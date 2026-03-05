Haben Sie alle auf Ihrem Handy? Das sind die besten Apps für Mallorca-Auswanderer

Wann verzieht sich der Regen endlich und wann kann man wieder wandern gehen? An welcher Tankstelle in meiner Nähe sind die Preise derzeit trotz Konflikt in Nahost am günstigsten? Hebt der Flieger in meine Heimat pünktlich ab? Wer die passenden Apps oder Websites dazu heruntergeladen oder als direkte Verknüpfung auf dem Startbildschirm hat, kommt im Auswanderer-Alltag auf Mallorca oft besser klar. Wir stellen 21 nützliche Anwendungen und Seiten für Auswanderer vor.

Aena

Die Applikation bietet unter anderem eine Übersicht über ankommende und abfliegende Flugzeuge (in Echtzeit – die Informationen entsprechen denen auf den Monitoren am Flughafen Son Sant Joan). Das Stichwort hier ist "Infovuelos". Zudem kann man in der App auch einen Parkplatz reservieren oder sieht, an welchem Standort die Lieblingsläden liegen. Die App für iOS gibt es hier, die für Android hier.

Symbolfoto vom Flughafen auf Mallorca. / B. RAMON

Cita prèvia CAIB

Mit dieser Anwendung kann man in wenigen Klicks nach Eingabe der CIP (das ist die Nummer, die auf der Vorderseite der tarjeta sanitaria steht) und des Geburtsdatums etwa Arzttermine in den öffentlichen Gesundheitszentren ausmachen.

Wer will, kann beim Punkt "TIB" einen Termin zur Beantragung der tarjeta única ausmachen. Dafür auf "Primera emissió" klicken, dann Mallorca und den Wunschort anwählen. Seit Kurzem gibt es auch Termine im Bürgerbüro (OAC) am Rathausplatz und bei PalmaActiva. Die App für iOS gibt es hier, die für Android hier.

TIB

Leider hat die Gesellschaft des öffentlichen Verkehrsnetzes auf den Balearen (TIB) immer noch keine App. Daher empfehlen wir Ihnen, die Website tib.org über den Handybrowser aufzurufen und über das Symbol mit dem blauen Quadrat und dem Pfeil durch Anklicken des Pluszeichens (bei iOS) oder über die drei Punkte oben rechts (bei Android) zum Home- und Startbildschirm hinzuzufügen. So kann man künftig vom neu erzeugten Symbol aus direkt auf die Seite in mobiler Ansicht gelangen. Die Fahrzeiten für Busse, Züge und Metro findet man nach dem Klicken auf das rote Symbol oben rechts. Dort kann man auch die Sprache auf Deutsch umstellen.

Symbolfoto. Tib-Bus auf Mallorca. / Nele Bendgens

EMT Palma App

Um sich in der Balearen-Hauptstadt fortzubewegen, hilft diese App, in der man die Sprache auch auf Englisch stellen kann. Neben den Fahrzeiten der EMT-Linien werden auch Streckenstörungen und Verspätungen angezeigt. Die App für iOS-Nutzer gibt es hier, die für Android-Nutzer hier.

El tiempo de AEMET

Genauer als die Wetterangaben von auf dem Handy bereits vorinstallierten Apps sind oft die des spanischen Wetterdienstes Aemet. Unter "Avisos" findet man etwa die ausgegebenen Warnstufen. Bei "Municipios" die Vorhersage für einen bestimmten Ort. IOS-Nutzer können die App hier herunterladen, Android-Nutzer hier.

Wallapop

Wallapop ist vergleichbar mit Ebay Kleinanzeigen. Sie suchen ein gebrauchtes Fahrrad oder wollen selbst was loswerden? In der App können Sie Käufer und Verkäufer sein. Hilfreich ist der in die App integrierte Messenger, dank dem man mit potenziellen Käufern oder Verkäufern in Kontakt treten kann. Hier geht's zur Android-App, hier zur iOS-App.

Meetup

Dank der App kann man sich mit anderen Menschen für gemeinsame Aktivitäten zusammentun, etwa gemeinsam mit ihnen zu Events auf der Insel gehen oder an einem Sprachstammtisch teilnehmen. Die Apps für Android und iOS zum Herunterladen gibt es hier und hier.

Webel

Wer etwa einen Allrounder, eine Putzfrau oder einen Nachhilfelehrer für die Kids sucht, kann sich die App Webel herunterladen, die es auch als Website gibt. Alternativ kann man dort auch selbst seine Dienste anbieten. Die Sprache lässt sich auf Spanisch oder Englisch einstellen. Wie die App im Detail funktioniert, erklären wir hier. Herunterladen können iOS-Nutzer sie hier, Android-Nutzer sie hier.

