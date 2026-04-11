"Wer hier lebt, weiß, die Rente ist gleich null": So kämpft "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Andrea Goebel mit Horrormieten und hohen Kosten

Erst nur bei RTL+, später auch im TV: In der jüngsten "Goodbye Deutschland"-Folge ist neben Peggy Jerofke und Steff Jerkel auch die Familie rund um Friseurin Andrea Goebel zu sehen. Das Bildmaterial, was Zuschauer am Freitag (10.4.) um 20.15 Uhr bei Vox sehen konnten, war im Sommer 2025 bereits bei RTL+ verfügbar, allerdings nur für Abonnenten.

Frust über gestiegene Mietpreise

Zu Beginn der Folge ist Goebels Frust über die Miet- und Immobilienpreise auf Mallorca Thema. „Was hier so passiert, ist Wahnsinn. Es ist alles nicht mehr bezahlbar. Es ist kein Billig-Urlaubsgebiet mehr. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was sich gerade tut auf Mallorca. Entweder wir schwimmen mit oder können untergehen”, sagt die Friseurin, die vor der Eröffnung eines zweiten Salons an der Playa steht, sehr deutlich.

Dann ist das Projekt des Luxus-Campingplatzes Thema. Goebel und ihr Mann Thorsten Dose schauen sich mögliche Gelände an. Nach monatelangem Hin und Her scheiterte der Plan, erfahren die Zuschauer.

Also kaufte Andrea Goebel kurzerhand ihren ersten Friseursalon "Modern Style" zurück, den sie für das Glampingplatz-Projekt abgegeben hatte. Zudem will sie nun einen zweiten eröffnen, heißt es in der Folge. “So schnell kann ich gar nicht denken, hatte ich Verträge unterschrieben”, sagt sie.

Andrea Goebel will ihrem Mann Thorsten Dose ihren neuen Salon zeigen. / RTL+

Neuer luxuriöser Salon

Ein Salon in erster Meereslinie sei schon immer ihr Traum gewesen, erzählt sie. Im neuen Salon soll es luxuriöser zugehen. Im Wartebereich etwa sollen Kunden fernsehen können. Zudem will Goebel iPads auslegen, auf denen die Kunden digital etwas lesen können. Auch einen Getränkeservice soll es geben.

Doch erst muss der Salon noch umgebaut werden. Für den erneuten Kauf ihres alten Salons, die Übernahme ihres neuen und die Umbauarbeiten dort hat Goebel einen Kredit von 100.000 Euro aufgenommen. Wird sich das auszahlen? Pro Monat habe sie 12.000 Euro Fixkosten. “Wer hier lebt, weiß, die Rente ist gleich null”, sagt sie.

Umzug nach Mietwucher

Außerdem steckt Goebel privat mitten im Umzug. Denn auch ihr Vermieter hätte künftig das Doppelte an Miete gefordert. Statt 1.500 Euro nun 3.000 Euro. In der neuen Bleibe an der Playa de Palma hat die Familie jetzt 40 Quadratmeter weniger als in ihrem Haus zuvor. Im alten Haus hatte die Familie eine Garage und auch ein Gartenhaus zur Verfügung. Vor dem Umzug heißt es also ausmisten.

Dass die Mieten ins Unermessliche steigen, tue Goebel auch leid für viele andere Deutsche, die wie sie schon seit Jahren auf der Insel leben, und natürlich auch für die Spanier selbst.

Kurios ist, dass Goebel vor 20 Jahren schon einmal in dem Haus gelebt hat, in das sie nun umzieht. Damals habe sie 550 Euro Miete gezahlt. Ihre beiden Töchter waren allerdings noch sehr klein. Wegen des Lärms und allem anderen, was das Leben in einer Partyzone wie der Playa so mit sich bringt, wollte sie ihre Kinder dort nicht großziehen.

Ausmisten und Packen steht an. / RTL+

Kommen Gäste zur Eröffnung?

Auch der neue Salon muss nun dringend für die Eröffnung flottgemacht werden. Noch nicht einmal ein Schild am Eingang gibt es. Die Friseurin muss sich mit einer Plastikfolie behelfen. “Das ist so armselig”, sagt sie. Noch sieht der Laden aus wie bei der Vorbetreiberin, Biggi Bardot. Vor der Eröffnung macht Goebel bereits Testläufe mit Kundinnen. Unter anderem fließt das Wasser nicht so, wie es soll, aus dem Schlauch. Der Druck fehlt und die Temperatur schwankt.

Zur Eröffnung musste sich Andrea Goebel noch mit einer Folie behelfen. / RTL+

In vier Tagen steht die Eröffnung an. Dann muss alles funktionieren. Immerhin wird Goebel auch die Preise im neuen Salon erhöhen. Statt 28,50 Euro kostet der normale Damen-Haarschnitt dann 32,50 Euro. Im alten Salon gelten weiterhin die alten Preise. “Man darf hier auch selber föhnen, waschen aber nicht”, erzählt sie. Föhnen kostet ansonsten 9 Euro. Es ärgere sie, dass das Haaretrocknen von Kunden nicht als Dienstleistung wahrgenommen wird.

Andrea Goebel und Thorsten Dose geraten aneinander. Die Stimmung ist angespannt.

Dann steht der große Tag an. Andrea Goebels' größte Angst ist, dass niemand zur Eröffnung kommt. Ihre Befürchtung war umsonst. Es sind einige Gäste da. "Man kann mir ja alles nachsagen, aber nicht, dass ich nicht mutig bin", sagt sie. Dafür sei sie in ihrem Leben meistens belohnt worden.

Tamara und Marco Gülpen bei der Eröffnungsfeier. / RTL+

Die Geschichte von Andrea Goebel

Andrea Goebel ist 1995 nach Mallorca gekommen. "Ich war jung und wollte im Süden leben", sagte sie einst zur MZ. Bis dato kannte sie sich allerdings eher auf dem spanischen Festland aus, rund um Dénia. Mit gerade einmal 22 Jahren landete sie zunächst in Cala Ratjada. 2003 eröffnete die Auswanderin an der Playa den Salon "Modern Style". Schnell machte sich die gelernte Friseurin mit Meistertitel an der Playa de Palma damit einen Namen. Vor über 20 Jahren lernte Goebel dann ihren Mann Thorsten Dose kennen. Er war Kunde in ihrem Salon. Beide Töchter von Goebel wurden auf der Insel geboren.

Hat durch "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt: Andrea Goebel. / Privat

Goebel ist ohne Mutter aufgewachsen, 2022 ist auch ihr Vater infolge einer Krebserkrankung gestorben. Von "Goodbye Deutschland" begleitet wird Goebel erst seit etwa acht Jahren. "Das Drehteam ist damals auf mich aufmerksam geworden, weil es Nadescha Leitze in meinen Salon begleitet hat", erinnert sich Goebel.