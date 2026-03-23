Neue Folge nach Fremdgeh-Beichte: Wer steckt hinter dem Anschlag auf die Only-Fans-Villa von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel?
In einer aktuellen Episode mit den Mallorca-Auswanderern besichtigen Peggy Jerofke und ihr Verlobter eine weitere potenzielle Hochzeitslocation. Zudem erfahren die Zuschauer, dass auf einige Fenster in der Only-Fans-Villa geschossen wurde
Nach der Folge vom 13. März und einer Fremdgeh-Beichte von Steff Jerkel sind der Verlobte von Peggy Jerofke und die TV-Auswanderin nur eine Woche später, seit Freitag (20.3.) erneut in einer neuen Folge der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" zu sehen. Die Folge, in der auch nicht auf der Insel ansässige Auswanderer vorkommen, heißt "Mallorca: Peggys große Zweifel + Bangkok: Olga Bihrs Millionenrisiko + Türkei: Geldnot bei Familie Dietz".
Jerkel zeigt Jerofke die Only-Fans-Villa
Die Mallorca-Auswanderer sind zum ersten Mal bei Minute 23:21 zu sehen. “Vor 18 Jahren bauten sich die Auswanderer ein Leben auf Mallorca auf”, erzählt die Off-Stimme. Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollen endgültig eine Hochzeitslocation finden. Doch ihr ausgewähltes Datum, der 26.6.2026, ist beliebt. Während Jerofke sich in die Hochzeitsvorbereitungen stürzt, denkt Jerkel nur an sein neues Business, die Only-Fans-Villa. In der Folge vom 13. März beichtete Jerkel Jerofke, was er die ganze Zeit hinter ihrem Rücken geplant hat.
In der aktuellen Folge Jerkel zeigt Jerofke die 7-Millionen-Euro-Villa in Canyamel. “Ich bin gespannt”, sagt die Mutter einer Tochter nur. Sie ist schon zu Beginn entsetzt darüber, dass ihr Verlobter in die Miet-Villa sogar noch Geld investieren will. “Ich hab jetzt Hunderte von Fragen”, sagt sie. Den Pool-Bereich aber findet sie “einen Traum”. Auf gar keinen Fall würde sie das Tiki Beach für dieses Business abgeben, stellt sie klar.
Spätestens, wenn Jerofke merke, dass durch Ausgaben für Projekte die finanzielle Existenz der Familie gefährdet sei, werde sie die Reißleine ziehen und eingreifen.
Noch viel zu tun für den großen Tag
Unterdessen laufen auch die Hochzeitsvorbereitungen. Es gibt noch einiges zu tun. Noch nicht einmal die Save-the-date-Karten sind verschickt. Dabei hat die dreiköpfige Familie dafür extra ein Fotoshooting machen lassen.
Als er mal betrunken war, habe Jerkel sämtliche Leute eingeladen, dabei hatte das Paar damals noch gar keine Location und wusste gar nicht, für wie viele Gäste Platz ist. “Ich hab' drei Trauzeugen jetzt”, sagt der gelernte Klempner und lacht.
Da nun alles so “kurzfristig” sei, mutmaßt Jerkel, könnten einige Gäste wohl nicht kommen. Immerhin müssen sie ja auch Urlaub einreichen.
Heiraten Peggy Jerofke und Steff Jerkel in diesem Hotel?
Die beiden TV-Auswanderer besuchen ein 5-Sterne-Luxushotel in der Nähe von Cala Ratjada, wo die Auswanderer wohnen – eine potenzielle Hochzeitslocation. Mitarbeiter Paul führt sie herum. Er zeigt ihnen unter anderem den Bereich für die Zeremonie, in den maximal 130 Leute passen. Auch Meerblick gibt es. Doch ist die Location am 26.6.2026 noch frei?
“Es ist märchenhaft, so wie ich mir meine Hochzeit vorstelle”, sagt Jerofke. Dann die Antwort der Hotel-Verantwortlichen: Ausgerechnet vom 26. bis 28. Juni ist das Hotel schon für eine Feier mit 120 Personen gebucht. Sie werden auch die Terrasse belegen. “Eine andere Option habt ihr nicht?”, fragen die Auswanderer.
Jerkel überlegt, ob man die Hochzeit auf den 25.6. verschieben und so zumindest in den 26.6. reinfeiern könnte. Jerofke schlägt vor, am 26.6. zum Standesamt zu gehen. Jerkel versichert sich daraufhin, dass das Hotel 25.6. noch frei ist. “Wir biegen es uns hin und reden uns dann ein, dass es unser Datum ist”, sagt er wenig später.
Wer steckt hinter dem Anschlag?
Dann ziehen graue Wolken auf. Auf die Only-Fans-Villa in Canyamel wurde ein Anschlag verübt. Die Täter haben in verschiedene Fenster geschossen. “Für mich ist das ein Anschlag. Du weißt ja nicht, ob da Leute drinnen sind oder nicht”, betont Jerkel. “Hat Steff Feinde?”, fragt die Off-Stimme. Damit endet die Folge. Kurz nach Bekanntwerden des Projekts sorgten sich einige Anwohner der Villa um Geräuschpegel, Nacktheit und störende TV-Teams.
Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich derzeit noch in der Winterpause befindet, aber am 28. März in die Saison 2026 startet. Am 26. Juni 2026 werden Jerkel und Jerofke heiraten.
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