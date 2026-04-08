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Opening ohne Fernsehteam: Diese Neuigkeiten gibt es bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx"

Jedes Jahr an Karsamstag fällt bei der TV-Auswanderin der offizielle Startschuss für die neue Saison. So war's und hier können Sie die Boutique-Betreiberin und Gastronomin nun antreffen

Seine Auftritte beim Opening von Jenny und Achim Thiesen haben längst Tradition: Musiker Dave Rope.

Seine Auftritte beim Opening von Jenny und Achim Thiesen haben längst Tradition: Musiker Dave Rope. / Privat

Simone Werner

Simone Werner

In diesem Jahr ohne das Drehteam von "Goodbye Deutschland" haben die TV-Auswanderer Jenny "Delüx" und ihr Mann Achim Thiesen am Karsamstag (4.4.) in Cala Millor den offiziellen Startschuss für die Saison 2026 gegeben. "Es war richtig toll, wir hatten viel Spaß", so die Mutter eines Sohnes zur MZ. "Dave hat wieder schön Musik gemacht und später im Happy Schnitzel auch noch unplugged gespielt. Am Sonntag waren wir auch echt platt und froh, dass wir ein bisschen Pause hatten."

Nicht nur der Auftritt des Musikers Dave Rope hat beim Opening der TV-Auswanderer längst Tradition, sondern auch die Modenschau. Auch Schuhe von Leguano wurden dort präsentiert. Daneben gab es in diesem Jahr einen Workshop von Schmuckherstellerin Petra Fendi von Joya Pearls. "Sie hatte einen Tisch mit einem Workshop. Dort konnten die Leute sich eigene Ketten und Armbänder zusammenbasteln", so Jenny "Delüx", die den Schmuck von Fendi auch abseits vom Opening in ihrer Boutique verkauft.

Bald wieder im TV?

Wann die Auswanderin wieder bei "Goodbye Deutschland" zu sehen sein wird, ist unklar. Zuletzt waren keine Dreharbeiten geplant. Schon vor einigen Wochen hatte die Boutique-Betreiberin und Gastronomin der MZ erzählt, dass sie vorhat, mit ihrem Social-Media-Dienstleister künftig mehr lustige Videos und Co. zu machen. Influencerin, wie es etwa Peggy Jerofke ist, wolle sie aber nicht werden. Bei einem Restaurant und zwei Boutiquen keine große Überraschung.

Blumen zum Opening: Die Geschäfte von Jennifer und Achim Thiesen sind am Karsamstag (4.4.) ganz offiziell in die neue Saison gestartet.

Blumen zum Opening: Die Geschäfte von Jennifer und Achim Thiesen sind am Karsamstag (4.4.) ganz offiziell in die neue Saison gestartet. / Privat

Wann Sie die Auswanderer antreffen können

"In dieser Woche bleibt alles noch so, wie es ist, was die Öffnungszeiten betrifft", kündigt Jenny "Delüx" an. Das sind in der Boutique in Cala Millor: dienstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr, in Artà dienstags und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr. Das Happy Schnitze ist derzeit dienstags bis samstags von 13.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, die Küche jeweils von 14.30 bis 20.30 Uhr. "Ab Dienstag (14.4.) gelten dann im Happy Schnitzel andere Öffnungszeiten", so Thiesen.

Jennifer und Achim Thiesen mit Freunden und Fans beim Opening 2026.

Jennifer und Achim Thiesen mit Freunden und Fans beim Opening 2026. / Privat

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war 2010 gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. 

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Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort als Neuheit auch Wein-Tastings angeboten. Erst im Oktober 2025 war eine Mitarbeiterin des Auswanderer-Paares verstorben. Anfang Februar 2026 haben die Thiesens ihre drei Geschäfte nach der Winterpause wiedereröffnet.

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