Simone Werner

Eröffnung vom "Paris Plage" steht bevor: So sieht es jetzt in dem einstigen "Goodbye Deutschland"-Lokal Red Rubber Duck in Peguera aus

Die leise Eröffnung war schon, das offizielle Opening findet erst am 1. April statt: Nach Umbau- und Umgestaltungsarbeiten eröffnen die beiden Franzosen Brice Audebert und Julien Poux im einstigen "Red Rubber Duck" von Sascha und Kathrin Thielen, das durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannt wurde, das "Paris Plage". Während der Saison, von April bis September, wird es täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet sein, von Oktober bis März nur freitags bis sonntags. Es gibt französisches Essen, aber auch Tapas oder Burger. Auch Cocktails, wie es sie bei den Vorbetreibern Sascha und Kathrin Thielen gab, wollen die neuen Betreiber anbieten.