy Jerofke wurde dank einer künstlichen Befruchtung schwanger und bekam ihre Tochter Josephine. / Jerofke

Jerofke hat für sich klar, dass sie auf Mallorca alt werden will. "Ich habe nicht das Bedürfnis, woanders hinzugehen." Mittlerweile liebe sie auch die ruhigen Winter auf der Insel. Ein zweites Lokal will die Gastronomin nicht eröffnen.

Peggy Jerofke mit Steff Jerkel und Tochter Josephine. / Privat

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel