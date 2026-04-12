Erste Folge von "Zwischen Meer und Maloche": So viel hat Mallorca-Gastronomin Krümel als Ablösesumme für das "Schatzi" gezahlt

Am Sonntag ist die erste von acht Folgen der vierten Staffel der KabelEins-Doku „Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ angelaufen. Parallel werden die Folgen auch auf der Plattform Joyn hochgeladen. Die MZ hat sich die Folge angeschaut.

Seit acht Monaten renoviert das Gastronomen-Paar Marion und Daniel Pfaff in Peguera ein Lokal, das sie, wie es in der Folge heißt, bald eröffnen wollen.

Miserabler Kontostand

"Ich hatte noch nie einen so miserablen Kontostand in der Hochsaison gehabt wie dieses Jahr", sagt Krümel einleitend. Die Ausgaben seien dem Paar über den Kopf gewachsen. Sie wollen wachsen. In der letzten Staffel sah man, wie das Paar eine Mitarbeiterwohnung renovierte, nun ist das neue Lokal, das "Schatzi", dran.

"Ich hab' bisschen Bauchweh, muss ich ehrlich sagen", so Krümel. Immerhin: Das neue Lokal liegt direkt am Boulevard in Peguera. Laufkundschaft sollte also von alleine kommen. "Solche Objekte, das ist noch nicht inseriert, sind beliebt und am schnellsten weg", weiß die Gastronomin, die eigentlich nie ein Restaurant eröffnen wollte. Laut der Auswanderin hätten sie davon "null Plan". "Küchen sind für mich wie böhmische Dörfer", sagt auch ihr Mann Daniel.

Toiletten sind der Schlagersängerin wichtig. "Ich sag' immer: So wie es auf den Toiletten aussieht, wird auch oben gearbeitet." Immerhin: Einer Kernsanierung bedarf es dieses Mal nicht, denn der Zustand der Toiletten im Untergeschoss sei gut.

Für die Übernahme des Lokals suchen die Pfaffs ihren Anwalt Carlos auf. Sie wollen unter anderem wissen, um wie viel der Eigentümer ihnen die Miete erhöhen kann. "20 Prozent", sagt Carlos. Doch es könne auch sein, dass der Eigentümer gar nicht mehr Geld verlange.

"Wir haben einen Vorvertrag, in dem drinsteht, dass, wenn die Eigentümerin mit uns einverstanden ist, das traspaso von 80.000 Euro bezahlt werden muss", sagt Krümel. Doch einigen sie sich auch bezüglich des Mietpreises mit ihr?

Der Anwalt der Pfaffs: Carlos. / KabelEins

In der Folge sieht man auch, wie die Mitarbeiterwohnung geworden ist, in die die Pfaffs in Staffel 3 viel Zeit und Geld investiert haben. Die 185.000 Euro teure Wohnung wurde darin zur Großbaustelle. "Ich würde hier sofort einziehen. Ich finde die Wohnung mega geil", sagt Pfaff, die etwas angespannt ist, als sie die Wohnung zeigt. Die Pfaffs streiten sich dann unter anderem um die Farbe der Handtücher, die ins Bad kommen sollen. Daniel Pfaff findet: Blau passt nicht zu den schwarzen Armaturen. Außerdem erinnere ihn die Farbe an den FC Schalke 04.

So sieht es in der renovierten Mitarbeiter-Wohnung aus. / Pfaff

Einst eine Großbaustelle, nun mehr als wohnlich: Das Bad in der neuen Mitarbeiterwohnung der Pfaffs. / Pfaff

Auch Joe Verbeek, ein Freund des Paares, ist wieder zu sehen. Mit ihm hat Krümel schon Songs aufgenommen, aber eigentlich ist der Mann Handwerker, erfahren die Zuschauer. Seit drei Monaten ist das Gastronomen-Paar in Verzug, die Mitarbeiter mussten in einer teuren Mietwohnung unterkommen. Zumindest liegt sie nur ein paar Schritte entfernt. Verbeek geht mit Krümel nach nebenan. Sie befürchten, dass sie die Wohnung im Chaos vorfinden werden. Immerhin sind die Angestellten der Pfaffs, die dort vorübergehend wohnen, sehr jung.

Joe Verbeek und Marion Pfaff wollen in der Wohnung, in der die Mitarbeiter derzeit untergebracht sind, eine Matratze abholen. / KabelEins

"Im Grunde genommen geht es mich ja gar nichts an, wie die Leute wohnen. Zum einen ist es nicht unser Eigentum, wir haben diese Wohnung selbst angemietet. Zum anderen haben wir aber das Bad vor zwei Jahren komplett neu fliesen lassen", sagt Krümel. Auch Joe Verbeek ist entsetzt über die Dusche. "Guck dir das mal an, was für ein Dreck da drin ist", sagt er geschockt. Krümel hat die Lösung: "Hier kommt einmal pro Woche eine Putzfrau. Das sind 20 Euro für dich und 20 Euro für Liam, die euch vom Gehalt abgezogen werden."

