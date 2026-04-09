"Wie versuchter Mord" und 10.000 Euro Kopfgeld: So traumatisiert sind die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke nach dem Anschlag

Bei RTL+ ist sie schon verfügbar, im Fernsehen kann man sie am Freitag (10.4.) um 20.15 Uhr auf Vox sehen: Die MZ hat sich die neue Folge von "Goodbye Deutschland" mit den Mallorca-Auswanderern Peggy Jerofke, Steff Jerkel und Andrea Goebel schon angeschaut.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Die im Nordosten ansässigen TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel beseitigen zu Beginn in ihrer Villa die Spuren des Winters. Eine große Vase ist umgeknallt, das Dach der Sauna ist kaputt. "Eigentlich kann man hier jeden Winter renovieren", finden sie.

Dann ist schnell Jerkels neues Geschäft Thema. "Steff startet das finanziell risikoreichste Business seines Lebens", kündigt die Off-Stimme, in Anspielung auf die Only-Fans-Villa in Canyamel, an.

Peggy Jerofke will Tacheles reden. Wie viel Geld hat ihr Steff in das Projekt gesteckt? “Es sind schon ein paar Hunderttausend”, kommt es aus ihm heraus. Seine Verlobte ist entsetzt. “Was denkst du denn, was so ein Haus kostet?”, fragt Jerkel nur. Geht das Projekt in die Hose, ist das ganze Geld weg, wiederholt die Off-Stimme immer wieder. Auch problematisch: Jerkel hat bisher keine Erfahrung im Streaming-Business.

“Es ist eine krasse Nummer”, findet die TV-Auswanderin. Auch, weil es sich dieses Mal nicht um ein Lokal handelt, bei dem man immerhin noch die Summe für die Übergabe (traspaso) einkassieren kann. Sie müsse sich darauf verlassen, dass das Projekt läuft, sonst sei dieses Mal die ganze Kohle weg.

Sorge um die Hochzeit

Die baldige Braut sorgt sich um die Hochzeit. Finanziell zurückstecken, will sie, was den schönsten Tag ihres Lebens betrifft, nicht. Sie will sich darum kümmern, dass die Auswanderer entsprechend Geld zur Seite packen, um ein Polster zu haben.

Dann ist der Anschlag auf die Only-Fans-Villa Thema. Es mache Jerofke Angst, dass dort ein Mensch herumgerannt ist, der riskiert habe, dass es ihr oder auch Tochter Josephine schlecht geht.

Jerkel liest Schlagzeilen aus den Medien vor. Darin ist von “Pornohaus” oder “Erotikvilla” die Rede. Er findet die Wortwahl übertrieben und irreführend. Es tue ihm leid, dass Jerofke und Tochter Josephine unter dem neuen Projekt leiden. “Für mich ist es ein bisschen unangenehm, wenn ich JJ von der Schule abhole, dass die Eltern gucken und tuscheln 'Was machen die da?'”, sagt Jerofke.

Für Jerkel ist es ein reines Business. Er mache nichts Verwerfliches, betont er immer wieder. Die Nachbarn hätten sich ohnehin von Anfang an, teils über Banalitäten, beschwert. “Wir werden es versuchen, nett, aber ich glaube, die suchen Stress”, sagt er in der Folge. Mit dem Projekt wolle er beweisen, dass "Only Fans" auch anders geht und man dabei nicht nur "Hardcore-Content macht".

Wer hat achtmal auf die Fenster in der Only-Fans-Villa geschossen? / RTL+

"Wie versuchter Mord"

“Was ist passiert, dass man so ein Attentat macht?", fragt Peggy Jerofke geradeheraus. Für Jerkel ist es wie versuchter Mord. Dann sieht Jerofke die Auswirkungen des Anschlags zum ersten Mal vor Ort. Jerkel hatte sie sich am Vortag bereits mit der Guardia Civil angeschaut, erzählt er. Tore und Mauern wurden rot mit der Aufschrift “gilipollas” (Arschloch) besprüht, zudem schoss der Täter achtmal auf die Fenster. Zuerst dachte Jerkel, jemand hätte Steine reingeschmissen.

“Alter ist das krass”, reagiert Jerofke. “Wann haben die das gemacht? Die wissen ja gar nicht, ob da jemand ist? Das ist ja wie in einem Drogenfilm."

Der Gedanke, dass jemand an der Villa war, der in Kauf genommen hat, dass Peggy, Steff oder Josephine tödlich verletzt hätten können, schockiert sie. Immerhin war die dreiköpfige Familie erst einen Tag zuvor gemeinsam in der Villa.

“Ich werde jetzt nicht den Schwanz einziehen und weglaufen. Wir haben hier viel Geld reingesteckt. Jetzt erst recht”, kündigt Jerkel an.

Wer steckt hinter dem Anschlag auf die 7-Millionen-Euro-Villa in Canyamel? / RTL+

Wer ist der Täter?

Leider liefern die Überwachungskameras an der Villa keine Hinweise auf den Täter. Die Anspannung wächst. “Für mich ist klar, dass ich diesen Ort meiden werde. Ich werde hier mit Josephine nicht mehr hingehen”, sagt Jerofke. “Hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich’s gar nicht gemacht”, sagt Jerkel auf das Only-Villa-Fans-Projekt anspielend. Er habe nur Hass in sich, werde eine hohe Belohnung aussetzen, um die Täter zu finden. Auch der Besitzer ziehe mit. Um die 10.000 Euro könne er sich vorstellen.

"Springen jetzt die Models ab?", fragt die Off-Stimme dann dramatisierend. Einige Frauen seien unsicher, hätten Angst. “Später muss man dann hier einen Sicherheitsdienst haben”, sagt Jerkel. "Und mehr Kameras", schlagt Peggy vor. Doch das bedeutet: noch mehr Geld zu investieren. Der Besitzer der Villa hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Bisher konnte der Täter aber noch nicht ermittelt werden.

Parallel müssen auch die Hochzeitsplanungen der TV-Auswanderer weitergehen.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben derzeit alle Hände voll zu tun. / RTL+

Sie gehen zum Rathaus ihrer Gemeinde, wollen fragen, ob der 26. Juni frei ist für die standesamtliche Hochzeit. Sie sollen in zwei Wochen wiederkommen, sagt man ihnen dort. Das Datum für ihre Trauung können sie demnach noch nicht festmachen. Zwei Wochen später versucht es Jerofke erneut, dieses Mal alleine. Es sei kompliziert, da etwa die Trauzeugen Spanisch oder Mallorquín sprechen müssen, zudem benötigen sie sämtliche Dokumente aus Deutschland. Damit endet der Teil über Jerkel und Jerofke.

Steff Jerkel, Peggy Jerofke und Tochter Josephine. / Instagram Peggy Jerofke

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel