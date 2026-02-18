"Sternhagelvoll zum Standesamt": So stellt sich "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel seine Traumhochzeit mit Peggy Jerofke vor
Im Podcast "Das 17. Sommerland" hat der TV-Auswanderer kürzlich verraten, welche einzigen zwei Dinge er bei der Organisation übernehmen will, weil sie ihm wichtig sind
Obwohl "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel sein aktuelles Projekt, eine Only-Fans-Villa in Canyamel, Peggy Jerofke zunächst verheimlicht hat, plant das Paar weiterhin seine Hochzeit am 26. Juni 2026. In der neuesten Folge des Podcasts "Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil hat der gelernte Klempner erzählt, wie der Tag im besten Fall für ihn ablaufen wird und worum er sich bei den Vorbereitungen kümmert (Spoiler: wenige Dinge).
Warum findet die Hochzeit erst zwei Jahre später statt?
Obwohl der Antrag schon 2024 stattgefunden hat, findet erst zwei Jahre später die Hochzeit statt. Warum, wollte Wohlfeil wissen. "Wir hatten viele Sachen. Auch jetzt wäre es verdammt knapp. Ich kümmere mich grade um alles, nur nicht um die Hochzeit", so Jerkel in Anspielung auf sein neues Only-Fans-Villa-Projekt. Er habe noch nicht einmal einen Anzug, noch nicht einmal die Einladungen rausgeschickt.
Um die Organisation kümmere sich vor allem Peggy Jerofke, wobei sie Unterstützung von einer Wedding-Planerin bekommt. Jerkel wollte nur über zwei Dinge entscheiden dürfen: die Torte und die Party danach. "Alles andere kann Peggy wirklich frei entscheiden. Da halte ich mich raus", so die Worte des gebürtigen Hamburgers.
Um die Hochzeitstorte kümmere sich Jerkel gemeinsam mit Tochter Josephine. “Ich finde Hochzeitstorten genial. Und meine muss speziell werden. Meine Tochter hat letztens schon eine gezeichnet, wie sie die haben will. Dann machen wir die Farben. Da freue ich mich drauf. Die Torte finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, warum, ganz wichtig", so Jerkel.
Auch den "Knalleffekt", wenn das Ja-Wort gesagt ist, findet er einen wichtigen Moment an seinem großen Tag. "Und dass wir alle nachher in den Pool springen. Ich werde auch Peggy mit ihrem Kleid da reinziehen", kündigt er an.
Wo wird gefeiert?
In der Only-Fans-Villa in Canyamel schon einmal nicht. Bei Jerkel und Jerofke in der Villa in Cala Lliteres auch nicht. Und der Shiva Beach Club ist es auch nicht geworden. Den genauen Ort wollte Jerkel nicht verraten und auch Jerofke hielt sich diesbezüglich bisher bedeckt. Jerkel verriet aber: "Hier in der Ecke."
Wie viele Gäste kommen?
Eine Feier mit Hunderten von Gästen werde es nicht geben. Gerade einmal um die 65 Gäste hätte das in Cala Ratjada ansässige Paar eingeladen, plaudert Jerkel in der Podcast-Folge aus.
"Kamerateam?", fragt Wohlfeil später. "Klar", entgegnet Jerkel ihm nur. "Ich hab' ihm aber auch schon gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Ich möchte nicht noch einmal anlaufen. Ich möchte die nicht merken und nicht sehen", betont Jerkel.
Wird es eine kirchliche Trauung geben?
"Kirchlich machen wir nicht, standesamtlich machen wir nach der freien Trauung", verriet Jerkel zudem, “..weil die Emotion hab' ich nur einmal. Ich mach' die freie Trauung und dann geh' ich sternhagelvoll zum Standesamt am nächsten Tag. Da können die mich reintragen. Standesamt ist mir völlig egal", so seine Worte.
Wie lange wird gefeiert?
Auch, wie lange die Sause dauern werde, wollte Wohlfeil wissen. Über mehrere Tage ziehe sich die Party nicht, aber sie werde "schon lange", kündigte Jerkel an. "Ich habe natürlich auch Freunde, die auch gerne feiern, und da geh' ich sicherlich nicht morgens um 2 Uhr ins Bett."
Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich aktuell in der Winterpause befindet. Am 26. Juni 2026 werden Jerkel und Jerofke heiraten. Derzeit stecken sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei Vox waren sie zuletzt in einer Folge zu sehen, die am 12. Januar im Free-TV ausgestrahlt wurde. Die nächste Folge mit dem Paar soll am 6. März zu sehen sein.
