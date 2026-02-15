Arbeit an Tankstelle, Fast-Auswanderung nach Ibiza, erst keine Lust auf Fernsehen: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke ganz privat
Die TV-Auswanderin hat in einem Insel-Podcast kürzlich allerhand Informationen über ihr Leben mit Steff Jerkel verraten, die selbst langjährige Zuschauer noch nicht kennen dürften
Nicht nur "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel war kürzlich in einem Podcast ("Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil) zu Gast. Auch seine Verlobte Peggy Jerofke plauderte ganze eineinhalb Stunden im Podcast "Mallorca Lovers" von Sarah Schönrogg. Die ganze Folge gibt es hier:
In der Folge ging es darum, wie Jerofke Mallorca lieben- und im Urlaub in Arenal ihren Steff kennengelernt hat, wie die beiden bei "Goodbye Deutschland" gelandet sind und wie Peggy Jerofke, auch weil sie offen über ihre künstliche Befruchtung sprach, über Nacht Tausende von Followern dazu bekam. Auch die anstehende Hochzeit der TV-Auswanderer war Thema. Aber noch vieles mehr auch.
Hier eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge über Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die selbst eingefleischte Fans womöglich noch nicht kennen:
- Zum allerersten Mal auf Mallorca war Peggy Jerofke im Jahr 1997. Schon zu dieser Zeit habe die Insel einen schlechten Ruf gehabt, was die spätere Auswanderin nicht davon abhielt, ihren Urlaub in Arenal zu verbringen. "Es war schon damals so, dass man gesagt hat, wenn man in den Urlaub fliegt, dann nicht nach Mallorca", erinnert sich Jerofke in dem Podcast.
- Ihr Urteil fiel (auch für sie überraschend) sehr positiv aus: "Ich fand den Strand geil, die Unterhaltung, ich fand es einfach richtig schön. Es war direkt ein schönes Urlaubsziel für mich", so ihre Worte.
- Also fuhr sie auch 1998 mit ihrer Freundin wieder an die Playa, lernte dort im Cha Cha Steff kennen. Die Geschichte ist zumindest grob bekannt: Zunächst wurde ein Freund von Jerkel auf Jerofke aufmerksam, erzählte ihr kurze Zeit später von ihr.
- "Ich kann mich noch dran erinnern. Er scharwenzelte den ganzen Abend um mich herum. Ich dachte: 'nicht mein Typ', aber er war supersüß", erinnert sich Jerofke, die zur damaligen Zeit geraucht habe. Jerkel hingegen nicht. Wie es sich für einen aufmerksamen jungen Mann gehört, habe er ihr die Zigarette angezündet und sie später gefragt, ob er sie nach Hause oder in ihr Hotel bringen sollte. "Er gab mir dann gentlemanlike nur einen Kuss auf die Wange. 'Das ist ja echt niedlich', hab' ich gedacht'", erzählt seine mittlerweile Verlobte in dem Podcast. Sie habe es als positiv bewertet, dass Jerkel es vorerst dabei belassen habe. Schon am nächsten Tag hätten sich beide wieder getroffen.
- Einmal wieder zurück in Deutschland, hätte Jerofke mit Steff Jerkel mit den ersten, damals noch sehr großen Handys kommuniziert.
- Den Zuhörer verrät Jerofke wenig später auch, dass sie damals als Kassiererin an einer Tankstelle arbeitete.
- Später ist Jerofke zu Jerkel nach Hamburg gezogen, hätte fortan Jahre lang mit ihm dort gewohnt. Über die Anfgangszeit erzählt sie in dem Podcast, dass sie damals gestört habe, dass alle Freunde des Paares ursprünglich Freunde von Steff Jerkel waren. "Ich war froh, dass er mich überall vorgestellt hat, aber ich hatte das Gefühl, ich bin nur die Freundin von Steff", so ihre Worte.
- Bevor das Paar 2008 nach Mallorca auswanderte, waren die beiden häufiger im Urlaub auf Ibiza. Sie hätten, erzählt Jerofke in dem Podcast, sogar ernsthaft überlegt, ob sie nicht auf diese Urlaubsinsel auswandern sollten, stellten dann aber fest, dass ihnen Ibiza im Winter zu klein und ruhig und die Saison mit nur fünf Monaten zu kurz ist. "Dann haben wir unsere Urlaubsstrecke ein bisschen verändert, waren dann oft in Alcúdia oder Muro. Das war unsere Ecke."
