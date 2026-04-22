Summe bekannt: So viel kostet die Traumhochzeit der "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff

Am Freitag (24.4.) um 20.15 Uhr gibt es bei Vox neues Material von den "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel, Peggy Jerofke, Caro und Andreas Robens. Die MZ hat sich die Folge, die bei RTL+ bereits verfügbar ist, schon angeschaut.

Zuerst sind Peggy Jerofke und Steff Jerkel zu sehen. Ein Unwetter hat offenbar das Tiki Beach teils zerstört. "Ein Angestellter hat ein Foto geschickt, dass die Scheiben komplett offen sind. Bei einem Freund von uns haben sie in zwei Tagen zweimal eingebrochen. Die brechen grade in den ganzen Lokalen ein", sagt Jerkel. Schon damals, als sie das Lokal übernommen haben, hätten Wellen an dem an der Promenade gelegenen Restaurant schon einmal großen Schaden angerichtet.

Schlamm im Tiki Beach. / RTL+

Tiki Beach unter Wasser

Das Lokal steht unter Wasser. "Anscheinend war das Unwetter heute Nacht so stark, dass die Wellen durch das Lokal gebrochen sind. Deswegen waren auch die Fensterscheiben auf", sagt Jerofke. Die Holzmöbel haben sich komplett mit Wasser vollgesaugt. "Eine Katastrophe. In vier Wochen soll das Tiki Beach eröffnen", kommentiert die Off-Stimme.

Der finanzielle Schaden ist groß. Dabei haben die TV-Auswanderer gerade auch andere hohe Ausgaben, für die Only-Fans-Villa und die anstehende Hochzeit. Das Timing sei echt schlecht, gibt auch Jerofke zu. "Für uns ist das Ganze ein Alptraum", sagt die Mutter einer Tochter. Die Hochzeitsplanungen stünden aktuell ohnehin schon hinten an – jetzt auch noch das. Und woher soll das Paar überhaupt die Zeit finden, um sich um alles zu kümmern?

Peggy Perofke und Steff Jerkel sind geschockt, als sie die Unwetter-Schäden im Tiki Beach sehen. / RTL+

Kosten über Kosten

Bezüglich des Anschlags auf die Only-Fans-Villa sei Anzeige gegen unbekannt erstattet worden, erfährt man. Noch sei nicht bekannt, wer der Täter ist. "Am Ende werden wir dieses Haus beleihen müssen", sagt Jerkel an einer Stelle in einem im Zuhause der Auswanderer gedrehten Clip. Damit spielt er auf all die Kosten an, die derzeit auf das Paar zukommen, wegen der Hochzeit, der Unwetterschäden und der Behebung der Schäden an der Only-Fans-Villa. Kurz vor Saisonstart auf Mallorca ist das Tiki Beach die einzige verlässliche Einnahmequelle des Paares. Sie müssen die Schäden der Versicherung melden, die Putzfrau ist schon bestellt.

Kompromisse bei der Hochzeit eingehen, will Peggy nicht. Immerhin: Ihre Wunschlocation ist am 26. Juni 2026 doch frei. In dem Luxushotel in Canyamel sind sie mit Weddingplanerin Gabi Günter verabredet. Auch sie kennt man aus "Goodbye Deutschland". Sie begrüßen sich herzlich. "Wie konntest du so lange warten, die Frau zu heiraten?", fragt Günter Jerkel.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel beim Besuch ihrer Hochzeitslocation mit ihrer Hochzeitsplanerin. / RTL+

High class

Die beiden Verlobten hätten Günter schon vor Monaten engagiert. Damals wussten sie noch nicht, dass ein Unwetter das Tiki Beach verschlammt und teils kaputt gemacht hat. Der finanzielle Druck ist hoch. Was die Hochzeit kosten wird, ist allerdings noch nicht klar.

