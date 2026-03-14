"Goodbye Deutschland"-Folge auf Vox: Kennen Sie noch die Vierfach-Mama Birgit Koch?

Sie mag seit der Erstausstrahlung der Folge im August 2017 ein wenig in Vergessenheit geraten sein, aber treue Zuschauer von "Goodbye Deutschland" erinnern sich sicher noch an die Mallorca-Auswanderin Birgit Koch. Am Montag (16.3.) um 23.15 Uhr zeigt Vox die auch bei RTL+ abrufbare Wiederholungsfolge mit der Vierfach-Mama.

Laut der Programmbeschreibung steigt Koch nach neun Jahren als Hausfrau und Mutter wieder ins Berufsleben ein und will ein Hotel am Ballermann eröffnen. "Doch einen Tag bevor die ersten Urlauber einchecken ist das Hotel noch eine einzige Baustelle", so der Sender über die Schwierigkeiten, mit denen sie kämpfen muss. Die Gäste müssen folglich umquartiert werden.

Die Familie Koch. / Birgit Koch

Zwar wird ihr Mann ebenfalls in der Folge gezeigt, aber deutlich weniger prominent. "Oliver und ich haben das Hotel gemeinsam gemacht, aber das Thema der Sendung damals war 'Powerfrauen', da passte Oliver nicht mit ins Konzept", sagte die Auswanderin gegenüber der MZ.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Bereits 2006 begleitet Vox in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Auf Mallorca dreht der Sender seit 2008 regelmäßig und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele Mallorca-Auswanderer.

Zu den Protagonisten, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen sowie Caro und Andreas Robens. Immer wieder zeigt der Sender auch Jahre später noch Wiederholungsfolgen mit den Mallorca-Auswanderern. /bro