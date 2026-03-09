Simone Werner

Weit entfernt vom typischen Auswanderer-Leben? Das ist der Trailer zur neuen ARD-Doku "Me, Myself, Mallorca"

Eine Insel, fünf Frauen: „Me, Myself, Mallorca" zeigt den (zumeist glamourösen) Erfolg von fünf Frauen und ihren Träumen auf Mallorca, die nicht selten mit zahlungskräftigen Kunden und Arbeiten im Luxussegment zu tun haben. Die sechsteilige Doku ist ab dem 24. März in der ARD-Mediathek zu sehen. Auch beim SWR laufen die je 45-minütigen Folgen. Spoiler: Mit dem (nicht ganz so luxuriösen) Leben der meisten Auswanderer hat das der Protagonistinnen womöglich eher wenig zu tun.