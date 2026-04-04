Woher Sie diese "Goodbye Deutschland"-Auswanderin kennen könnten

Am Montag (6.4.) um 23.10 Uhr läuft wieder eine Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", dieses Mal mit der Schweizerin Chanelle Wyrsch. Die Folge mit der TV-Auswanderin wurde am 22. Juli 2024 erstmals ausgestrahlt und ist bereits jetzt bei RTL+ verfügbar.

Wer ist Chanelle Wyrsch?

Die Schweizer Sängerin hat den Traum, ihr Leben auf Mallorca zu verbringen. "Um dies zu erreichen, tritt sie beim Saison-Opening in El Arenal auf der Ballermann-Bühne auf. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter und Schwester. Die Herausforderung ist groß, denn die Ballermann-Bühne gilt als die härteste Bewährungsprobe für Newcomer. Nur wenn es ihr gelingt, das Publikum mitzureißen, kann sie bestehen", liest man in der Ankündigung der Folge vom Sender. Die Saisoneröffnung auf Mallorca steht an.

"Es ist mein erster großer Auftritt im Megapark. Es ist Saisoneröffnung. Es wird so crazy. Ich meine, mit so vielen großen Acts auf der Bühne zu stehen, als Newcomer in der Ballermannszene, ist total abgefahren", sagt sie zu Beginn der Folge.

Will sich als Newcomerin am Ballermann beweisen: Chanelle Wyrsch, hier mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. / RTL / Rec. n. Roll

Für ihren Auftritt hat die Sängerin extra einen Song produziert. Sie singt schon, seit sie Teenager ist, erfährt man. Auch bei "Deutschland sucht den Superstar" war sie 2017 zu sehen. "Am stärksten bin ich in Ausstrahlung, im Da-Sein. Das hat ja auch Dieter (Bohlen, d. Red.) gesagt", wird sie damals zitiert.

Die Show habe damals ihr Leben verändert, erzählt sie heute. Sie erreichte zwar das Finale der Show, für den Sieg reichte es allerdings nicht, erzählt die Off-Stimme. Wyrsch war zudem in der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" zu sehen. Auch durch ihre Rolle bei "Köln 50667" kennt man sie.

Traumwohnort Mallorca

Seit ihrer Kindheit ist Mallorca für die Schweizerin ihr Traumort. Schon als Kleinkind, Kind und später Jugendliche verbrachte sie jeden Sommer dort. "Es ist echt ein Ort, an dem man jeden Tag was Anderes machen kann. Es ist es wert, dort zu wohnen und zu bleiben", schwärmt die Schweizerin in der Folge. Nun setze sie alles daran, sich ein Leben auf der Balearen-Insel zu ermöglichen.

Kommt es dazu, dass sie ihre kleine Wohnung in Köln gegen eine auf Mallorca austauscht? Bisher arbeitet sie als Redaktionsassistentin einer Kölner Produktionsfirma. Bis zum 25. Lebensjahr lebte sie in der Schweiz, erfahren Zuschauer. Sie hofft, dass sie ihre Familie öfter sieht, wenn sie nach Mallorca zieht. Daher sucht sie eine Wohnung mit viel Platz. Zudem liebäugelt sie damit, dass Mallorca für ihre Mutter zum Zweitwohnsitz wird.

Auf der Insel wartet ihre Mama bereits auf die Sängerin. Ihre Schwester wartet als Überraschungsbesuch auf der Hotel-Dachterrasse. "Meine Schwester bedeutet mir alles. Sie ist wie meine beste Freundin, zudem lebt jeder sein eigenes Leben", sagt sie in der Folge sichtlich berührt. Auch Wyrschs Manager, ihr Produzent und viele Mallorca-Freunde werden da sein.

"Die Saison zu eröffnen, wird richtig geil", kündigt die Sängerin an. Dennoch ist sie sehr aufgeregt. "Schwester Jasmin hat ihre Schlagerkarriere der Familie zu Liebe vor zehn Jahren aufgegeben", erzählt die Off-Stimme. Sie muss mit ihrem eigenen Programm 30 Minuten füllen. "Wenn ich scheitern sollte, wäre ich am Boden zerstört", sagt die Schweizerin. Die Gage liegt nur im dreistelligen Bereich, plaudert die Off-Stimme aus.

Nach ihrem Auftritt herrscht bei der Sängerin Erleichterung. Sie fällt ihrer Mutter in die Arme. / RTL+

Eine Wohnung für die ganze Familie finden

Die Schweizerin will sich als Schlagersängerin eine neue Perspektive aufbauen. "Mir wäre das Leben zu langweilig, wenn ich jeden Tag dasselbe machen würde. Ich brauche das Neue im Leben. Freiheit hätte ich am meisten auf Mallorca."