Als Website oder App: So sieht die Website von Webel aus. / https://appwebel.com/

AlertCops

Ein Dieb hat Ihnen am Strand den Geldbeutel geklaut, Sie finden Ihr Auto völlig zerkratzt vor oder erleben eine Schlägerei live mit? Dank der App AlertCops vom spanischen Innenministerium können Sie diese Vorfälle mit ein paar Klicks der Polizei melden. Eine Anzeige erstatten kann man mit der Anwendung allerdings nicht. Die Download-Links finden Sie hier (Android) und hier (iOS).

mobiAPParc, Flowbird, ElParking

Auf der Insel können Sie dank mehrerer Apps in verschiedenen Gemeinden Parktickets lösen oder die Parkuhr aus der Ferne verlängern, etwa wenn der Zahnarzttermin länger dauert, als Sie dachten. Bitte suchen Sie die Apps unter dem jeweiligen Namen im Appstore oder Playstore.

Wikiloc, maps.me

Wer gerne wandert, sollte diese beiden Apps auf jeden Fall auf dem Handy haben. Bei Wikiloc kann man sich Routen erstellen lassen, bei maps.me kann man gut Distanzen berechnen oder sieht Wege, die etwa bei Google Maps erst gar nicht eingezeichnet sind. Bitte suchen Sie die Apps unter dem jeweiligen Namen im Appstore oder Playstore.

Mallorca Zeitung

Um stets auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen die kostenlose App der Mallorca Zeitung. Darin lesen Sie alles, was auch auf der MZ-Website veröffentlicht wird. Zum Download klicken Android-Nutzer hier, iOS-Nutzer hier.

Digitaler Dolmetscher: Mit Übersetzungsapps wie dem Microsoft Translator lassen sich auf Reisen zumindest einfache Dialoge in fremder Sprache führen. (zu dpa: «Für Reisen: Experte empfiehlt diese Übersetzungsapps») / Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Microsoft-Translator

Sie können noch nicht perfekt Spanisch und noch kein Katalanisch, wollen Einheimische aber nach dem Weg oder im Restaurant als Allergiker ein geeignetes Gericht bestellen? Übersetzer-Apps wie die von Microsoft schaffen Abhilfe. Am unteren Bildrand noch die richtige Zielsprache einstellen und los geht's. Downloadlinks: hier (Android) und hier (iOS).

Glovo: Food & Grocery Delivery

Vor allem in und um Palma sieht man sie mit ihren gelben Kühlkoffern auf dem Rad, Elektroroller oder Motorroller immer wieder durch die Stadt düsen: die Rider des spanischen Lieferdienstes Glovo, der nur einer von vielen ist (daneben gibt es etwa auch Uber Eats oder lokale Anbieter wie Foodie Delivery). Neben Essen liefern sie auch Medikamente, Geschenke oder kleinere Supermarkteinkäufe. Downloadlinks: hier (Android), hier (iOS).

TaxiClick

Sie müssen zum Flughafen und wollen Ihr Auto dort nicht parken oder wollen ins Szeneviertel Santa Catalina, um dort mit Freunden auszugehen? Mit der App TaxiClick können Sie ein Taxi bestellen. Hier können Android-Nutzer die App herunterladen, hier iOS-Nutzer.

Platges de Baleares

Nicht mehr als App, aber nach wie vor als Website gibt es "Platges de Baleares". Hier können Sie während der Saison checken, wie hoch die Auslastung an den einzelnen Stränden ist, welche Flagge dort weht und um welchen Strand es sich genau handelt (Naturstrand oder künstlich angelegter Strand). https://www.platgesdebalears.com/es/

Infocapp

Wer im Gemeindegebiet von Capdepera lebt, für den lohnt sich die App Infocapp. Die Anwendung ist auch auf Deutsch verfügbar und bietet etwa Informationen zu den Stränden der Gemeinde, aber auch Lokalen wie Diskotheken, Restaurants oder Cafés. Dank der Live-Cams kann man direkt nachsehen, wie es aktuell an den Stränden vor Ort aussieht. Download-Link für Android-Nutzer: hier, für iOS-Nutzer: hier.

Geoportalgasolineras

Auf der Website https://geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio des spanischen Umweltministeriums kann man checken, wie viel der Sprit an den Tankstellen in der eigenen Umgebung kostet und sich, nach Wunsch, für die günstigste einscheiden. Angesichts des Konflikts in Nahost ist es zuletzt auch auf Mallorca zu Preisanstiegen gekommen.