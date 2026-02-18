"Sternhagelvoll zum Standesamt": So stellt sich "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel seine Traumhochzeit mit Peggy Jerofke vor

Obwohl "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel sein aktuelles Projekt, eine Only-Fans-Villa in Canyamel, Peggy Jerofke zunächst verheimlicht hat, plant das Paar weiterhin seine Hochzeit am 26. Juni 2026. In der neuesten Folge des Podcasts "Das 17. Sommerland" von MZ-Autor Ingo Wohlfeil hat der gelernte Klempner erzählt, wie der Tag im besten Fall für ihn ablaufen wird und worum er sich bei den Vorbereitungen kümmert (Spoiler: wenige Dinge).

Peggy Jerofke und Steff Jerkel fallen sich nach dem Hochzeitsantrag in die Arme. / Ingo Wohlfeil

Warum findet die Hochzeit erst zwei Jahre später statt?

Obwohl der Antrag schon 2024 stattgefunden hat, findet erst zwei Jahre später die Hochzeit statt. Warum, wollte Wohlfeil wissen. "Wir hatten viele Sachen. Auch jetzt wäre es verdammt knapp. Ich kümmere mich grade um alles, nur nicht um die Hochzeit", so Jerkel in Anspielung auf sein neues Only-Fans-Villa-Projekt. Er habe noch nicht einmal einen Anzug, noch nicht einmal die Einladungen rausgeschickt.

Um die Organisation kümmere sich vor allem Peggy Jerofke, wobei sie Unterstützung von einer Wedding-Planerin bekommt. Jerkel wollte nur über zwei Dinge entscheiden dürfen: die Torte und die Party danach. "Alles andere kann Peggy wirklich frei entscheiden. Da halte ich mich raus", so die Worte des gebürtigen Hamburgers.

Peggy Jerofke wird zwei Brautkleider haben. / silke.bruennet.fotografie

Um die Hochzeitstorte kümmere sich Jerkel gemeinsam mit Tochter Josephine. “Ich finde Hochzeitstorten genial. Und meine muss speziell werden. Meine Tochter hat letztens schon eine gezeichnet, wie sie die haben will. Dann machen wir die Farben. Da freue ich mich drauf. Die Torte finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, warum, ganz wichtig", so Jerkel.

Auch den "Knalleffekt", wenn das Ja-Wort gesagt ist, findet er einen wichtigen Moment an seinem großen Tag. "Und dass wir alle nachher in den Pool springen. Ich werde auch Peggy mit ihrem Kleid da reinziehen", kündigt er an.

Erzählte im Podcast "Das 17. Sommerland" von den Geheimhaltungsplänen des Only-Fans-Villa-Projekts gegenüber Peggy Jerofke: Steff Jerkel. / Ingo Wohlfeil

Wo wird gefeiert?

In der Only-Fans-Villa in Canyamel schon einmal nicht. Bei Jerkel und Jerofke in der Villa in Cala Lliteres auch nicht. Und der Shiva Beach Club ist es auch nicht geworden. Den genauen Ort wollte Jerkel nicht verraten und auch Jerofke hielt sich diesbezüglich bisher bedeckt. Jerkel verriet aber: "Hier in der Ecke."

Wie viele Gäste kommen?

Eine Feier mit Hunderten von Gästen werde es nicht geben. Gerade einmal um die 65 Gäste hätte das in Cala Ratjada ansässige Paar eingeladen, plaudert Jerkel in der Podcast-Folge aus.

"Kamerateam?", fragt Wohlfeil später. "Klar", entgegnet Jerkel ihm nur. "Ich hab' ihm aber auch schon gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Ich möchte nicht noch einmal anlaufen. Ich möchte die nicht merken und nicht sehen", betont Jerkel.

Wird es eine kirchliche Trauung geben?

"Kirchlich machen wir nicht, standesamtlich machen wir nach der freien Trauung", verriet Jerkel zudem, “..weil die Emotion hab' ich nur einmal. Ich mach' die freie Trauung und dann geh' ich sternhagelvoll zum Standesamt am nächsten Tag. Da können die mich reintragen. Standesamt ist mir völlig egal", so seine Worte.

Wie lange wird gefeiert?

Auch, wie lange die Sause dauern werde, wollte Wohlfeil wissen. Über mehrere Tage ziehe sich die Party nicht, aber sie werde "schon lange", kündigte Jerkel an. "Ich habe natürlich auch Freunde, die auch gerne feiern, und da geh' ich sicherlich nicht morgens um 2 Uhr ins Bett."

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

