"Ich hatte noch nie einen so miserablen Kontostand in der Hochsaison": Vierte Staffel von "Zwischen Meer und Maloche" läuft an

Die vierte Staffel der KabelEins-Doku „Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ steht an: Ab Sonntag (12.4.) um 20.15 Uhr zeigt der Sender im Wochenrhythmus eine neue Folge. Parallel werden die insgesamt acht Episoden auch auf der Plattform Joyn hochgeladen.

Wurden erneut vom Drehteam begleitet: Marion und Daniel Pfaff. / KabelEins

Unter den teilnehmenden Mallorca-Promis sind bei der aktuellen Staffel erneut Krümel alias Marion Pfaff und ihr Mann Daniel. Laut der Partysängerin hatte sie "noch nie einen so miserablen Kontostand in der Hochsaison" wie in diesem Jahr. Grund könnten die Ausgaben für die Renovierung ihres neuen Lokals "Schatzi" in Peguera sein. Das Drehteam hat die beiden bei den Renovierungsarbeiten begleitet. "Bei Anwalt Carlos geht es um die Zukunft der Mallorquiner: Lizenz, Ummeldung und ein fehlendes Gesundheitszertifikat sorgen für Nervosität", heißt es in der Ankündigung. Immerhin: Das "Schatzi" hat, auch wenn es zunächst nicht danach aussah, an Ostern tatsächlich eröffnet.

Redaktion MZ

Neben den beiden Schlagerwirten kommt (allerdings erst ab Folge 2) auch Don Francis in dem Format vor, der selbsternannte „König von Lloret de Mar“. Der auch durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt gewordene Auswanderer ist kürzlich von der Costa Brava nach Mallorca gezogen. Auf der Insel möchte er unter anderem mit seinem neuen Hit „Dosensuppe“ durchstarten und investiert nebenbei in Olivenöl, wie es in der Ankündigung der Sendung heißt. Auf Mallorca kann man den Entertainer, der mit bürgerlichem Namen Francis Hage heißt, etwa im Oberbayern an der Playa hören.

Auch diese Nicht-Mallorca-Protagonisten kommen in Folge 1 vor

In Folge 1 des Formats kommt auch eine prominente Immobilienverkäuferin vor, die auf Zypern und Malta arbeitet und laut der Ankündigung jeden Tag an ihre Grenzen kommt. "Sarah Kern war schon immer eine Frau mit vielen Facetten – als Model, Unternehmerin und Designerin. Doch jetzt wagt sie den nächsten Schritt und startet mit einer ganz neuen Herausforderung durch: als Immobilienmaklerin. Doch schnell wird klar: Der Traum erfordert hohe Investitionen. Ein Termin jagt den nächsten und wenn man Erfolg in diesem Geschäft haben möchte, ist Zeit Geld. Eine neue Immobilie stellt Sarah vor Herausforderungen: Lässt diese sich überhaupt verkaufen?", liest man in der Beschreibung weiter.

Maklerin Sarah Kern arbeitet auf Zypern und Malta. / KabelEins

Darüber hinaus ist auch die 40 Jahre alte Alessya aus Nordrhein-Westfalen zu sehen. Sie wagt einen Neuanfang. "Zusammen mit ihrem Mann Andreas und ihren drei Kindern will sie nach Spanien auswandern, um sich ihren größten Traum zu erfüllen: einen eigenen Beautysalon, zusammen mit Tochter Alika (20). Schon beim Aufbruch in die neue Welt folgt beim Beladen des Autos die erste Ernüchterung: Alles passt nicht ins Auto. Es muss einiges zurück in Deutschland gelassen werden. Darüber hinaus ist die kleine Wohnung, in der sie vorübergehend in Guardamar zu fünft leben wollen, viel zu klein und Streit ist programmiert. Und auch den Salon, den sie übernehmen werden, haben sie sich nicht so vorgestellt. Vor dem Laden gibt es keine Parkmöglichkeiten für potenzielle Kunden und auch das teuer übernommene Inventar ist unbrauchbar. Darüber hinaus wird den Beiden bewusst, wie schwer es ist, mit den Einheimischen zu kommunizieren. Geben die beiden auf, bevor sie überhaupt angefangen haben?", lautet der Ankündigungstext zur Geschichte der Familie vom Sender.

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Die Familie von Auswanderin Alessya. / KabelEins

Sie kommen in weiteren Folgen vor

In weiteren der acht Folgen kommen dann auch Rüdiger, Rainbow Rüdiger, vor, der auf Gran Canaria in seinem Lokal nicht nur eine helfende Hand, sondern auch die große Liebe sucht. Die Letzten im Bunde sind Mel und Adi, Spaniens Karnevals-Knaller. Sie leben in Dènia und haben dort eine Kneipe, die zu ihrem nächsten großen Event gefüllt sein muss.