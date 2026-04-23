Nach Trennung nach fünf Jahren Beziehung im TV: "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Angela de Rosa hat einen neuen Partner

Erst wurde sie ungeplant jung Oma, nun ist sie frisch verliebt, dabei wollte sie nach der Trennung von ihrem Ex-Partner vor eineinhalb Jahren eigentlich gar keine neue Beziehung: "Gooodbye Deutschland"-Auswanderin Angela de Rosa schwebt derzeit auf Wolke 7. Der Grund: Carsten G., der seit Februar neue Betreiber der Jungle Bar in Cala Millor.

"Er ist ein Freund von meinem Koch. Wir haben uns dennoch erst bei einer größeren Party am 28. Februar in der Jungle Bar kennengelernt", so Angela de Rosa zur MZ, die zusammen mit ihrem Koch dort aufgeschlagen sei. "Wir wollten beide keine Beziehung. Ich hatte erst eine hinter mir, er wollte sich beruflich neu orientieren", so die Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter. Doch die Freunde der beiden hätten keine Ruhe gegeben, wollten sie unbedingt verkuppeln. "Sie haben immer wieder gesagt, dass wir doch mal zusammen auf ein Date gehen sollten", so Angela de Rosa.

Nach der Bar-Eröffnung seien sie dann zusammen nach Palma zum Einkaufen gefahren, hätten den Tag dort verbracht. "Er hat mir viel von Palma gezeigt. Ich kenne die Stadt noch gar nicht so gut, da ich bisher vor allem zum Arbeiten auf der Insel war", so die Mannheimerin. Auch Carsten G., gebürtiger Hamburger, der nach seiner Ankunft auf der Insel vor über einem Jahr mal in der Balearen-Hauptstadt gearbeitet hatte, lebt an der Ostküste.

Betreiben beide ein Lokal in Cala Millor: Carsten G. und Angela de Rosa bei ihrem Besuch in Palma. / Privat

Daraufhin hätten sich die Gastronomen weiter gedatet und ihren freien Tag (erst sonntags, jetzt montags) regelmäßig miteinander verbracht. Ein offizielles Datum, an dem die beiden Auswanderer zusammengekommen sind, gibt es nicht. "Es hat sich in den letzten Wochen einfach schön ergeben", schwärmt Angela de Rosa.

Da die in der Öffentlichkeit stehende TV-Auswanderin vermeiden wollte, dass die Gerüchteküche brodelt, kam sie vielen Fans und Bekannten zuvor. Am Opening der Boutique von Achim Thiesen und Jenny "Delüx" am Karsamstag hätte das frisch verliebte Paar seine Beziehung öffentlich gemacht.

Ein besonders gutes Zeichen sei für Angela de Rosa auch die Tatsache, dass sich ihr neuer Partner hervorragend mit ihrer Tochter Tara und deren Tochter Vega verstehe. Zudem habe er keinerlei Probleme damit, dass die TV-Auswanderin in der Öffentlichkeit steht. Noch habe es keine Dreharbeiten mit Angela de Rosa und Carsten G. gegeben.

Neuigkeiten im Little Rock Stars

Auch aus Angela de Rosas Restaurant, dem Little Rock Stars, gibt es Neuigkeiten. Seit Dienstag (21.4.) ist auch mittags geöffnet. Das hätte sich laut der Lokal-Betreiberin viele Gäste gewünscht. Wie man es von der Insel kennt, gibt es Tagesmenüs für 14 Euro.

Auszug aus einem Mittagsmenü vom Little Rock Stars, / Privat

"Wir bieten jetzt auch hausgemachte Pasta an", so Angela de Rosa. Abends können Gäste à la carte essen. Die Öffnungszeiten sind derzeit täglich, außer montags von 12 bis 14 Uhr (Mittagstisch) und 18 bis 21 Uhr. Einmal pro Monat sonntags kann man zudem brunchen (10 bis 14 Uhr). Zum ersten Mal lädt Angela de Rosa am kommenden Sonntag (26.4.) zum Brunch ein. Wer will, kann auch nur dort frühstücken. "Ich freue mich unheimlich auf die Saison", so Angela de Rosa, die vorhat, noch in diesem Jahr eine Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihres Lokals zu organisieren. Das war eigentlich schon im Jahr 2023. Bisher sei aber immer etwas dazwischen gekommen.

Ihre Tochter Tara arbeitet derzeit nicht im Little Rock Stars mit, sondern in einem Fahrradverleih ganz in der Nähe. Dort könne sie die Arbeit besser mit ihrem Mutter-Dasein verbinden. Der Betreiber sei ein Bekannter der TV-Auswanderer.

Angela de Rosas Tochter Tara mit ihrer Tochter Vega. / Privat

Seit 2017 auf Mallorca

Angela de Rosa ist mittlerweile Gastronomin mit Leib und Seele. Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca 2017 war sie zunächst noch in einer ganz anderen Branche tätig: Damals kam sie mit Tochter Tara, um auf der Insel einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr damaliger Mann blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin.

Anfangs wohnten die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars". Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. Also entschloss sie sich im Herbst 2019 zur Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant.

Angela de Rosa mit Tochter Tara. / RTL+

Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Ex-Mann Gennaro de Rosa, mit dem sie 15 Jahre lang zusammen war. Später lebte Angela de Rosa zusammen mit Tochter Tara und Oliver Rinke in Cala Millor. Im Herbst 2024 wurde die Trennung von Rinke und der Auswanderin bekannt. Nach mehreren Umzügen leben Angela de Rosa, Tara, Vega und der Freund von Tara mittlerweile wieder in Cala Millor.