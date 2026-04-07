Neue Folge von "Goodbye Deutschland": So geht es Peggy Jerofke und Steff Jerkel nach dem Anschlag

Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die in letzter Zeit am häufigsten bei "Goodbye Deutschland" zu sehen waren: Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Am Freitag (10.4.) gibt es nun eine neue Chance, das in Cala Ratjada ansässige Paar auf den Bildschirmen zu sehen, und zwar um 20.15 Uhr bei Vox. Auch eine andere Mallorca-Auswanderin ist mit dabei: Andrea Goebel.

In der Ankündigung zu der neuen Mallorca-Folge, die auch bei RTL+ zu sehen sein wird, heißt es: "Kurz nach Steffs Geständnis über seine heimlich aufgebaute Creator-Villa wird das Paar von einem Anschlag erschüttert. Einschusslöcher, zerstörte Scheiben, beleidigende Graffiti - ein Schock. Während Peggy Angst bekommt und am liebsten Abstand halten will, kocht in Steff die Wut. Wer steckt dahinter? Neider oder gezielter Angriff?"

Es gehe um mehr als Sachschaden. Das Business stehe auf der Kippe, die gemeinsame Zukunft unter Druck. "Und selbst die geplante Hochzeit rückt plötzlich in den Hintergrund. War das nur ein Angriff - oder der Anfang von etwas viel Größerem?", liest man weiter.

Wer steckt hinter dem Anschlag auf die 7-Millionen-Euro-Villa in Canyamel? / RTL+

So geht es Familie Goebel

Auch die Familie rund um die Friseurin Andrea Goebel kommt in der Episode vor. "Obwohl ihr Traum vom Glamping platzte, das Haus weg ist und sie mit 53 Jahren erneut alles riskiert, setzt Auswanderin Andrea auf ihren neuen Salon auf Mallorca: 'Modern Style 2.0.' soll alles verändern. Doch der Zeitdruck ist enorm, der Umbau ehrgeizig - und Partner Torsten ahnt noch nicht, was auf ihn zukommt. Bleibt Andrea trotz Fernbeziehung und Rückschlägen standhaft?", heißt es in der Ankündigung.

Hat mittlerweile zwei Salons an der Playa de Palma: Andrea Goebel. / Privat

Familie Töpperwien

Neben den Mallorca-Auswanderern sind auch Chris und Nicole Töpperwien, die auf Gran Canaria leben, zu sehen. In der neuen Folge geht es bewusst vor allem um Nicole Töpperwien. Sie stand lange im Schatten des Kult-Auswanderers, "als Bäckerin im gemeinsamen Café 'Schatzi', Mama und Partnerin. Doch jetzt rückt die 35-Jährige selbst ins Rampenlicht. Auf Gran Canaria bekommt sie die Chance auf ein großes Fotoshooting - und Chris muss lernen, plötzlich nur Zuschauer zu sein. Während Nicole sich mit der neuen Aufmerksamkeit anfreundet, kennt er nach 15 Jahren TV-Präsenz längst auch die Schattenseiten des Erfolgs. Steht ihre Beziehung jetzt vor einer Zerreißprobe?", so die Ankündigung.