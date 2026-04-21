"Goodbye Deutschland"-Auswanderer bei "Zwischen Meer und Maloche": Don Francis will auf Mallorca im Olivenbusiness durchstarten

Am Sonntag (19.4.) war die zweite Folge der vierten Staffel der KabelEins-Doku „Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ im Fernsehen zu sehen. Auf der Plattform Joyn kann man sie nachschauen. Die MZ hat sich auch diese Folge angeschaut, in der erstmals in der Staffel auch Mallorca-Neu-Auswanderer Don Francis zu sehen ist.

Die Pfaffs

Als erste Mallorca-Auswanderer der Folge sind ab Minute 14 die Pfaffs zu sehen. Noch haben sie den Pachtvertrag für das "Schatzi" nicht unterschrieben. Krümel glaubt es erst, wenn die Unterschrift gesetzt ist. Daniel Pfaff hingegen weiß schon weit vorher, "wie der Laden fertig aussieht". Sie diskutieren darüber, welches Mobiliar und Geschirr sie vom Vorbetreiber übernehmen wollen und welches nicht. Krümel etwa will die Teller nicht wegschmeißen. "Die Probleme fangen schon an, obwohl wir noch gar keinen Schlüssel haben", sagt sie genervt.

Für ihre Mitarbeiterwohnungen kaufen die Pfaffs dann verschiedene Haushaltsgeräte ein: drei Staubsauger, eine Waschmaschine und einen Fernseher.

Für die Mitarbeiterwohnungen braucht es noch einige Haushaltsgeräte. / KabelEins

Seit 17 Jahren sind die beiden ein Paar, erfährt man. "Guter Mann, richtig guter Mann. Ich lieb' den auch", sagt Krümel. Doch Streits bleiben deswegen nicht aus. Auch zwischen Daniel Pfaff und Kumpel Joe Verbeek nicht, die die Mitarbeiterwohnung zusammen renoviert haben. "Anfänglich fand ich's lustig, irgendwann fand ich's nervig", sagt Krümel, als die beiden sich kabbeln.

Verbrennt da etwa jemand im Sommer was? / KabelEins

Mit einem anderen Freund rodet Daniel Pfaff dann den Vorgarten der Finca der Auswanderer-Familie. Er möchte eine Terrasse hinbauen. Als Krümel dort ankommt, sieht es zunächst so aus, als würden die Männer im August Palmenwurzeln verbrennen. Doch Feuer zu machen, ist aufgrund der Waldbrandgefahr in den Sommermonaten strengstens verboten. Doch die drei Männer haben die Sängerin hinters Licht geführt. "Männer bleiben immer ein ewiges Kind", sagt die Mutter eines Sohnes nur.

Später bereitet sich Krümel auf ihren Auftritt im Stadl vor. Doch sie hat kaum Stimme. "Wenn Krümel nicht auftritt, ist's immer scheiße. Wenn sie schon wieder nicht kann, reißt das ein Loch in die Kasse", sagt Daniel Pfaff. "Wieso schon wieder?", fragt seine Frau.

Sie will einer Mitarbeiterin, Annika, einen selbst geschriebenen Abschiedssong singen. Anfänglich konnte die junge Frau "nicht einmal eine Cola-Flasche öffnen", später habe sie aber gezeigt, dass man mit etwas Biss zur hervorragenden Barkeeperin werden kann. Mutter Ruth darf Probehören.

Krümel mit ihrer Mutter Ruth. / KabelEins

"Ich könnte weinen", sagt Mutter Ruth. Sie sei auch ein Musikmensch. "Das geht mir so zu Herzen dann", so ihre Worte. Auch in Krümels Kindheit wurde schon viel gesungen. "Bei uns wurde immer gesungen", sagt Ruth. Das habe auch an Krümels Vater Alfred gelegen, der in einer Band Akkordeon spielte. "Mama war ein Groupie von meinem Papa", sagt die Schlagersängerin.

"Der Tod des Vaters traf alle schwer", erzählt die Off-Stimme. "Familie ist ganz wichtig", stimmen die beiden Frauen überein und fallen sich in die Arme. "Mein Papa ist am sechsten Herzinfarkt gestorben", so Krümel zur MZ. Sie habe zudem eine Schwester, die 1,5 Jahre älter ist als sie selbst. "Sie heißt Heike."

