In dieser Deutschenhochburg auf Mallorca eröffnen gleich zwei "Goodbye Deutschland"-Auswanderer neue Lokale

Gleich zwei aus der Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderer haben sich dieser Tage mit einem neuen Lokal in Peguera niedergelassen. Eines ist schon eröffnet, beim anderen steht die Eröffnung kurz bevor.

Familie Repede

Da ist zum einen die Familie rund um die Italienerin Exenia Repede, deren Auswanderer-Geschichte im Juli 2025 bei Vox erzählt wurde. Für alle, die sich nicht mehr erinnern:

Die Repedes sind Exenia, ihr Mann Constantin, Tochter Delisha und die beiden Söhne Jannai und Keyan. An der Playa de Palma betreibt die Familie seit April 2024 auf Höhe des Balneario 13 das Eiscafé Bar Dolce Vita.

War bisher nur einmal bei "Goodbye Deutschland" zu sehen: Familie Repede (ohne Tochter Delisha). / RTL / 99pro media

Nun will sie ein zweites Lokal mitten auf dem Bulevard in Peguera (Hausnummer 55) eröffnen. "Wenn alles klappt, eröffnen wir nächste Woche, am Freitag (1.5.)", so die Familienmutter am Dienstag (21.4.) zur MZ. Das neue Lokal wird Don Gyros heißen. Die Gyros-Speisen gibt es auch to go.

Zuvor war in dem Lokal ein Bubble-Tea-Geschäft untergebracht. "Wir wollten schon immer mehrere Lokale haben", sagt Exenia Repede zur MZ. Griechische Lokale geben es in der Gegend kaum. Das neue Restaurant betreibt die Familie zusammen mit einem Partner, einem Griechen.

Große Liebe zu Peguera

Schon zuvor hatte die Familie viel Zeit in Peguera verbracht. "Wir lieben den Ort einfach, sind immer, wenn wir freihaben, dort", so die dreifache Mutter. Für den jüngsten Sohn (2) des Paares eignen sich die flachen Strände in der Deutschenhochburg besser als etwa die Playa de Palma, wo das Wasser mitunter schnell tief wird.

Derzeit lebt die Familie noch in Porreres. Ein Umzug steht aber ins Haus. Künftig werden die Repedes deutlich näher an Peguera wohnen, entweder in Sa Cabaneta (Marratxí) oder zwischen Sa Casa Blanca und Son Ferriol (Palma).

Familie Repede. / Privat

Künftig werden sich die Repedes zwischen den beiden Lokalen aufteilen: "Ich bleibe an der Playa, mein Mann fährt zwischen beiden hin- und her. Jannai (18) geht nach Peguera, wo auch unser Partner und unser Angestellter sind." Tochter Delisha (20) studiere in Palma und helfe ihrer Mutter am Wochenende oder mittags mal aus.

Ausgewandert auf die Insel war die Familie im März 2024. Die Idee vom Auswandern war der Familie spontan erst drei Monate zuvor gekommen. 2021 waren die Repedes auf Mallorca im Urlaub, verliebten sich direkt in die Insel. Später fand Exenia Repede auf Ebay-Kleinanzeigen zufällig ein Lokal. “Da war ich letztes Jahr, da hab' ich Eis gegessen”, schoss es ihr durch den Kopf. Sie habe die Kontaktperson direkt angeschrieben. Zuvor betrieben die Schwaben in Deutschland einen Kurierdienst.

Im Don Gyros. / Repede

Mike Lehne

Sein Lokal in Peguera am 1. April im Carrer de Palmira, 2 bereits eröffnet hat Mike Lehne, der bei "Goodbye Deutschland" durch seine Auswanderung nach Florida größere Bekanntheit erlangt hatte. Im Rahmen der Mallorca-Folgen war er bisher noch nicht zu sehen.

Lehne, der 2013 nach Florida ausgewandert war, wird seit 2018 von Vox begleitet. "Ich bin ein Quereinsteiger. Erst haben sie uns abgelehnt, meinten, wir wären zu gut organisiert", erzählt der Gastronom. Über die Familie Lehmann, die in Florida das Schnitzelhaus betreibt, habe es nach einem zweiten Versuch dann doch geklappt. Im Mai 2018 war Lehne das erste Mal in der Sendung zu sehen. Neues Material sei schon abgedreht, wurde aber noch nicht ausgestrahlt.

Zu erzählen gibt es genug: Im Heimaturlaub in Hannover hatte Lehne über eine Freundin 2015 seine heutige Frau Jennifer kennengelernt. 2017 heirateten die beiden. Jennifer zog zu ihrem Mann in die USA. Das Paar bekam zwei Kinder: Ruby Mila (3) und Brooke (7). Vor ihrem Wegzug aus den USA hatten sie drei Burger-Lokale dort.

Haben sich über eine Freundin kennengelernt: Mike und Jennifer Lehne. / Privat

Zurück nach Europa

"Jennifer wollte zurück nach Europa, auch um näher an der Familie zu sein", erzählt Mike Lehne. Auf Mallorca hatte er 2006 mal mehrere Monate lang gejobbt. Warum sich also nicht auf der Insel niederlassen und probieren, ob das Burger-Konzept auch hier funktioniert?, dachte er sich.

Im Sommer 2025 übernahm er das Lokal in der Nähe des Palmira-Strands. "Eigentlich war der Plan, dass wir fest auf Mallorca leben und ich ab und an in die USA pendele", so Lehne. Zwei der drei Geschäfte hatte er später verkauft, eines wollte er dank eines Lizenzpartners behalten. Doch der Plan mit Letzterem ging nicht auf. "Dass es Lehne Burger in den USA nicht mehr gibt und ich mein Leben in den USA ganz aufgeben musste, hat mich mental viel gekostet", so Lehne zur MZ.

Derzeit lebe seine Frau mit den Kindern noch in Deutschland, der Gastronom sei mit seinen Eltern, die ihn unterstützen, auf der Insel. "Ich backe erst einmal kleine Brötchen, will schauen, ob das Konzept hier genauso gut angenommen wird wie in den USA. Falls ja, ziehen wir alle fest auf die Insel", so der Hannoveraner. Das bewährte „American Diner“-Konzept bleibt bestehen. Auf der Karte stehen weiterhin: frisch zubereitete Gourmet-Burger, Milkshakes und hausgemachte Cocktails. Der Pachtvertrag für das Lokal, in dem zuvor ebenfalls bereits ein Burgerladen untergebracht war, laufe fünf Jahre. "Wir hatten auf ganz Mallorca nach Lokalen geschaut, auch in Cala Ratjada, Cala Millor oder Palma", so der 44-Jährige. Am Ende ist es doch wie bei den Repedes die Deutschenhochburg im Südwesten geworden.