- 2008 mieten sie sich ihr erstes gemeinsames Mallorca-Zuhause in Can Picafort an.
- Peggy Jerofke lernte dann mit einer Privatlehrerin Spanisch, hatte dreimal pro Woche Unterricht.
- Die Idee, auf Mallorca ein griechisches Restaurant (das bekannte "Olymp") zu eröffnen, sei ihnen gekommen, da sie in Hamburg immer bei zwei Griechen waren.
- Vox hätte die beiden Auswanderer nicht, wie andere, von Anfang an begleitet, sondern erst ab 2014. Der Kontakt zum Sender sei durch den Auswanderer Jens Büchner zustande gekommen. Ihn kannten Jerofke und Jerkel, da sie das Format damals selbst mitverfolgt haben. "Er ist bei uns am Griechen vorbeigelaufen, mit der grünen Jacke. Steff hat dann gesagt: 'Den quatsch' ich jetzt an'", erinnert sich Jerofke noch genau.
- Später stieg Büchner in einem der Lokale der Auswanderer mit ein, warnte sie aber vor, nach dem Motto: "Ihr müsst euch daran gewöhnen, ich hab' 'Goodbye Deutschland' mit im Gepäck."
- Peggy Jerofke habe zunächst gar keine Lust auf Kameras gehabt, gesteht sie in dem Podcast. "Steff war es egal." Schnell merkte Peggy, dass die Dreharbeiten gar keine wirkliche Arbeit sind, sondern das Team "einfach nur mitlaufe".
- Zeitweise verdienten Jerofke und Jerkel sich durch Ferienvermietung in Font de Sa Cala etwas dazu. "Wir konnten dort zehn Personen unterbringen", so Jerofke.
- Bei Social Media sprach Jerofke dann auch über die künstliche Befruchtung, dank der sie mit Josephine schwanger wurde. Übernacht habe sie so tausende Follower dazubekommen. Auch Marken wie Les Lunes oder Oceansapart seien auf sie aufmerksam geworden und hätten ihr Kooperationen angeboten. Dank Letzterer konnte die Auswanderin die Pandemie finanziell gut überbrücken, erzählt sie in dem Podcast.
- Auch verriet Jerofke: Sie und Jerkel hätten zwar auch ein Management, managen sich oft aber auch selbst und sagen etwa Interviewanfragen eigenständig zu.
- Steff Jerkel, so Peggy Jerofke, gingen Hasskommentare viel näher als ihr selbst. Dass viele dem Paar vorgeworfen haben, es hätte seine Trennung nur gefaked etwa, hätte ihn rasend gemacht.
- Eine neue Folge mit den beiden gibt es voraussichtlich am 6. März zu sehen. "Da wird dann auch die Hochzeitslocation bekannt gegeben", so Jerofke. Der Shiva Beach Club ist es, wie die MZ bereits berichtet hat, am Ende nicht geworden. Die neue Location liege ganz in der Nähe des Zuhauses der Auswanderer.
- Später erzählt Jerofke, dass sich ihre Eltern haben scheiden lassen, als sie zwei Jahre alt war, und dass sie selbst eine Frühgeburt war. Als ihre Mutter im siebten Monat mit ihr schwanger war, sei Jerofke geboren.
- Jerofke hat für sich klar, dass sie auf Mallorca alt werden will. "Ich habe nicht das Bedürfnis, woanders hinzugehen." Mittlerweile liebe sie auch die ruhigen Winter auf der Insel.
- Ein zweites Lokal will die Gastronomin nicht eröffnen.
Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich aktuell in der Winterpause befindet. Am 26. Juni 2026 werden Jerkel und Jerofke heiraten. Derzeit stecken sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei Vox waren sie zuletzt in einer Folge zu sehen, die am 12. Januar im Free-TV ausgestrahlt wurde. Die Tage war das Paar mit dem Team von "Goodbye Deutschland" am Drehen. Natürlich ist Jerkels neustes Projekt, eine Only-Fans-Villa dort auch bald Thema.
