Hochzeit für 120.000 Euro, Immobilie für "nur noch" 14,2 Millionen, Porsche als Geschäftsauto: Wie realitätsfern ist die ARD-Doku "Me, Myself, Mallorca"?

Ab dem 24. März gibt es wieder eine geballte Ladung Mallorca auf dem Bildschirm und im Fernsehen zu sehen: Zunächst in der ARD-Mediathek, dann im TV startet die Doku-Soap "Me, Myself, Mallorca" mit sechs Folgen à 45 Minuten. Im SWR laufen die Folgen 1 bis 3 am 13. April, die Folgen 4 bis 6 am 20. April, jeweils ab 23.50 Uhr - also womöglich bewusst nicht zur deutschen Prime-Time. Es handelt sich um eine Produktion von Spiegel TV und Autentic im Auftrag von SWR und NDR. Die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender wildern damit ein wenig in Formaten, die eher aus dem Privatfernsehen bekannt sind.

Das Plakat zur Doku. / SWR, NDR / Spiegel TV / Autentic

Laut der Ankündigung zeigt die Doku inspirierende Geschichten von Selbstbestimmung und Durchhaltevermögen fünf starker Frauen auf der Trauminsel Mallorca. Kannst du Teile des vorherigen Satzes in Anführungsstriche setzebn? "Sie alle verbindet der Mut, die Leidenschaft und der Wille, ihre Träume zu verwirklichen und dort zu leben, wo andere Urlaub machen", liest man weiter. Steigt man tiefer ein, wird schnell klar: Luxus spielt eine übergeordnete Rolle. Mit dem Querschnitt der Mallorca-Auswanderer dürfte das wenig zu tun haben.

Darum geht's

Rossitza Hantelmann hat sich laut der Ankündigung nach ihrer Scheidung selbstständig gemacht und makelt jetzt Immobilien. Sie möchte eine ernstzunehmende Konkurrenz im Luxussegment auf der Insel werden (viel Luxus). Partyschlagersängerin Malin Brown hofft darauf, am Ballermann und in Deutschland eine feste Größe in der Partyschlager-Welt zu werden und es ganz nach oben zu schaffen (eher kein Luxus). Künstlerin Natalie Bernsteiner hat nach dem Tod ihres Mannes alle Hände voll zu tun, sich beruflich neu zu erfinden, aber auch die Familie zusammenzuhalten. Sie will weiterhin eine bekannte Künstlerin auf Mallorca sein (auf den ersten Blick kein Luxus, im Vorstellungsvideo von Bernsteiner wird dann aber unter anderem auf einem luxuriösen Boot aufs Leben angestoßen).

Und dann ist da auch Wedding-Planerin Annika Wietzorke, die alles daran setzt, die Hochzeit ihrer Kunden perfekt zu gestalten. "Während sie für andere das Liebesglück inszeniert, hat sie selbst jedoch noch immer nicht ihre große Liebe gefunden." (Statt normale Hochzeiten sind auch hier Luxushochzeiten Thema). Die Letzte im Bunde ist Johanna Coenen. Sie sorgt als Concierge dafür, die Häuser und Anwesen ihrer "Luxus-Kunden" (richtig gelesen) auf der Insel so vorzubereiten, dass diese bei ihrer Anreise alles im besten Zustand vorfinden.

Bild zur Folge "Johanna und der Schlüssel zum Luxus". / SWR / ARD

Kurz zusammengefasst, geht es um Luxusimmobilien, exklusive Partys, Glamour. An einer Stelle im Trailer fällt auch der Satz: "Diese Immobilie ist reduziert auf 14,2 Millionen." Mal sehen, mit wie vielen der Schicksale der Protagonistinnen sich Zuschauerinnen auf Mallorca sich letztlich identifizieren können. Oder war das vielleicht gar nicht die Idee?

Mittlerweile gibt es auch Vorstellungsvideos der fünf Protagonistinnen. Sehen Sie selbst!

Rossitza Hantelmann: 50 Jahre, Luxusimmobilien, Bunyola

"Nach ihrer Scheidung entdeckt sie 2018 ihre Leidenschaft für Immobilien auf Mallorca. Vier Jahre später gründet sie 'Rossitza Hantelmann Real Estate' – heute zählt sie zu den Top-Maklerinnen der Insel und verkauft Luxusobjekte in Millionenhöhe. Ihr Unternehmen ist ein eingespieltes Familien-Trio: Rossitza, Sohn Christopher (24) und Tochter Amelie (21). Die Zentrale: eine umgebaute Finca-Garage auf dem Land, dazu ein Standort in Palma. Ihre Kunden – zu 80 bis 90 Prozent aus Deutschland – schätzen ihre Ehrlichkeit und Expertise", liest man in der Beschreibung zu Rossitza Hantelmann und ihre Teilnahme in der Doku.