Schock beim Begehen der Dusche. / KabelEins

Sie ziehen mit der Matratze ab. "Gut, dass Danni nicht dabei war. Er wär wieder voll ausgerastet", so sein Freund Verbeek. "Der kann richtig durchdrehen. Er kriegt jedes Jahr von mir ein neues Handy geschenkt zu Weihnachten", sagt Krümel, und spielt damit auf die Geräte an, die ihr Mann mitunter wütend umherwirft.

"Wäre ich da rübergekommen, ich glaub', ich hätte Stühle durchs geschlossene Fenster geschmissen", sagt Daniel Pfaff. Selbst der Anblick der Matratze bringt ihn zum Kochen. "Ich ekle mich so vor allem, was klebt, dreckig oder siffig ist. Da würde ich lieber 5.000 Euro für irgendwas zahlen, als dass ich so etwas putze oder reinige."

Die Geschichte der Pfaffs

Ihren Stadl in Peguera betreiben Marion und Daniel Pfaff seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Peguera. Dort haben die Pfaffs an Ostern kürzlich ihr zweites Lokal, das "Schatzi", eröffnet. Am Freitag (17.4.) eröffnet das Restaurant mit leiser Musik im Hintergrund. Ab Mitternacht am Freitag wird erstmals ein DJ auflegen. DJ-Musik gebe es dann jeweils am Wochenende und ab Juni täglich. Damit wird ab dem 1. Juni der hausinterne Club-Bereich öffnen. "Ab Mitternacht verwandeln wir uns vom Restaurant zum Club, wo jeden Abend ein anderer DJ auflegen wird und Künstler, die zu dieser Musikrichtung passen, auftreten werden", kündigt Pfaff an.

Eine gut gelaunte Marion Pfaff alias Krümel bei der Eröffnung des "Schatzi". / privat

Von der Costa Brava nach Mallorca

Neben den beiden Schlagerwirten kommt (allerdings erst ab Folge 2) auch Don Francis in dem Format vor, der selbsternannte „König von Lloret de Mar“. Der auch durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt gewordene Auswanderer ist kürzlich von der Costa Brava nach Mallorca gezogen. Auf der Insel möchte er unter anderem mit seinem neuen Hit „Dosensuppe“ durchstarten und investiert nebenbei in Olivenöl, wie es in der Ankündigung der Sendung heißt. Auf Mallorca kann man den Entertainer, der mit bürgerlichem Namen Francis Hage heißt, etwa im Oberbayern an der Playa hören.

Auch diese Nicht-Mallorca-Protagonisten kommen in Folge 1 vor

In Folge 1 des Formats kommt auch eine prominente Immobilienverkäuferin vor, die auf Zypern und Malta arbeitet und laut der Ankündigung jeden Tag an ihre Grenzen kommt. "Sarah Kern war schon immer eine Frau mit vielen Facetten – als Model, Unternehmerin und Designerin. Doch jetzt wagt sie den nächsten Schritt und startet mit einer ganz neuen Herausforderung durch: als Immobilienmaklerin. Doch schnell wird klar: Der Traum erfordert hohe Investitionen. Ein Termin jagt den nächsten und wenn man Erfolg in diesem Geschäft haben möchte, ist Zeit Geld. Eine neue Immobilie stellt Sarah vor Herausforderungen: Lässt diese sich überhaupt verkaufen?", liest man in der Beschreibung weiter.

Maklerin Sarah Kern arbeitet auf Zypern und Malta. / KabelEins

Darüber hinaus ist auch die 40 Jahre alte Alessya aus Nordrhein-Westfalen zu sehen. Sie wagt einen Neuanfang. "Zusammen mit ihrem Mann Andreas und ihren drei Kindern will sie nach Spanien auswandern, um sich ihren größten Traum zu erfüllen: einen eigenen Beautysalon, zusammen mit Tochter Alika (20). Schon beim Aufbruch in die neue Welt folgt beim Beladen des Autos die erste Ernüchterung: Alles passt nicht ins Auto. Es muss einiges zurück in Deutschland gelassen werden. Darüber hinaus ist die kleine Wohnung, in der sie vorübergehend in Guardamar zu fünft leben wollen, viel zu klein und Streit ist programmiert. Und auch den Salon, den sie übernehmen werden, haben sie sich nicht so vorgestellt. Vor dem Laden gibt es keine Parkmöglichkeiten für potenzielle Kunden und auch das teuer übernommene Inventar ist unbrauchbar. Darüber hinaus wird den Beiden bewusst, wie schwer es ist, mit den Einheimischen zu kommunizieren. Geben die beiden auf, bevor sie überhaupt angefangen haben?", lautet der Ankündigungstext zur Geschichte der Familie vom Sender.

Die Familie von Auswanderin Alessya. / KabelEins

Sie kommen in weiteren Folgen vor

In weiteren der acht Folgen kommen dann auch Rüdiger, Rainbow Rüdiger, vor, der auf Gran Canaria in seinem Lokal nicht nur eine helfende Hand, sondern auch die große Liebe sucht. Die Letzten im Bunde sind Mel und Adi, Spaniens Karnevals-Knaller. Sie leben in Dènia und haben dort eine Kneipe, die zu ihrem nächsten großen Event gefüllt sein muss.