Der mittlerweile verstorbene Vater von Krümel. / KabelEins

Vor 15 Jahren wurde der Sohn der Pfaffs, Max, geboren. "Mein Mann und unser Sohn ist das Fundament. Wenn das stark ist, ist alles andere Baby-Kacke dagegen", sagt Krümel. "Selbst ein Auftritt mit Fieber und Husten", fügt die Off-Stimme hinzu.

Die Pfaffs auf einem älteren Foto mit Sohn Max. / KabelEins

Die Geschichte der Pfaffs

Ihren Stadl in Peguera betreiben Marion und Daniel Pfaff seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Die dreiköpfige Familie lebt in der Nähe von Peguera. Dort haben die Pfaffs an Ostern kürzlich ihr zweites Lokal, das "Schatzi", eröffnet.

Von der Costa Brava nach Mallorca

Neben den beiden Schlagerwirten kommt am Ende der zweiten Folge (ab Minute 40) auch Don Francis in dem Format vor, der selbsternannte „König von Lloret de Mar“. Der auch durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt gewordene Auswanderer ist erst vor einem halben Jahr von der Costa Brava nach Mallorca gezogen. "Ein Viertel Jahrhundert lang war er der König der Teenager-Partys an der Costa Brava", erklärt die Off-Stimme.

Don Francis mit seiner Partnerin, die er "Eichhörnchen" nennt. / KabelEins

Er hatte zuletzt das Gefühl, dass seine Zeit an der Costa Brava abgelaufen sei. Das lag auch an der Zielgruppe dort. "Abiturienten, 18 bis 19 Jahre alt, die sind jeden Sommer 18 bis 19 Jahre alt und ich werde jedes Jahr ein Jahr älter. Nach 25 Jahren bin ich schon älter als deren Väter. Ich brauche vielleicht noch mal eine neue Zielgruppe. Hier auf Mallorca geht es auch in meiner Altersklasse gut ab", sagt er.

In Campanet hat das Paar ein Grundstück mit Tausenden von Obst- und Olivenbäumen gekauft. Mit einer "fetten Olivenernte" wollen sie über den Winter kommen. "Das hilft uns auf jeden Fall, bis die Saison wieder losgeht", so Don Francis.

Will Mallorcas Olivenkönig werden: Don Francis. / KabelEins

Dank Hit die Miete zahlen

Durch die Miete der Finca hatten die Neu-Auswanderer hohe Ausgaben: Makler-Courtage, Ausgaben für Möbel, und und und. "Wir müssen schon zusehen, dass wir hier über die Runden kommen. Ansonsten werden wir irgendwann mal wie viele Auswanderer scheitern", sagt er.

Auf der Insel möchte er auch mit seinem neuen Hit „Dosensuppe“ durchstarten. "Ich hoffe, dass das ein Mallorca-Hit wird", sagt er. "Wenn ich mit so einem Schwachsinn einen Hit landen sollte, können wir damit zwei Jahre lang unsere Miete bezahlen", sagt er weiter. Auf Mallorca kann man den Entertainer, der mit bürgerlichem Namen Francis Hage heißt, etwa im Oberbayern an der Playa hören.

Kristina (liebevoll auch "Eichhörnchen" genannt) und er sind seit 2017 verheiratet, erfahren die Zuschauer. Das Paar hatte sich zwei Jahre zuvor in einer Rockkneipe in Lloret de Mar kennengelernt. Er war Gast und sie Bedienung. "Bevor ich Eichhörnchen kennenlernte, habe ich nichts anbrennen lassen. Doch es war nie so wirklich die Richtige dabei", sagt er. "Er bringt mich jeden Tag zum Lachen", schwärmt auch Kristina. Das Paar hat auch zwei Hunde.

Don Francis und "Eichhörnchen". / KabelEins

Ein wichtiger Tag für Don Francis steht an. Er hat ein Tonstudio gemietet. Der Preis für die Stunde ist hoch. "Ich hatte auch schon ein paar Songs, wo ich einige Tausende Euro in den Wind geschossen habe, weil der Song ein Flop wurde", sagt er.

Die Szene auf Mallorca sei ein Haifischbecken, habe er festgestellt. "Man hat nicht nur Freunde, sondern auch Leute, die einem die Wurst auf dem Brot nicht gönnen. Wenn man Erfolg hat, hat man auch ganz viele Neider", so seine Worte. Damit endet die Folge.