Ostern bei Jenny "Delüx", Peggy Jerofke, Krümel und Co. feiern: die Opening-Termine der "Goodbye Deutschland"-Lokale auf Mallorca

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und damit auch der Saisonbeginn auf Mallorca. Wie für zahlreiche andere Restaurants, Bars, Hotels und Clubs auch bedeutet dies für viele aus "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer: Die Winterpause ist offiziell vorbei. Es geht wieder los. Fans und Zuschauer der Sendung und auch andere Gäste werden wieder empfangen. Ein Überblick über einige bekannte Lokale und ihre Pläne für die Eröffnung und die kommenden Wochen:

Tiki Beach in Cala Ratjada

Noch vor Ostern startet TV-Auswanderin Peggy Jerofke am Samstag (28.3.) an der Promenade von Cala Ratjada in die neue Saison. "Sonne. Meer. Sushi. Cocktails. Und ganz viel Sommergefühl. Wir können es kaum erwarten, euch wieder bei uns zu begrüßen", schrieb sie anlässlich der Eröffnung auf Instagram.

Jerofke und ihr Verlobter Steff Jerkel waren erst kürzlich in zwei neuen Folgen der Auswanderer-Sendung zu sehen. Sie stecken zudem mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit im Juni 2026. Bei Jerkel steht in wenigen Wochen zudem das offizielle Opening seiner Only-Fans-Villa in Canyamel an. Wann genau das Projekt beginnt, ist noch unklar.

Peggy Jerofke lädt bald wieder in ihr "Tiki Beach" ein. / Jerofke

La Cabaña in Costa dels Pins

Bei Auswanderer Mark Wycislik, dessen Restobar in Porto Cristo im Winter durchgehend geöffnet hatte, steht am Freitag (3.4.) um 18 Uhr die Wiedereröffnung des Restaurants La Cabaña in Costa dels Pins an. Geöffnet ist das Lokal, das direkt am Meer liegt, dann bis 31. Oktober. Im November 2025 hatte es die Winterpause eingeläutet.

Das La Cabaña liegt in Costa dels Pins direkt am Meer. / Wycislik

"Ich bin dann mittags in der Restobar und abends im La Cabaña. Lici wird morgens bis am Mittag in der Restobar sein", so der zweifache Familienvater zur MZ.

Die Öffnungszeiten des La Cabaña in Costa dels Pins. / Wycislik

Die Öffnungszeiten der Restobar in Porto Cristo. / Wycislik

Jenny "Delüx" und Leguano in Cala Millor

Derzeit sind zwar sowohl die beiden Boutiquen (in Artà und Cala Millor) als auch das Happy Schnitzel von Achim und Jenny Thiesen wieder geöffnet, erstere allerdings mit derzeit noch eingeschränkten Öffnungszeiten.

Am Karsamstag (4.4.) um 12 Uhr steigt dann wie jedes Jahr in der Gemeinschaftsboutique des Paares in Cala Millor das große Saison-Opening. Besucher können sich auch diesmal auf Live-Musik von Dave Rope und die Modenschau freuen, die beim Saisonstart der Auswanderin längst Tradition hat. Für das leibliche Wohl ist nebenan im Happy Schnitzel gesorgt.

Das Drehteam von Vox wird, hat Jennifer Thiesen der MZ bereits vor einiger Zeit verraten, in diesem Jahr nicht mit dabei sein. Auch Dreharbeiten sind aktuell nicht geplant. "Momentan ist da erstmal Ruhe, was auch nicht schlimm ist", so die Worte der Boutique-Betreiberin und Gastronomin, die vorhat, mit ihrem Social-Media-Dienstleister künftig mehr lustige Videos und Co. zu machen. In den Boutiquen neu ist in diesem Jahr etwa Leinenmode

Die aktuellen Öffnungszeiten sind in der Boutique in Cala Millor: dienstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr, in Artà dienstags und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr. Das Happy Schnitzel hat derzeit dienstags bis samstags von 13.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Mit Blick auf die Sommersaison werden die Öffnungszeiten dann wieder ausgeweitet.