Peggy Jerofke wünscht sich einen Spiegelteppich, auf dem sie zu Steff Jerkel vorlaufen kann – eine kostspielige Angelegenheit. Peggy Jerofke will high class. Wird Jerkel das in der aktuellen Situation unterstützen? "Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich weiß, dass Steff mir freien Lauf lässt. Er hat gesagt: Ich will, dass du dich als Prinzessin fühlst. Ich weiß aber auch, dass er mir die ganze Zeit ins Ohr jammern wird, wenn dann irgendwann Zahlen kommen werden", so Jerofke, die bezüglich ihrer Traumhochzeit ignorant ist.

8.100 Euro kostet der Spiegelteppich. Ein weißer Teppich würde nur 850 Euro kosten. "Es ist ein riesen Unterschied, aber ich heirate nur einmal im Leben", findet Jerofke. "Als Gabi die Zahlen offengelegt hat, habe ich gemerkt, wie mir das Blut aus dem Gesicht gelaufen ist. Mir war da echt ganz kurzzeitig schlecht", sagt Jerkel später.

Hier will Peggy Jerofke über einen Spiegel einlaufen. / RTL+

Peggy Jerofke will "einmal im Leben das Prinzessionen-Feeling" haben. Doch der Spiegelteppich ist nicht die einzige Ausgabe. Auch die Location, Essen und Trinken für rund 70 Gäste, die Outfits, Ringe, opulente Blumendeko, eine Torte, ein DJ und ein Champagner-Turm kommen on top.

Wer wird Jerofke reinführen, will Günter wissen. "Meine Mutti bringt mich. Bei Steff haben wir gedacht, dass Josephine Papa da hinbringt. Dann läuft sie zurück. Dann bin ich mit meiner Mutti da. Dann bringt sie mich mit ihrer Freundin als Blumenmädchen dorthin", so Jerofke.

Peggy Jerofke erzählt von ihrer Traumhochzeit. / RTL+

Noch 100 Fragen

Jerofkes Angst, dass die Hochzeitsvorbereitungen nicht schnell genug vorangehen, ist riesig. Sie habe noch "100 Fragen" an Günter, müsse noch 1.000 Sachen erledigen. Günter soll zudem eine finale Kostenaufstellung präsentieren. "Dass es Geld kostet, ist logisch. Man redet immer so schnell: So machen wir das. Was es natürlich kostet... ist mal wieder ein Kleinwagen", so Jerkel. Dennoch dachte er immer: "Wenn ich mal heirate, dann muss es krachen."

Auch bei ihrem Aussehen will Jerofke am schönsten Tag ihres Lebens keine Kompromisse machen. Eine Laserbehandlung im Gesicht für mehrere Hundert Euro steht an. "Ich versuche natürlich, das Beste rauszuholen", so Jerofke.

Unterdessen wird Jerkel in seiner Only-Fans-Villa bald mit vielen deutlich jüngeren Frauen zu tun haben. Macht seiner Verlobten das zu schaffen? "Es gibt viele wunderschöne Frauen, die kann er jeden Tag sehen. Aber da vertraue ich ihm. Da weiß er hoffentlich, was er zu Hause hat", so ihre Worte. "Ich habe Peggy, bin happy, heirate sie jetzt", entgegnet Jerkel nur. Es sei ihm egal, wie die jungen Frauen aussehen.

Freut sich auf die Hochzeit mit seiner Peggy: Steff Jerkel. / RTL+

"Ich hatte so eine Angst. Man hört und liest viel von einer Laserbehandlung", sagt Jerofke kurz vor dem Eingriff. Es tue weh, sei aber machbar. "Es fühlt sich so an, als wenn einer mit dem Brenner an deiner Haut herummacht", sagt sie. Das Ergebnis wird sie erst in drei Wochen sehen.

Peggy Jerofke kurz vor ihrer Laserbehandlung. / RTL+

Ein weiteres Treffen der TV-Auswanderer mit Gabi Günter steht an. Auch Zahlen sollen dann fallen. "Wir haben wirklich gar keine Ahnung, wo wir am Ende landen werden und welches Budget wir brauchen", sagt Jerofke. Jerkel schätzt, dass die Hochzeit 100.000 Euro kosten wird. Jerofke ist sich sicher, dass der Betrag unter dieser Summe liegt.

