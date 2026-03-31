Bucketlist der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer: Davon träumen Tamara Gülpen, die Robens, Jenny "Delüx" und Co.

Einen Traum haben sich die Mallorca-Auswanderer von "Goodbye Deutschland" alle schon erfüllt: auf die Insel zu ziehen und hier ein neues Leben zu beginnen. Wir wissen, was jetzt noch auf ihrer Bucketlist steht:

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz

"Tatsächlich träumen wir schon immer davon, mit einem Wohnmobil die Welt zu erkunden. Konkret: die 8.000 Kilometer Küste von Brasilien entlangzufahren", verriet Kathrin Mermi-Schmelz der MZ. Abgesehen davon, das Paar kein Wohnmobil besitzt, können die Auswanderer sich den Traum allerdings erst einmal nicht erfüllen, da Thommy Schmelz' Gesundheitszustand noch zu instabil sei.

Die Behandlung des Pilzes auf seiner Lunge dauere noch an. "Seine Wirbelsäule ist derzeit im Argen. Er hat starke Rückenschmerzen", sagt seine Frau. Anfang der Woche sei bei ihrem Thommy ein CT gemacht worden. "Ich hoffe, dass ein Arzt endlich mal was unternimmt und nicht nur Tabletten und Schmerzmittel verschreibt."

"Wir hoffen und drücken die Daumen, dass wir irgendwann in unserem Leben noch einmal die Gelegenheit bekommen, uns den Traum zu erfüllen, und wenn es nur mit einem kleinen VW-Bus ist", so Mermi-Schmelz zur MZ. Die beiden Auswanderer würden Brasilien "jeden Tag" vermissen. Mit ihrer Auswanderung in das Land begann ihre Geschichte und Karriere bei "Goodbye Deutschland".

Würden gerne mit einem Wohnmobil die Küste von Brasilien entlangfahren: Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. / KI

Jenny "Delüx"

In Cala Millor ist Jenny Thiesen "momentan wunschlos glücklich" und "ausgelastet". Auf die Frage, was auf ihrer Bucketlist stehe, falle ihr "spontan nichts ein". Na dann....

Tamara und Marco Gülpen

Fragt man die Mutter von Giulio und Frau von Marco Gülpen, TV-Auswanderin Tamara Gülpen, fallen ihr direkt jede Menge Sachen ein. "Ich würde sehr gerne mal nach Norwegen und die Polarlichter sehen. Das ist schon lange ein Traum und den werde ich mir auch bald erfüllen", kündigt sie an.

Leider komme Urlaub bei der dreiköpfigen Familie etwas zu kurz. Zudem wolle ihr Mann Marco im Winter immer nach Österreich zum Skifahren. Im Sommer seien die Gülpens dann auf Mallorca statt im Urlaub. "Ich habe ihn letztens schon darauf vorbereitet, dass wir bald nach zehn Jahren woanders Urlaub machen müssen und nicht immer am selben Ort. Ich würde zum Beispiel gerne mal nach New York, Florida und und und", so Gülpen.

Tamara und Marco Gülpen müssen sich noch bezüglich des Ziels ihres nächsten Urlaubs einigen. / Privat

"Mein Traum ist, irgendwann einmal in den Bergen zu wohnen, in Tirol, im Allgäu oder in Oberbayern. Dann wäre ich ganz nah an den Bergen mit Schnee und Liften zum Ski-Fahren. Das wird aber wohl ein Traum bleiben, da Tamara da gar nicht dabei ist", so Marco Gülpen, der zudem gerne ein weiteres Hotel eröffnen würde, "mit 50 bis 100 Zimmern". Das Paar sei derzeit schon am Suchen nach einer passenden Immobilie. "Die Basis dafür ist schon geschaffen." Bei einer Reise nach New York oder Miami wäre er in jedem Fall dabei. Oder einer Kreuzfahrt durch die Fjorde.

Caro und Andreas Robens

Aufmerksame Zuschauer der Auswanderer-Sendung wissen: Caro und Andreas Robens träumen schon seit Langem davon, ein Fitnessstudio unter freiem Himmel auf der Insel zu eröffnen. "Seit wir es live in Venice Beach gesehen haben, ist es ein Traum."

Träumen von einem Fitnessstudio unter freiem Himmel und einer ganz besonderen Reise: Andreas und Caro Robens. / Robens

Doch da ist auch noch ein anderer Traum, der ihnen im Kopf herumschwirrt: "Wir würden gerne mal nach Mexiko. Jeder schwärmt davon, dass das, was man dort sieht, toll ist", so Caro Robens. Auch von den Rat Islands zur Westküste der USA und dort mit dem Camper entlang reisen würde das Bodybuilder-Paar gerne einmal. "Andreas träumt immer schon von diesem Camping-Trip", weiß seine Frau. Momentan gebe es noch keine konkreten Planungen für eine solche Reise.

Sohel Abdoulkhanzadeh

Der Betreiber des Chucca hat folgenden Wunsch: "Ich möchte irgendwann eine Bar schaffen, die mehr ist als nur Gastronomie, ein Ort, an dem Menschen wirklich zusammenkommen. Weniger 'Szene', mehr Gefühl von Zuhause, egal ob auf Mallorca oder in Hamburg." Nach vielen Jahren in der Gastronomie habe er gemerkt, dass es am Ende nicht nur um Drinks und Konzepte gehe, sondern um "Menschen, Begegnungen und Erinnerungen". Genau das möchte er noch stärker verbinden: Arbeit, Lebensqualität und echte Erlebnisse.

Betreibt an der Playa die Cocktailbar Chucca: Sohel Abdoulkhanzadeh. / Privat

Auch aktuell versuche der TV-Auswanderer schon, seine Betriebe so aufzustellen, dass sie auch ohne seine ständige Präsenz laufen. "Das Ziel ist mehr unternehmerische Freiheit, um neue Projekte zu entwickeln und gleichzeitig das Leben zwischen Mallorca und Hamburg bewusster zu genießen", stellt er klar.

Daneben stehe auf seiner Bucketlist, dass er sich bewusst mehr Zeit fürs Reisen ohne Arbeitsagenda nimmt und "neue Inspirationen außerhalb der Gastronomie sammeln" will.

Deniz Gülpen

Deniz Gülpen hat gleich eine ganze Reihe an Punkten auf ihrer persönlichen Bucketlist:

Eine Nacht in einem Wolf-Hotel verbringen. "Das ist zum Beispiel ein Baumhaus in einem Wildgehege. Von dort aus kann man die Wölfe beobachten und mit Wolfgeheul einschlafen und aufwachen. Ich liebe Wölfe so sehr", erklärt die Auswanderin.

Einmal bei einem Pferderennen wetten.

Bei einer Reality-Show mitmachen.

Unter einem Wasserfall küssen.

Ein Duett mit jemand jerühmtem aufnehmen.

Einen Hund adoptieren.

Ein Survival-Training absolvieren.