"Mallorcas beste und luxuriöseste Adresse": Können sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy und Steff eine Hochzeit in diesem Luxushotel leisten?

Neben Steff Jerkel und Peggy Jerofke, die man zuletzt des Öfteren auf den TV-Bildschirmen sehen konnte, ist auch ein anderes bekanntes auf Mallorca ansässiges Auswanderer-Paar in der neuen Folge mit am Start: Caro und Andreas Robens. Vox zeigt die neue Folge namens "Auswanderung 2.0 + Peggy und Steff: Traumhochzeit auf der Kippe?" am Freitag (24.4.) um 20.15 Uhr. Die MZ weiß, worum es geht. RTL+-Abonnenten dürfte das Bildmaterial über Caro und Andreas Robens schon bekannt vorkommen. Es war bereits im Oktober 2025 auf der kostenpflichtigen Plattform zu sehen. Der Teil über Peggy Jerofke und Steff Jerkel allerdings ist neu, für alle. Bei RTL+ ist die neue Folge bereits jetzt verfügbar.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel beim Besuch ihrer Hochzeitslocation mit ihrer Hochzeitsplanerin. / RTL+

"Neustart, Existenzkampf und große Träume: In dieser Folge von Goodbye Deutschland stehen gleich drei Auswanderergeschichten im Fokus - und jede zeigt, wie herausfordernd ein Leben fern der Heimat wirklich ist", heißt es zu Beginn der Ankündigung.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Bei den in Cala Ratjada ansässigen Auswanderern dreht sich eigentlich alles um den schönsten Tag ihres Lebens, den sie in einem Luxushotel in Canyamel verbringen möchten. "Gemeinsam mit ihrer Weddingplanerin planen sie eine luxuriöse Hochzeit auf Mallorca. Doch nach einem Anschlag auf ihre Villa und einem hohen finanziellen Verlust gerät das Budget ins Wanken. Während Peggy an ihrer Traumhochzeit festhält, wächst bei Steff die Sorge um die Kosten. Droht der große Tag an finanziellen Realitäten zu scheitern?"

Sieht mit den vielen Gebäuden aus wie ein eigenes Dorf: In diesem Luxushotel in Canyamel wollen die TV-Auswanderer heiraten. / RTL+

Caro und Andreas Robens

Vor allem Andreas Robens hat Angst um die Existenz des Paares. / RTL+

Auch die Robens haben Existenzängste. "Ein neues, hochmodernes Fitnessstudio eröffnet in unmittelbarer Nähe ihres 'Iron Gym' – und plötzlich steht ihre Existenz auf dem Spiel. Während Andreas in Alarmbereitschaft verfällt, versucht Caro, Ruhe zu bewahren. Doch steigender Druck, notwendige Investitionen und die Angst vor Mitgliederschwund bringen das Paar an seine Grenzen. Wird ihr gemeinsamer Traum dem Konkurrenzkampf standhalten?", heißt es in der Ankündigung.

Der Aventus Sports Club. / RTL+

Sabine Ninnemann

Und dann ist da noch Sabine Ninnemann, die aufs spanische Festland zieht. Es ist nach einem gescheiterten Versuch bereits der Zweite. "Gemeinsam mit ihrem neuen Mann Patrick und Sohn Mathis wagt sie den nächsten Schritt Richtung Dénia. Doch schon beim Umzug beginnt das Chaos: zu viel Gepäck, zu wenig Platz – Improvisation ist gefragt. Vor Ort will Sabine ihr Nagelstudio wieder aufbauen, während Patrick im Homeoffice arbeitet. Doch der Neustart bringt Herausforderungen mit sich: monatelange Familientrennung, gesundheitliche Rückschläge und ein unsicheres Einkommen. Gleichzeitig zeigt sich, warum sich der Schritt lohnt: Mathis' Gesundheitszustand verbessert sich – und er findet sein persönliches Glück in der Natur Spaniens", liest man in der Ankündigung.