Contenido sobre Rossitza en Mallorca.

Malin Brown: 32 Jahre, Partyschlager-Sängerin, Arenal

Partyschlager-Sängerin Malin hat die MZ schon selbst porträtiert. "Mit 140 Auftritten im Jahr – davon 40 auf Mallorca – ist Malin Brown längst fester Bestandteil der Partyschlagerszene. Als Frau hat sie sich in der männerdominierten 'Proll'-Branche durchgesetzt. Ihr bekanntester Song: 'Mannschaftsfahrt'. Jetzt soll der große Hit folgen. Malin lebt in Krefeld, teilt sich auf Mallorca eine WG mit Künstlerkollegen. Sie organisiert, plant und performt – und das bei steigenden Gagen. Aber am Ballermann tobt der Konkurrenzkampf, 'Malin ist mittendrin'", wird sie vorgestellt.

Contenido sobre Malin Brown en Mallorca.

Natalie Bernsteiner: 40 Jahre, Promi-Künstlerin, Costa d'en Blanes

Auf Mallorca ist sie als Mrs. Marnali bekannt. Nicht nur der Tod ihres Mannes Marko im Oktober 2024 ist in der Doku Thema: "Natalie Bernsteiner ist Künstlerin und Galeristin mit eigenem Atelier in Palma. Sie macht digitale Mixed-Media-Kunst. Dabei kombiniert sie bis zu 100 Photoshop-Ebenen, bevor sie ihre Werke auf Aluminium druckt und sie mit Epoxidharz, Blattgold oder Glassplittern prunkvoll veredelt. Ihre Kundschaft ist speziell: extrovertiert, gesellig und gern mal prominent. Für ihren Erfolg muss Natalie sich oft mit ihren Kunden treffen und auch Ausstellungen stehen regelmäßig auf dem Plan", liest man über die Mehrfach-Mutter in der Ankündigung. Spoiler: Es wird glitzern, mehrfach.

Contenido sobre Natalie Bernsteiner en Mallorca.

Annika Wietzorke: 40 Jahre, Hochzeitsplanerin, Cas Concos

Annika Wietzorke organisiert Luxushochzeiten für anspruchsvolle Paare auf der Insel. "Ihre Events starten bei 8.000 Euro, während die exklusivste Hochzeit dieses Sommers bei 120.000 Euro liegt. Im Juni steht die Hochzeit eines jungen Paares aus Stuttgart an, und im August organisiert Annika ein farbenfrohes Fest auf der Finca Santa Lucia. Annika liebt es, ihren Paaren eine unvergessliche Hochzeit zu ermöglichen und sie begleitet ihre Liebespaare auch emotional – bei jeder Hochzeit fließen dabei auch bei ihr die Tränen", wird sie in der Ankündigung beschrieben. Wie viel hat Ihre Hochzeit gekostet?

Contenido sobre Annika Wietzorke y su experiencia en Mallorca.

Johanna Coenen: 31 Jahre, Housekeeping-Conceirge, Service-Unternehmerin, Marratxí

Die Letzte im Bunde ist Johanna Coenen. Sie und ihr Mann haben sich laut der Ankündigung auf Mallorca mit einem exklusiven Housekeeping-Concierge-Service einen Namen gemacht. "Mit viel Liebe zum Detail betreuen sie etwa 35 luxuriöse Ferienvillen und -häuser, kümmern sich um alles – von Hausmeisterdiensten über Gartenpflege bis hin zur perfekten Ankunft der Eigentümer. Ihr Kundenkreis besteht aus Promis und Superreichen aus aller Welt, vor allem aus den USA, Kanada und Saudi-Arabien. Neben der Hausbetreuung erfüllt sie auch die ausgefallensten Wünsche ihrer Kunden: von Tischreservierungen über Bootstouren bis hin zu maßgeschneiderten Partys. Und weil sie es liebt, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, organisiert sie zusammen mit einer spanischen Freundin exklusive After-Work-Events in Fünf-Sterne-Hotels – eine heiß begehrte Partyreihe für ein internationales, hochkarätiges Publikum."

Contenido sobre Johanna Coenen en Mallorca.

Werden die Zuschauer jetzt neidisch?

Im Vorstellungsvideo über sich selbst sagt sie am Ende: "Werden jetzt Leute neidisch, wenn ich das sage?" Worum es geht, bleibt unklar. Man kann es sich aber denken. Ihr Gehalt?

Den zitierten Satz –den Eindruck gewinnt man nach dem Lesen der Ankündigungen, könnte auch aus dem Mund von fast jeder anderen Protagonistin stammen. Werden die Zuschauer neidisch, wenn sie sehen, wie glamourös das Leben auf Mallorca sein kann (aber nur selten ist)?