"Gebettelt haben wir noch nie": "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz wehrt sich gegen den Hass im Netz

Die auf Mallorca lebenden und aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Thommy Schmelz und Katrin Mermi-Schmelz haben keine leichte Zeit hinter sich. Thommy kämpft seit längerem mit großen gesundheitlichen Problemen, war in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeit im Krankenhaus.

Und nun haben sie ein weiteres Problem. Denn seit geraumer Zeit werfen ihnen Personen auf Social Media vor, dass sie lieber betteln gehen würden als zu arbeiten. Belegt ist dies nicht. Thommy Schmelz kann zwar aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht arbeiten, aber seine Gattin geht weiterhin ihrer geregelten Arbeit als Kellnerin nach.

Deutliche Worte

Nachdem bereits Katrin Mermi-Schmelz Anfang des Monats in einem Instagram-Reel auf den Hass im Netz einging, legte nun der eigentlich eher ruhige Thommy Schmelz mit ungewöhnlich deutlichen Worten nach. In Richtung der Hater erklärte er, ebenfalls in einem Instagram-Reel: "Ich freue mich, dass ich lebe und mein Kühlschrank voll ist. Soll ich dir mal was erzählen, du Hater? Ich habe hier gearbeitet bis Ende November, bin dann auf den Berg bis Ende April und hatte vielleicht zwei Wochen noch Urlaub, um meine Tochter zu sehen. Sonst haben wir immer gearbeitet und in Deutschland selbstständig 16 Stunden am Tag. Jetzt kommst du, du rennst wahrscheinlich, um das Bürgergeld abzuholen."

Er habe noch nie einen müden Euro vom deutschen Staat bekommen, sagt Schmelz. "Geschweige denn liege ich irgendjemandem auf der Tasche und gebettelt haben wir auch noch nie." Zudem fordert er die Hater im Netz dazu auf, endlich damit aufzuhören, auf seiner Frau herumzuhacken. "Ich finde sowas scheiße."

In den Kommentaren erfährt das Paar viel Zuspruch von seinen Followern. "Es tut mir so leid, dass ihr so etwas aushalten müsst", schreibt einer. "Scheiß drauf, was die anderen sagen", rät eine andere Userin. Eine weitere Kommentatorin meint: "Ihr seid ganz wunderbare Menschen."

Katrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. / Privat

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war zuletzt sein längster Krankenhausaufenthalt. Später kämpfte er sich im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben.