"Da war ich mal kurz auf Abwegen": Steff Jerkel gesteht in neuer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", dass es eine andere Frau gab

Um mehr als nur einen Vertrauensbruch geht es in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge mit dem Untertitel "Mallorca: Schockgeständnis bei Peggy und Steff & Teenie-Schwangerschaft bei Tara de Rosa", die seit Freitag (13.3.) auf RTL+ zu sehen ist. Für Peggy Jerofke beginnt es aber zunächst positiv und glamourös: Sie darf die neue Bade-Brautkollektion von Brautmoden-Designerin Anne Wolf vorstellen. Die Auswanderin ist aufgeregt: "Es ist schon immer eine Herausforderung, sich vor fremden Menschen im Bikini zu zeigen", findet sie. Sie schaue auf jede Delle an ihrem Körper und sei sehr selbstkritisch.

Anne Wolf entwirft auch Peggy Jerofkes Hochzeitskleid für den großen Tag am 26. Juni 2026. Die beiden Frauen haben sich von Anfang an sehr gut verstanden. So kam Wolf die Idee, dass Jerofke ihre Bademoden präsentieren könnte. Wolf rückt mit ihrem Team an: Fotografin, Visagistin, und, und, und. Da die wenigsten Kundinnen der Designerin 20 Jahre alt sind, sondern im Schnitt deutlich älter, habe sie sich bewusst für Peggy Jerofke entschieden, erzählt Wolf. Sowohl sie als auch das Model sind zufrieden mit den Fotos.

Miete für die 7-Millionen-Euro-Villa bereits heimlich bezahlt

Steff Jerkel weiht zuerst das Kamerateam in sein neues Projekt, die Only-Fans-Villa, ein. Peggy Jerofke hat davon noch keine Ahnung. "Ich habe eine dicke fette Villa angemietet, die sich eigentlich keiner alleine leisten kann", kündigt er an. Wie bereits mehrfach berichtet, sollen Content-Creatorinnen dort einziehen. Sein Geld wolle er damit verdienen, dass die Zuschauer auf die Kamaras der Villa zugreifen können. Dafür müssen sie den dazugehörigen Kanal abonnieren. Die Miete für die 7-Millionen-Euro-Villa hat Jerkel bereits heimlich im Voraus bezahlt. Hinzu kommen hohe Kosten für Kameras und Co. Er spricht von einer sechsstelligen Summe, "aber nicht mit einer 1 davor".

Zu Hause merkt Jerofke, dass Jerkel sich seltsam verhält. Bisher hat er ihr nur verraten, dass er ein neues Business hochziehen will, aber nicht, welches. Für die Überweisung der Miete ist er die Notreserven des Paares angegangen. "Es ist eine miese Nummer. Aber ich bin so überzeugt, dass ich das Risiko eingehe", sagt er über den Alleingang. "Teilweise schon völlig alleine gelassen”, fühlt sich indes auch Peggy Jerofke, und meint damit unter anderem die Vorbereitungen für die Hochzeit. Sie findet: Die beiden Auswanderer sollten sich auf die Hochzeit konzentrieren. Da passt für sie kein neues berufliches Projekt hinein. “Das Timing ist wirklich das Schlechteste, was man haben kann”, betont sie.

Steff Jerkel redet endlich Tacheles und erzählt Peggy Jerofke von der Only-Fans-Villa. / Screenshot RTL+

Jerkel schrieb mit einer anderen Frau

Es sei nicht das erste Mal, dass Jerkel sie hintergeht. In der Vergangenheit habe Jerofke einmal gemerkt, dass er mit einer anderen Frau geschrieben hat. "Da war ich mal kurz auf Abwegen. Da hatten wir eine Scheißphase und dann hatte ich jemanden nebenbei”, gesteht Jerkel auch vor den Kameras.

Wie weit der Auswanderer dabei tatsächlich gegangen ist, geht aus der Sendung nicht eindeutig hervor. Jerofke sagt dazu aber: "Für mich war das schon Fremdgehen, wenn man sich für eine andere Frau interessiert. Das hat mich schon sehr verletzt."

Peggy Jerofkes Reaktion auf die Only-Fans-Villa

Die Redakteurin möchte nun von Jerkel wissen: "Wie geht’s dir damit, dass du Peggy mit dem Villa-Projekt komplett hintergangen hast?" Dazu sagt der Hamburger nur: "Es ist ein mieses Gefühl. Peggy ist auch mein bester Freund." Dann steht die Beichte an. ”Ich konnte die ganze Nacht gar nicht schlafen”, beginnt Jerkel. “Uff, mir wird gleich ganz heiß”, sagt Jerofke, als sie zum ersten Mal das Wort "Only-Fans-Models" hört.

Es ist genau das, was Peggy Jerofke nicht wollte. Was sie zudem emotional sehr trifft, ist, dass Jerkel offenbar so wenig Vertrauen in sie hatte, dass er ihr zunächst nichts von dem Projekt erzählt hat. "Ich habe bewusst einen Vertrauensbruch begangen", gesteht Jerkel ein. Und betont: "Wenn das nicht klappt, ist alles, was wir investieren, im Arsch."

Peggy Jerofke ist erschrocken darüber, dass Jerkel bereits Geld investiert hat. "Er ist all in gegangen und nimmt vielleicht in Kauf, dass das ein oder andere Geld für die Hochzeitsfeier fehlt”, sagt sie traurig. "Wird Peggy ein Machtwort sprechen oder ist am Ende sogar die Hochzeit in Gefahr?", fragt die Off-Stimme. Damit endet die Folge.

Weitere Protagonisten sind neben Peggy Jerofke und Steff Jerkel in dieser Epsisode Fabio, der auf Gran Canaria zusammen mit Ángel eine Massage-Bar eröffnet, und die 17-jährige Tara, die unerwartet Mutter wird und gemeinsam mit Angela de Rosa an der Ostküste von Mallorca unter einem Dach lebt. Am Montag (16.3.) läuft eine Wiederholungsfolge mit Vierfach-Mama Birgit Koch.