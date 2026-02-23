Schockgeständnis und Teenie-Schwangerschaft: Neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" verspricht Drama

Ob es mit den Umstrukturierungen bei der Sendergruppe von RTL, Vox und Co. zu tun hat? Die Ausstrahlung der letzten Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" beim Privatsender Vox ist bereits einige Wochen her. Am 12. Januar sah man endlich wieder Neues von Steff Jerkel, Peggy Jerofke und auch den Robens. Seither war es bei dem Sender still um die Insel-Auswanderer, von denen in den letzten Jahren im Gegensatz zu denen, die es in andere Regionen verschlagen hat, verhältnismäßig viele in dem Format begleitet wurden. Nun steht das Sendedatum der neuen Mallorca-Folge fest: Voraussichtlich am 13. März um 20.15 Uhr – es kann recht spontan immer noch einmal zu Verschiebungen kommen – zeigt Vox, was bei Peggy Jerofke, Steff Jerkel und auch bei Angela de Rosa und ihrer Tochter an der Ostküste zuletzt so los war. Auch Gran-Canaria-Auswanderer Fabio ist am Start.

In der neuen Folge, die im März läuft, erfahren Zuschauer, wie Peggy Jerofke reagiert hat, als Steff Jerkel ihr von seinem "Only-Fans-Villa-Projekt" erzählt hat. / Privat

Das sind die Protagonisten

In der Programmbeschreibung zu der Folge mit dem Untertitel "Mallorca: Schockgeständnis bei Peggy und Steff & Teenie-Schwangerschaft bei Tara de Rosa" heißt es: "Auf Mallorca plant Steff heimlich eine luxuriöse Creator-Villa, was seine bevorstehende Hochzeit mit Peggy gefährdet. Gleichzeitig beginnt Fabio auf Gran Canaria ein neues Kapitel, indem er zusammen mit Ángel eine Massage-Bar eröffnet. Währenddessen erlebt die 17-jährige Tara eine überraschende Wendung in ihrem Leben, als sie unerwartet Mutter wird und gemeinsam mit Angela unter einem Dach lebt."

Der MZ hat Angela de Rosa vorab schon verraten: Ihre Enkelin ist vor vier Monaten geboren und heißt Vega.

Angela de Rosa ist vor wenigen Monaten Oma geworden. / Privat

Auch mit Steff Jerkel hat die MZ schon vor der Ausstrahlung der neuen Folge zu mehreren Gelegenheiten über sein Only-Fans-Villa-Projekt geredet. Im Podcast von MZ-Autor Ingo Wohlfeil verriet der Hamburger TV-Auswanderer auch, dass er das Projekt zunächst vollständig hinter Jerofkes Rücken geplant hatte.

Vorab bei RTL+

Die neue Folge steht für RT`L+-Abonnenten bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im Free-TV, also ab dem 6. März, auf der Plattform zur Verfügung.