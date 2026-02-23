Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Teure FincasMesserangriffVerpatzter Mallorca-UrlaubTramuntana
instagramlinkedin

Schockgeständnis und Teenie-Schwangerschaft: Neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" verspricht Drama

Nach zwei Monaten Sendepause gibt es bald neues Material von Peggy Jerofke, Steff Jerkel und einer Auswanderin, die länger von der Bildfläche verschwunden war. Sie ist in der Zwischenzeit Oma geworden

Angela de Rosa mit ihrer Enkelin Vega, ihrer Tochter Tara und deren Freund.

Angela de Rosa mit ihrer Enkelin Vega, ihrer Tochter Tara und deren Freund. / Privat

Simone Werner

Simone Werner

Ob es mit den Umstrukturierungen bei der Sendergruppe von RTL, Vox und Co. zu tun hat? Die Ausstrahlung der letzten Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" beim Privatsender Vox ist bereits einige Wochen her. Am 12. Januar sah man endlich wieder Neues von Steff Jerkel, Peggy Jerofke und auch den Robens. Seither war es bei dem Sender still um die Insel-Auswanderer, von denen in den letzten Jahren im Gegensatz zu denen, die es in andere Regionen verschlagen hat, verhältnismäßig viele in dem Format begleitet wurden. Nun steht das Sendedatum der neuen Mallorca-Folge fest: Voraussichtlich am 13. März um 20.15 Uhr – es kann recht spontan immer noch einmal zu Verschiebungen kommen – zeigt Vox, was bei Peggy Jerofke, Steff Jerkel und auch bei Angela de Rosa und ihrer Tochter an der Ostküste zuletzt so los war. Auch Gran-Canaria-Auswanderer Fabio ist am Start.

In der neuen Folge, die im März läuft, erfahren Zuschauer, wie Peggy Jerofke reagiert hat, als Steff Jerkel ihr von seinem &quot;Only-Fans-Villa-Projekt&quot; erzählt hat.

In der neuen Folge, die im März läuft, erfahren Zuschauer, wie Peggy Jerofke reagiert hat, als Steff Jerkel ihr von seinem "Only-Fans-Villa-Projekt" erzählt hat. / Privat

Das sind die Protagonisten

In der Programmbeschreibung zu der Folge mit dem Untertitel "Mallorca: Schockgeständnis bei Peggy und Steff & Teenie-Schwangerschaft bei Tara de Rosa" heißt es: "Auf Mallorca plant Steff heimlich eine luxuriöse Creator-Villa, was seine bevorstehende Hochzeit mit Peggy gefährdet. Gleichzeitig beginnt Fabio auf Gran Canaria ein neues Kapitel, indem er zusammen mit Ángel eine Massage-Bar eröffnet. Währenddessen erlebt die 17-jährige Tara eine überraschende Wendung in ihrem Leben, als sie unerwartet Mutter wird und gemeinsam mit Angela unter einem Dach lebt."

Der MZ hat Angela de Rosa vorab schon verraten: Ihre Enkelin ist vor vier Monaten geboren und heißt Vega.

Angela de Rosa ist vor wenigen Monaten Oma geworden.

Angela de Rosa ist vor wenigen Monaten Oma geworden. / Privat

Auch mit Steff Jerkel hat die MZ schon vor der Ausstrahlung der neuen Folge zu mehreren Gelegenheiten über sein Only-Fans-Villa-Projekt geredet. Im Podcast von MZ-Autor Ingo Wohlfeil verriet der Hamburger TV-Auswanderer auch, dass er das Projekt zunächst vollständig hinter Jerofkes Rücken geplant hatte.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Vorab bei RTL+

Die neue Folge steht für RT`L+-Abonnenten bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im Free-TV, also ab dem 6. März, auf der Plattform zur Verfügung.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Hier planschen die Reichen auf Mallorca im Pool: Das sind die teuersten Ferien-Fincas der Insel
  2. 26-Jähriger greift seine Familie auf Mallorca mit dem Messer an: Großvater liegt auf der Intensivstation
  3. Wald gerodet und Schildkröten getötet: Ex-Bierkönig-Besitzer auf Mallorca verurteilt
  4. Passanten beschimpft und in Kirche in Palma randaliert: Betrunkene Deutsche auf Mallorca festgenommen
  5. Mietwagenpreise auf Mallorca steigen zu Ostern deutlich: Vorbei ist es mit den Schnäppchen für 2 Euro
  6. Spanien unter Wasser: Nur einmal hat es seit Beginn der Messungen im Januar mehr geregnet
  7. Tödlicher Unfall auf Mallorca: Ausländischer Radfahrer wird gleich zweimal überfahren und stirbt noch vor Ort
  8. Quadunfall an der Playa de Palma: 16-jährige Urlauberin schwer verletzt

Schockgeständnis und Teenie-Schwangerschaft: Neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" verspricht Drama

Schockgeständnis und Teenie-Schwangerschaft: Neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" verspricht Drama

Spanien gibt geheime Unterlagen zu Putschversuch 1981 frei

Spanien gibt geheime Unterlagen zu Putschversuch 1981 frei

Fincaverwalter auf Mallorca soll kuwaitische Eigentümer betrogen haben: Jetzt droht ihm Knast

Fincaverwalter auf Mallorca soll kuwaitische Eigentümer betrogen haben: Jetzt droht ihm Knast

Besorgniserregende Statistik: In diesen Mallorca-Gemeinden hat die Kriminalität stark zugenommen

Besorgniserregende Statistik: In diesen Mallorca-Gemeinden hat die Kriminalität stark zugenommen

Wer will, dass Palma nach Palma aussieht, sollte beim Nachbarn statt beim Handelsriesen einkaufen

Wer will, dass Palma nach Palma aussieht, sollte beim Nachbarn statt beim Handelsriesen einkaufen

Mitten auf der Straße: Frau auf Mallorca verschluckt sich an Ensaimada und stirbt

Mitten auf der Straße: Frau auf Mallorca verschluckt sich an Ensaimada und stirbt

Ladensterben in Sóller: Ketten, Billigware und Mieten bis 6.000 Euro verdrängen Traditionsgeschäfte auf Mallorca

Ladensterben in Sóller: Ketten, Billigware und Mieten bis 6.000 Euro verdrängen Traditionsgeschäfte auf Mallorca

Schiri-Fehlentscheidung sorgt für eine berechtigte Auswärtspleite von Real Mallorca

Schiri-Fehlentscheidung sorgt für eine berechtigte Auswärtspleite von Real Mallorca
Tracking Pixel Contents