Jenny und Achim Thiesen bei einer Eröffnung. / Privat

Chucca an der Playa de Palma

Das Lokal von Sohel Abdoulkhanzadeh hat auch im Winter geöffnet, allerdings nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Das diesjährige Opening findet am Sonntag (29.3.) statt. An dem Tag feiert die Cocktail-Bar ihr siebenjähriges Bestehen. "Wir bieten für alle frei Sekt an, lassen ein paar Runden Shots springen und haben ein paar kleine Überraschungen", so Abdoulkhanzadeh zur MZ. Derzeit hat die Bar mittwochs bis samstags ab 20 Uhr geöffnet, bald dann wieder täglich.

Der TV-Auswanderer pendelt seit einiger Zeit zwischen dem Hamburger Kiez und dem Ballermann, da er in Deutschland mitten in der Davidstraße an der Reeperbahn eine Diskothek übernommen hat. "Ich bin auf Mallorca und in Deutschland auch auf der Suche nach neuen Objekten, aber nur in guter Lage, da ich Lust habe, unsere Chucca-Kette zu vergrößern", so der TV-Auswanderer, der sich gut vorstellen kann, eine weitere Bar mit Disko-Bereich zu eröffnen.

Sohel Abdoul Khanzadeh ist mit seiner Bar Chucca an der Playa de Palma erfolgreich. / Petzold

Krümels Stadl und "Schatzi" in Peguera

Auch wenn aktuelle Fotos von der Baustelle anderes vermuten lassen könnten: Am Karfreitag (3.4.) um 15 Uhr werden Marion und Daniel Pfaff im ehemaligen Restaurant "La Tasca", das nur gute 100 Meter von "Krümels Stadl" entfernt direkt am bekannten "Bulevar" liegt, ihr "Schatzi" eröffnen. Neben dem DJ und einer Musikerin werde sich auch der ein oder andere Prominente dort blicken lassen.

"Alles hat viel länger gedauert als geplant. Aus einer Renovierung wurde eine Kernsanierung", so "Krümel" alias Marion Pfaff zur MZ.

Noch gibt es viel zu tun vor dem "Schatzi" in Peguera. / Pfaff

Auch die Innenräume sind noch längst nicht fertig. / Pfaff

Bei der Eröffnung werde etwa noch die Außenbeleuchtung fehlen. "Wir halten an dem Datum aber deshalb fest, weil viele Stammgäste von 'Krümels Stadl' Flüge und Hotels gebucht haben, egal wie weit wir sind." Der hausinterne Club-Bereich wird dann ab dem 1. Juni öffnen. "Ab Mitternacht verwandeln wir uns vom Restaurant zum Club, wo jeden Abend ein anderer DJ auflegen wird und Künstler, die zu dieser Musikrichtung passen, auftreten werden", kündigt Pfaff an.

Am 3. April eröffnet das zweite Lokal von Marion und Daniel Pfaff in Peguera. / Pfaff

Krümels Stadl hat sein Soft-Opening bereits gefeiert. Der offizielle Startschuss in die neue Saison fällt dann, wie jedes Jahr, am 30. April, zum "Tanz in den Mai".

Bei Juliette und Holger in Peguera

Das Lokal, das Anfang November 2025 in die Winterpause gestartet war, feiert am Freitag (27.3.) sein offizielles Opening. "Neu ist ein 75-Zoll-TV für Übertragungen sowie zwei weitere Fernseher und Ventilatoren. Auch die Elektrik haben wir komplett erneuert", so Holger Bombien zur MZ.

Da um 20.45 Uhr das Länderspiel Deutschland-Schweiz stattfindet, hat das Paar schon einige Reservierungen für den Eröffnungsabend.

Das "Bei Holger und Juliette" eröffnet am Freitag (28.3.), pünktlich zum Länderspiel Deutschland-Schweiz. / Bombien