"Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Angela de Rosa und Tochter Tara: ungeplante Schwangerschaft mit 17 Jahren und turbulente Umzüge

Für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderinnen Angela de Rosa und ihre Tochter Tara, die zusammen mit Steff Jerkel und Peggy Jerofke im März wieder im Fernsehen zu sehen sein werden, kam in den vergangenen Monate einiges ganz anders als geplant. Alles begann damit, dass die damals noch 17 Jahre alte Tara am 22. Januar 2025 plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. "Es war ein Schock für uns alle. Ich war mir sicher, dass es unmöglich ist, dass ich schwanger bin", erzählt Tara der MZ.

"Tara hat geheult, ich habe gelacht", so ihre Mutter Angela de Rosa. Die Entscheidung, dass Tara und ihr Freund, der damals noch auf dem spanischen Festland lebte, das Kind behalten, sei innerhalb von einem Tag gefallen. "Meine Mutter hat mich damals mit 16 Jahren bekommen. Wir haben zudem viele Freunde, die jung Eltern geworden sind", so Angela de Rosa. "Ich habe sehr viel mit Mama darüber gesprochen. Wir haben nachgedacht, ob wir es hinbekommen. Ich hatte zunehmend mehr Lust darauf, Mutter zu sein", so Tara. Ihr mit 26 Jahren deutlich ältere Freund, Nico, mit dem sie damals gerade einmal ein paar Monate zusammen war, sei positiv geschockt gewesen. "Er hat sich eh ein Kind gewünscht, war aber auch etwas ängstlich, da ich erst 17 war", erzählt Tara. Kennengelernt hatten sich der Kolumbianer und die TV-Auswanderin, da der 26-Jährige im Sommer immer in Cala Millor in einem Hotel arbeitet.

Wollte Vater werden: Taras Freund Nico mit Baby Vega. / Privat

Schwangerschaft bestätigt

Der Frauenarzt bestätigte Taras Schwangerschaft wenig später. Geplanter Entbindungstermin: 23. September 2025. Zwei Tage später würde Tara 18 Jahre werden. Das große Bibbern begann. Wird Tara eine minderjährige Mama?

Ihre Schwangerschaft lief weitgehend unkompliziert. Dennoch hängte das Mutter-Tochter-Gespann sie nicht an die große Glocke. "Man will ja auch erst einmal schauen, ob alles in Ordnung ist", so Angela de Rosa. In weiten Klamotten arbeitete Tara zunächst weiter mit im Little Rock Stars in Cala Millor. "Sie hatte einen relativ kleinen Bauch. Am Anfang hat keiner gemerkt, das sie schwanger war", so die 50-Jährige.

Am Ende der Schwangerschaft war Taras Bauch dann nicht mehr zu verstecken. / Privat

Am 2. Oktober 2025 wurde innerhalb von nur zweieinhalb Stunden Taras Tochter Vega geboren. An ihrer Seite war Freund Nico. Mama Angela de Rosa durfte nicht mit in den Kreißsaal, wartete davor. "Es war Horror, dazusitzen und dein Kind weinen zu hören. Nico hat mich aber immer auf dem Laufenden gehalten, ab und an ein Foto geschickt und mir auch mitgeteilt, als es so weit war", so die Restaurant-Betreiberin. Als die Auswanderer-Familie wenig später endlich ihr Glück in den sozialen Netzwerken verkündete, waren Bekannte und Zuschauer von "Goodbye Deutschland" verwirrt. "Es kommen heute manchmal Gäste ins Restaurant, die im September 2025 da waren, und überrascht sind, dass jetzt ein Baby da ist", erzählt Angela de Rosa.

Tara mit Freund Nico und Baby Vega. / Privat

Mittlerweile hat sich Tara sehr gut in ihrer neuen Mutterrolle eingefunden. Freund Nico wohnt gemeinsam mit dem Mutter-Tochter-Gespann und Vega in Cala Millor.

