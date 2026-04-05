"Es war der absolute Hammer": Mallorca-Kultwirtin Krümel feiert mit Hunderten Gästen Eröffnung ihres "Schatzi"

Noch einen Tag vor der Eröffnung ihres neuen Lokals "Schatzi" war es der Mallorca-Kultwirtin Krümel alias Marion Pfaff etwas mulmig. Vieles war in ihrem zweiten Laden in Peguera noch nicht fertig, doch der etwas ungewöhnliche Termin Karfreitag stand fest für die Eröffnung.

"Wir haben noch Probleme mit der Küche, aber so gibt es dann eben erst mal nur Barbetrieb. Am 17. April machen wir dann die große Restauranteröffnung", hatte Krümel der MZ am Gründonnerstag durchgegeben. Also gab es Häppchen und Snacks zur Party. Aber das war den Leuten offenbar herzlich egal, sie stürmten das neue Schatzi.

Eine gut gelaunte Marion Pfaff alias Krümel bei der Eröffnung des "Schatzi". / privat

Um 16 Uhr schon kein Platz mehr im Laden

"Es war der absolute Hammer", konstatierte denn auch tags darauf eine erschöpfte, aber glückliche Krümel gegenüber der MZ. Zwar sei nicht alles fertig geworden, so fehlten noch Lampen oder auch die Leuchtreklame, aber zumindest wurde am Freitag selbst noch die Bestuhlung geliefert. "Wir haben um 15 Uhr eröffnet und um 16 Uhr hat schon niemand mehr Platz gefunden im Laden."

Die Party zog sich bis in die Nacht - und wie auf den Bildern und dem Video zu sehen war die Stimmung bestens. "Es kamen immer wieder neue Menschenmassen an, die Leute haben auf der Terrasse getanzt. Ich weiß nicht, wie viele Hundert Leute da waren", sagte Krümel.

Stimmung bei der "Schatzi"-Eröffnung. / privat

Um Mitternacht war Zapfenstreich

Sie hatte für den Abend eine Sondergenehmigung, um auch Lautsprecher auf den Außenflächen anzubringen, so dass sich die Gäste sowohl innen als auch außen aufhalten und tanzen konnten. Deshalb musste dann aber um Mitternacht die Musik abgestellt werden. Länger soll es auf jeden Fall bei der offiziellen Restauranteröffnung am 17. April gehen. Dann darf Krümel bis 4 Uhr morgens Musik laufen lassen.

Mit ihrer neuen Crew war die Wirtin zufrieden. "Jeder hat sein Bestes gegeben, auch wenn manches noch etwas chaotisch war." Der Feinschliff werde in den kommenden Tagen und Wochen noch erfolgen.

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Die Außenbewirtungsflächen des "Schatzi". / privat

Das "Schatzi" ist im ehemaligen Restaurant "La Tasca" am Bulevar in Peguera entstanden. Der neue Laden der Pfaffs, in dem es gute deutsche Küche geben soll, soll keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot zum anderen Laden von Krümel, dem Stadl, der nur ein paar Schritte entfernt ist.