"Steff hat Recht", sagt Günter. "Ich krieg' das erste Mal in meinem Leben Kreislauf", sagt Jerkel entsetzt. Auch Peggy Jerofke ist der Schock anzusehen. "Ihr habt euch eine high-class-Location ausgesucht. Dort werdet ihr ungefähr bei 40.000 / 45.000 Euro landen", sagt Günter. Jerofke will trotzdem nicht zurückrudern. Für die 70 Gäste soll es ein 3-Gänge-Menü verpflegt werden.

Müssen sich die beiden für die Hochzeit verschulden oder einen Kredit aufnehmen? "Heute Nacht schlaf' ich nicht gut", sagt Jerkel.

Caro und Andreas Robens

Vor allem Andreas Robens hat Angst um die Existenz des Paares. / RTL+

Ab Minute 42 sind dann Caro und Andreas Robens zu sehen. Auch sie haben Existenzängste. Nicht weit weg von ihrem Iron Gym wird ein Konkurrenz-Studio wieder eröffnen. Es hatte Jahre lang zu. Nun habe es ein mehrfach ausgezeichneter Bodybuilder gekauft, der es renovieren und aufhübschen will, erzählt die Off-Stimme. Vor allem Andreas habe daher seit Tagen schlaflose Nächte. Caro Robens sieht die Lage nicht so Schwarz. „Das Iron Gym hat schon Kultstatus“, findet Caro Robens. „Wenn ich so unbekümmert durchs Leben gehen würde wie Caro, hätte ich nicht einen Laden“, sagt Andreas Robens in die Kameras.

Das Paar fährt zu dem Studio nach Maioris, das Aventus Sports Club heißt. Es befindet sich noch im Aufbau. Tennisplätze, Pool, Sauna, Parkplatz direkt vor der Türe: Dagegen können die Robens mit ihrem Iron Gym in Arenal nicht ankommen. Doch dasitzen und abwarten, will Andreas nicht – eher direkt gegensteuern und sein Studio aufmöbeln.

Der Hannoveraner sieht seinen Auswanderertraum ernsthaft in Gefahr. Große Rücklagen hat das Paar durch den Kauf seines Eigenheims keine mehr. Der Bodybuilder will dem neuen Studio dennoch potenzielle Kunden abwerben, indem er das Iron Gym attraktiver macht.

„Unser Studio ist nicht topmodern, sondern oldschool“, stellt Caro Robens klar. Am Tag, an dem das Kamerateam zu Besuch ist, wird der neue Boden verlegt. Auch neue Geräte will das Paar bestellen.

Der Aventus Sports Club. / RTL+

Ein paar Monate später ist das Iron Gym fertig renoviert, zudem gibt es neue Geräte. 50 Prozent der Kunden der Robens haben Monatsverträge, könnten also jederzeit zum Konkurrenten wechseln. Die Robens wollen sich das neue Studio selbst vor Ort von innen anschauen. Das Drehteam von Vox hat bei dem neuen Mitbewerber einen Besichtigungstermin für die Robens angefragt.

Die Robens bei der Besichtigung des Konkurrenzstudios. / RTL+

Der Chef erzählt ihnen, dass er das Gym sogar noch vergrößern will und einen Spa-Bereich bauen will. Auch eine Fitnessbar mit gesundem Essen soll dort eingerichtet werden. Das Konzept erinnert teils an das des Iron Diner, das die Robens einst in unmittelbarer Nähe zu ihrem Gym betrieben.

Aktuell kann man für 50 Euro (15 Euro mehr als bei den Robens) in dem neuen Fitnesspalast trainieren. Andreas wirkt immer aufgewühlter. „Wird das neue Studio den Robens das Genick brechen?“, fragt die Off-Stimme dramatisch.

Die Robens schicken sechs Wochen später ein Video ein. Nur ein paar Kunden seien ihnen weggegangen. Mittlerweile koste der Mitgliedsbeitrag im neuen Studio 70 Euro. Auch Andreas sei mittlerweile wieder ruhiger, heißt es.