Zwei Umzüge in wenigen Wochen

In all dem Schwangerschafts-Chaos musste die Auswanderer-Familie auch zweimal umziehen. Zuschauer von "Goodbye Deutschland" erinnern sich womöglich: In der letzten Folge mit Angela de Rosa und Tara war zu sehen, wie die beiden, damals noch mit Angela de Rosas Ex-Partner Oliver Rinke, in einem großen Haus in Cala Millor lebten, das hohe Kosten verursachte. Allein 2.300 Euro kostete die Miete.

Nach der Trennung von Angela de Rosa und Oliver Rinke lebten die Auswanderer eine Zeit lang gemeinsam unter einem Dach weiter. Am 1. August 2025 zogen Angela de Rosa, Tara und deren Freund Nico dann in ein Haus nach Porto Cristo. Das stellte sich schnell als problematisch heraus: "Sobald es geregnet hat, ist es abgesoffen. Übers Dach kam Wasser rein, hat alles kaputt gemacht und auch Ungeziefer angezogen. Wir haben uns gesagt: Mit Kind können wir so nicht leben", erzählt Angela de Rosa.

Über ihre Maklerin fanden sie ein Haus im Zentrum von Cala Millor mit Fußbodenheizung, doppelt verglasten Fenstern und sogar einem kleinen Pool. "Wir haben dort kein großes Grundstück, das wir pflegen müssen, zahlen zudem deutlich weniger Miete", so Angela de Rosa. Wenige Wochen später, kurz vor der Geburt von Vega, zogen sie dort ein, fühlen sich mittlerweile sehr wohl. "Wenn es nach mir ginge, würden wir nie wieder umziehen", so Angela de Rosa, die mittlerweile keinen Kontakt mehr zu Rinke hat. Auch ihre Mutter Beate, die zuletzt bei "Goodbye Deutschland" zu sehen war, lebe weiterhin in Deutschland.

Auch im neuen Zuhause der Auswanderinnen gibt es einen kleinen Pool. / Privat

Neuigkeiten im Little Rock Stars

Auch in Angela de Rosas Restaurant Little Rock Stars in Cala Millor gibt es Neuigkeiten. Ab Ostern macht die Mannheimerin bis auf einen Ruhetag pro Woche wieder täglich auf. Derzeit ist montags, dienstags und mittwochs geschlossen. Ab dem 1. April steigt dann auch ihr Koch wieder ein. Zudem habe sie eine Aushilfe und eine Vollzeitkraft und Tochter Tara hilft mit. "Seit dem 11. Februar darf sie wieder arbeiten", so ihre Mutter. Die Personalprobleme, die auch Angela de Rosa begleiteten, scheinen daher passé.

Eines von mehreren "Goodbye Deutschland"-Lokalen in Cala Millor: das Little Rock Stars von Angela de Rosa. / Privat

"Wir werden dieses Jahr auch wieder tagsüber aufmachen", kündigte die Mannheimerin an, die sich kürzlich auch dem Lieferdienst Foodie in Cala Millor angeschlossen hat. Künftig sollen Gäste sich ihr Essen auch nach Hause oder in ihre Unterkunft bestellen können.

Angela de Rosa mit ihrer Enkelin Vega, ihrer Tochter Tara und deren Freund. / Privat

Seit 2017 auf Mallorca

Angela de Rosa ist mittlerweile Gastronomin mit Leib und Seele. Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca 2017 war sie zunächst noch in einer ganz anderen Branche tätig: Damals kam sie mit Tochter Tara, um auf der Insel einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr damaliger Mann blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin.

Angela de Rosa ist vor wenigen Monaten Oma geworden. / Privat

Anfangs wohnten die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars". Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. Also entschloss sie sich im Herbst 2019 zur Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant.

Angela de Rosa mit Tochter Tara. / RTL+

Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Ex-Mann Gennaro de Rosa. Später lebte Angela de Rosa zusammen mit Tochter Tara und Oliver Rinke in Cala Millor. Im Herbst 2024 wurde die Trennung von Rinke und der Auswanderin bekannt. Die Auswanderer-Familie war zuletzt im Mai 2025 bei "Goodbye Deutschland" zu sehen.