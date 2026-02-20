Weniger "Goodbye Deutschland", mehr eigene Videos und viele Events: Das steht bei TV-Auswanderin Jenny "Delüx" in der Saison 2026 auf Mallorca an

Bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jeny "Delüx" sind die Vorbereitungen für die Saison 2026 auf Mallorca bereits in vollem Gange. Mittlerweile sind sowohl die beiden Boutiquen (in Artà und Cala Millor) als auch das Happy Schnitzel wieder geöffnet, erstere allerdings mit derzeit noch eingeschränkten Öffnungszeiten.

Für die Saison 2026 steht bei den Thiesens einiges an:

Wine-Tastings

14.3.: Zunächst findet am Samstag (14.3.) ein weiteres Wine-Tasting im Happy Schnitzel statt. Noch sind einige Restplätze frei. Reservierungen werden unter +34 624 167 723 entgegengenommen. Die Teilnahme an dem Gastroevent mit 6-Gänge-Menü kostet 69 Euro pro Person.

Der MZ hat Jenny "Delüx" zudem verraten, wann das nächste Wine-Tasting geplant ist - das dann insgesamt Vierte. Wer mit dabei sein will, sollte sich den 21. November im Kalender anstreichen. Ende November 2026 startet das Happy Schnitzel dann in seine Winterpause 2026/2027. Während der Saison haben die Thiesens mit ihren drei Geschäften alle Hände voll zu tun, daher finden im Sommer keine Wein-Abende statt.

Noch unklar ist der Tag, an dem ein Bekannter der TV-Auswanderin, Christian Langer, einen zweitägigen Workshop zum Thema kreatives Schreiben im Happy Schnitzel anbieten wird. "Er hat vergangenes Jahr einmal die Woche bei uns seine Bücher vorgestellt. Interessenten melden sich bitte direkt bei ihm.

Die Informationen zum Workshop. / Privat

4.4.: Am Karsamstag (4.4.) steigt dann wie jedes Jahr in der Boutique in Cala Millor das große Opening. Besucher können sich auch diesmal auf Live-Musik und die Modenschau freuen, die beim Saisonstart der Auswanderin längst Tradition hat.

Das Drehteam von Vox wird, hat Jennifer Thiesen der MZ verraten, in diesem Jahr nicht mit dabei sein. Auch Dreharbeiten sind aktuell nicht geplant. "Momentan ist da erstmal Ruhe, was auch nicht schlimm ist", so die Worte der Boutique-Betreiberin und Gastronomin, die vorhat, mit ihrem Social-Media-Dienstleister künftig mehr lustige Videos und Co. zu machen. Influencerin, wie es etwa Peggy Jerofke ist, wolle sie aber nicht werden: "Neee. Keine Zeit." Bei einem Restaurant und zwei Boutiquen keine große Überraschung.

Neue Leinenmode

In den Boutiquen neu ist in diesem Jahr etwa Leinenmode. "Ich bin derzeit noch am Auspacken und Etiketten drucken", sagt Thiesen.

Die aktuellen Öffnungszeiten sind in der Boutique in Cala Millor: dienstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr, in Artà dienstags und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr.

Größere Renovierungsarbeiten stünden in den Boutiquen nicht an. "Da haben wir die letzten Jahre rumgebastelt. Das langt erstmal. Wir haben nur im Lager Regale getauscht, mehr nicht."

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war 2010 gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Jenny und Achim Thiesen auf einem Archivfoto im Happy Schnitzel. / Bendgens

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort als Neuheit auch Wein-Tastings angeboten. Erst im Oktober 2025 war eine Mitarbeiterin des Auswanderer-Paares verstorben. Anfang Februar 2026 haben die Thiesens ihre drei Geschäfte nach der Winterpause wiedereröffnet.